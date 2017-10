Confira o que fazer  em Joinville e região neste fim de semana

Guia + AN 06/10/2017 | 14h04 Atualizada em

SEXTA-FEIRA

Teatro: Meu Pai é Um Homem Pássaro, com Cia Experimentus: Jack é um homem que vive sob os atenciosos cuidados de sua filha Lizzie. Apaixonado pelos pássaros, ele inscreve na Grande Competição do Pássaro Humano. O sonho do avoado se torna também um desejo da filha e, assim, novos laços começam a ser estabelecidos entre os dois. Após a apresentação, haverá o debate Textualidade, sonoridade e criação infanto-juvenil em Meu Pai é um Homem Pássaro. Neste debate, os integrantes da Cia. Experimentus compartilham aspectos sobre seu processo de trabalho artístico e o trajeto de montagem do espetáculo.

Foto: Divulgação / Sesc

Quando: sexta-feira, às 20h.

Onde: Teatro do Sesc - rua Itaiópolis, 470, América, Joinville.

Quanto: entrada gratuita. Os ingressos podem ser retirados na bilheteria a partir das 19h desta sexta-feira.

Classificação: livre.

Espetáculo Fratello Francesco, com a Pequeninus Grupo de Arte: o espetáculo narra episódios da vida de Francisco de Assis retirado de suas biografias e dos contos populares. Une teatro e música ao vivo. O cenário é feito com elementos da natureza (galhos, folhas secas, barba de velho, trepadeiras flores e cipós), formando passarinhos de mato e guirlandas. Francisco, que viveu na época de 1181 em Assis na Itália, é considerado uma grande personalidade que revolucionou o mundo da igreja e o mundo laico com suas ideias sobre ecologia, filosofia, religião e arte.

Foto: Divulgação / Divulgação

Quando: sexta-feira, às 20h.

Onde: Sala 163 do Shopping Cidade das Flores - rua Mario Lobo, 106, Centro, Joinville.

Quanto: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada).

SÁBADO

Diversão no 8º Batalhão: brincadeiras infantis, passeio a cavalo, passeio de bicicleta e quadriciclo, pintura facial, distribuição de pipoca e doces, exposição de artefatos militares, stand de eventos infanto-juvenil e sorteio de brindes são as atrações do evento que será realizado neste sábado, a partir das 13 horas, no 8º batalhão da Polícia Militar.

Quando: sábado, a partir das 13h.

Onde: 8º batalhão da Polícia Militar - rua Aquidaban, 75, Glória, Joinville.

Quanto: entrada gratuita.

Pintura de rosto e distribuição de pipoca e algodão doce

Quando: sábado, das 13h às 19h.

Onde: Shopping Cidade das Flores - rua Mario Lobo, 106, Centro, Joinville.

Quanto: gratuito.

Patrulha Show - Aventuras no Gelo: nesta peça teatral, os cães do Patrulha Show vão embarcar em novas aventuras no palco, desta vez no gelo. Além de contar com seis filhotes, o espetáculo tem a presença de Everest e seu castelo de gelo com quatro metros de altura. Dos mesmos produtores de Patrulha Show - Aventuras Caninas, esta peça tem o objetivo de mostrar às crianças a importância de não jogar lixo no chão e de como a sociedade pode contribuir com o meio ambiente.

Quando: sábado, às 16h, com duração de aproximadamente 50 minutos.

Onde: Cine Teatro X de Novembro - rua Doutor Hercílio Luz, 50 - Centro, São Francisco do Sul.

Quanto: os ingressos custam R$ 25 (inteira promocional), R$ 15 (meia-entrada para crianças, professores, estudantes, idosos e para quem adquirir cupom promocional) e podem ser comprados pelo site www.ticketcenter.com.br. Por se tratar de um evento infantil, crianças que tenham a partir de dois anos de idade pagam ingresso.

Classificação: livre.



Lazer nos Bairros: o evento, que leva atividades de lazer e de iniciação desportiva a bairros de Joinville, será realizado no bairro Jardim Sofia neste sábado e terá entre as atrações pintura de rosto, perna de pau, oficinas esportivas, cama elástica e brincadeiras.

