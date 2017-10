Confira o que fazer em Joinville e região neste fim de semana

Guia + AN 12/10/2017 | 13h48 Atualizada em

SÁBADO

Sábado Cultural na Estação

Artesanato, brechó, livros, discos, gastronomia e som ambiente com discos de vinil estão na programação do Sábado Cultural na Estação, uma feira pública, voltada a pessoas de todas as idades.

Quando: sábado, das 10h às 16h. O evento pode ser cancelado em caso de chuva.

Onde: Estação da Memória - rua Leite Ribeiro, Anita Garibaldi, Joinville.

Quanto: entrada gratuita.

Abertura do 16º Festival Brasileiro de Hemerocallis

Neste sábado, será realizado o lançamento oficial dos hemerocallis Fernando Tombolato, Dori Nass e Rudy Tows e passeio pelos jardins e campos de cultivo. O evento é realizado até fevereiro de 2018.

Quando: sábado, das 10h às 17h.

Onde: Capela da Agrícola da Ilha - rua Tenente Antônio João, 4257, Sala B, Bom Retiro, Joinville.

Quanto: entrada gratuita até 12h. Depois deste horário, a entrada custa R$ 16 (adultos), R$ 8 (para crianças que tenham entre 6 e 12 anos de idade, estudantes e idosos). Crianças de até cinco anos de idade não pagam. Para comprar mudas e plantas ornamentais não é necessário adquirir ingresso.

Feirinha Comum - Edição Dia das Crianças

Quando: sábado, das 10 às 17h30.

Onde: rua Max heiden, 50, Joinville.

Quanto: entrada gratuita.

Cloverfest, com música alemã ao vivo

Quando: sábado, às 15h.

Onde: Clover Pub - rua Otto Boehm, 356, América, Joinville.

Quanto: R$ 5.



Batalha do Tiradentes

Quando: sábado, às 15h30.

Onde: Praça Tiradentes - rua Santa Catarina, Floresta, Joinville.

Quanto: entrada gratuita.

Exibição e debate sobre o documentário Ilegal - A vida não espera

Quando: sábado, às 19h.

Onde: CasaZen - rua XV de Novembro, 3269, Centro Joinville.

Quanto: entrada gratuita.

Metallica Tribute

Quando: sábado, às 21h.

Onde: Palácio Snooker Pub - avenida Procópio Gomes, 1032, Bucarein, Joinville.

Especial Creedence com a banda Camaleão Robô

Quando: sábado, às 21h30.

Onde: Didge - rua Visconde de Taunay, Joinville.



We Are Golden

Quando: sábado, às 22h.

Onde: Bar Pixel - rua Ministro Calógeras, 178, Centro, Joinville.

Quanto: R$ 20 ou R$5 0 consumíveis.



HillBilly RawHide e Tampa do Caixão

Quando: sábado, às 22h.

Onde: Delinquents' Bar - rua Ricardo Stam Gomes, 4, Bucarein, Joinville.

Quanto: com nome na lista até dia 13, ingresso custa R$ 10.

Turnê Club Fazenda

Quando: sábado, às 23h.

Onde: Fábrica Otto - avenida Santos Dumont, 4440, Joinville.

Quanto: os ingressos custam R$ 43 (lote 2) e R$ 70 (consumação) e podem ser comprados pelo site www.oiingressos.com.br.



Forty Seven, com hip hop e funk

Quando: sábado, às 23h.

Onde: Bulls Music - rua Blumenau, 2820, América, Joinville.

Quanto: os ingressos custam R$ 50 (para homens) e R$ 20 (para mulheres). Com nome na lista, homens pagam R$ 30 e mulheres não pagam.



Sarrada de Aniversário, com open bar de vodka

Quando: sábado, às 23h.

Onde: Let It Be Pub - rua Visconde de Taunay, 586, Via Gastronômica, Joinville.

Quanto: os ingressos custam R$ 15 (promocional), R$ 20 (double de entrada) e R$ 50 (consumação) e podem ser comprados pelo site http://bit.ly/IngressosSarradaDeNiver.

DOMINGO



Rua do Lazer

Neste domingo, o tráfego de veículos na Avenida Hermann Lepper é interditado para que pedestres possam caminhar e utilizar a via para atividades físicas e brincadeiras.

Quando: domingo, das 8 às 17h30. Em caso de chuva, evento será cancelado.

Onde: avenida Hermann Lepper - entre as ruas Dona Francisca e Itaiópolis, Saguaçu, Joinville.

Quanto: gratuito.



Culto de celebração dos 500 anos da reforma luterana

Quando: domingo, às 9h30.

Onde: Paróquia da Paz - rua Princesa Izabel, 438, Centro, Joinville.

Quanto: entrada gratuita.



Dominguetto - Hip Hop vive

Quando: domingo, às 15h.

Onde: Praça Tiradentes - rua Santa Catarina, Floresta, Joinville.

Quanto: entrada gratuita.

Pixel 0800: o evento, realizado ao som de pop, funk, hip hop e batidões, contará com opções gastronômicas, brechó, venda de roupas e acessórios, decoração e artesanato.

Quando: domingo, das 15h às 21h.

Onde: Bar Pixel - rua Ministro Calógeras, 178, Centro, Joinville.

Quanto: entrada gratuita.

Classificação: livre.



Mixtura, com Thiago e Cristiano + Pagode com 3G

Quando: domingo, às 22h.

Onde: Oldenn Acoustic Hall - Joinville.



SÁBADO E DOMINGO

Joinfestival

O Joinfestival é uma mostra competitiva de dança que tem como objetivo fomentar a dança em Santa Catarina, ampliando o calendário artístico do estado. Oportuniza escolas, grupos e artistas a um intercâmbio cultural, tendo a dança como forma de expressão.

Quando: sábado e domingo, às 19h.

Onde: Teatro Juarez Machado - avenida José Vieira, 315, Joinville.

Quanto: os ingressos para sábado, que estão no segundo lote, custam R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia-entrada). Para domingo, com valores do primeiro lote, os ingressos custam R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia-entrada). Os ingressos podem ser comprados pelo site www.blueticket.com.br.