Quando: sábado, das 14h às 17h. Em caso de chuva, o evento será cancelado.

Onde: Praça Jardim Sofia - rua Abelardo José Avelino, Jardim Sofia, Joinville.

Quanto: entrada gratuita.

Teatro: Doze Trabalhos na Casa Iririú: a peça do Grupo de Teatro Arte para Todos é inspirada no mito dos 12 trabalhos de Hércules e trata dos desafios cotidianos enfrentados pelas pessoas com deficiência ou com algum tipo de limitação, dos conflitos da vida em família e em sociedade, do direito às escolhas, da prática da cidadania, das possibilidades de superação e da alegria de viver. E como a temática do espetáculo trata de inclusão, a apresentação terá intérprete de Libras e acessibilidade para pessoas surdas.

Foto: Divulgação / Grupo de Teatro Arte para Todos

Quando: sábado, às 20h, com duração de aproximadamente 50 minutos.

Onde: Casa Iririú - rua Guaíra, 634, Iririú, Joinville.

Quanto: entrada gratuita.

Mini Festival de Humor: o evento promete uma noite com muitas risadas com a participação dos comediantes Luiz França Maloka, Nany People, Rodrigo Capella e Victor Sarro.

Quando: sábado, às 20h, com duração de aproximadamente 90 minutos.

Onde: Teatro Juarez Machado - avenida José Vieira, 315, América, Joinville.

Quanto: os ingressos custam R$ 80 (inteira), R$ 40 (meia-entrada para estudantes, professores e idosos e para quem adquirir a inteira promocional mediante à doação de um quilo de alimento que deve ser entregue na entrada do evento) e podem ser comprados pelo site www.ticketcenter.com.br.

Classificação: 16 anos.



Baile Funk da Tropa da Império

Quando: sábado, às 23h.

Onde: Limme Club - rua São Paulo, 205, Bucarein, Joinville.

Quanto: os ingressos custam R$ 10 (ingressos antecipados) e R$ 20 (nome na lista) e podem ser comprados com os promoters oficias, na Limme Club ou nas lojas Mormaii (Shopping Muller), Fabinho Narguilés e Pimenta Doce Modas.

DOMINGO

Rua do Lazer: como de costume, o tráfego de veículos na Avenida Hermann Lepper será interditado neste domingo para que pedestres possam caminhar e utilizar a via para atividades físicas e brincadeiras.

Quando: domingo, das 8h às 17h30. Em caso de chuva, evento será cancelado.

Onde: avenida Hermann Lepper, entre ruas Dona Francisca e Itaiópolis, Saguaçu, Joinville.

Quanto: entrada gratuita.

Festa de Dia das Crianças: o evento contará com brincadeiras, comidas, artesanato e o primeiro Pedalzinho Ciclístico na Estrada Arakata.

Quando: domingo, das 9h às 17h. Saída do pedalzinho às 9h15.

Onde: Associação de Moradores do Bairro São Marcos - rua Pedro Rauch, São Marcos, Joinville.

Quanto: entrada gratuita. Haverá venda de hambúrgueres.



Encontro de patinadores: o Garten Shopping será o ponto de mais um encontro de patinadores neste domingo. Na semana das crianças, patinadores amadores e profissionais de todas as idades irão se encontrar no estacionamento para curtir o domingo com atividade física e diversão. A iniciativa tem o apoio do grupo Roller, Amigos e Diversão (RAD), que recomenda a utilização de equipamentos de segurança. Crianças que tenham menos de 14 anos de idade precisam estar acompanhadas dos pais ou responsáveis, que devem apresentar uma autorização assinada. Os participantes que tiverem entre 14 e 18 anos de idade também precisam apresentar um termo de responsabilidade antes de acessar o local.

Quando: domingo, das 10h às 13h.

Onde: área coberta na entrada sul do estacionamento do Garten Shopping - avenida Rolf Wiest, 333, Bom Retiro, Joinville.

Quanto: entrada gratuita.

Feira do Príncipe: neste domingo, a Feira do Príncipe entra no clima do Dia das Crianças e traz em sua programação atrações com dança, música e fantasia. Entre os expositores haverá opções de artesanato como roupinhas pet e para bonecas, artigos em couro, acessórios, peças em madeira e em EVA, tricô e crochê, brechó, antiguidades e livros, além de flores, temperos, cactos, mudas de plantas e verduras. No setor de gastronomia, haverá hambúrgueres, pastel, pizza gourmet, salgados, comida chinesa, crepe francês, tapioca, açaí, bolos, cucas, bolachas, brigadeiros, café gourmet e produtos coloniais. Além da área kids gratuita, com piscina de bolinhas, tapete de amarelinha, ludo, trilha, bambolês e pintura facial, a partir das 11 horas, haverá atrações artísticas para crianças e adultos. Abrindo a programação, a pedagoga, cantora e contadora de histórias Angélica Royer apresenta o seu número Angélica Conta & Canta, com apresentação de histórias infantis de forma cantada, acompanhada por seu violão. Às 12h20, a AMA Cia. de Dança leva ao palco o Comunidade na Dança, dirigido por Amarildo Cassiano. A Escola Municipal de Ballet de Joinville também estará presente. Às 13h30, com o espetáculo Diverssiment, bailarinos e bailarinas do curso regular de ballet clássico e jazz, e dos grupos infanto-juvenil e adulto, apresentam números de ballet clássico, neoclássico e de repertório, jazz e danças populares. E a partir das 14h30, a academia de Dança AZ Arte faz uma série de apresentações voltadas ao público infantil. E para interagir e brincar com a criançada, as personagens Mickey e Minnie estarão no evento, das 14h30 às 15h30.

Foto: Chico Maurente / Divulgação

Quando: domingo, das 10h às 16h.

Onde: rua do Príncipe, Centro, Joinville.

Quanto: entrada gratuita.



Concertos Matinais, com o Coro da Lírica

Quando: domingo, às 10h30.

Onde: Sociedade Lírica - rua Max Colin, 1483, América, Joinville.



O Fantástico Mundo Disney: o espetáculo é uma produção musical, com canções originais de nove princesas e conta com a participação de Mickey e Minnie, a fada Tinker Bell, as princesas Bela e Anna de Arendell, Jasmine, Aladdin, a sereia Ariel, Linguado, Cinderela e sua fada madrinha, Branca de Neve, Rapunzel, Moana, o boneco de neve Olaf, o xerife Wood, a vaqueira Jessie e os brinquedos favoritos de Andy. O Fantástico Mundo Disney traz a experiência única de assistir ao vivo os clássicos que encantam todos.

Foto: Divulgação / Divulgação

Quando: domingo, às 15h.

Onde: Expoville - rua XV de Novembro, 4315, Glória, Joinville.

Quanto: os ingressos custam R$ 40 (setor VIP), R$ 30 (setor A) e R$ 20 (setor B) e podem ser comprados pelo site www.ingressonacional.com.br ou na Rockfeller Language Center (ruas Otto Boehm e benjamin Constant), Balaroti (rua João Colin), Guma Sushi (avenida Rolf Wiest) e Multisom (shopping Mueller e rua do Príncipe). Há venda de meia-entrada em todos os setores.



Estreia da experimentação coreográfica Lembro do Teu Gesto como uma Oração: Um poema. A inspiração. O olhar pela maturidade. E a dança como elo da expressão da alma e do corpo, sem idade como limite. É este fio condutor que dá vez ao projeto Lembro do teu gesto como uma oração, que reúne os artistas Amarildo Cassiano, Érika Rosendo, Maria Fortuna e Angélica Maiole. A proposta traz um ensaio aberto em um encontro de artistas-criadores-intérpretes que se conhecem, mas pela primeira vez contracenam juntos. É uma provocação a bailarinos com mais experiência cênica e corpos maduros a exercitarem a livre experimentação dos sentidos.

Foto: Divulgação / IMPAR - Instituto de Pesquisa da Arte pelo Movimento

Quando: domingo, às 20h, com duração de aproximadamente 45 minutos.

Onde: Casa Iririú - rua Guaíra, 634, Iririú, Joinville.

Quanto: gratuito.

Stand-up comedy com Fábio Rabin: Tô Viajando é o título do terceiro show de stand-up comedy de Fábio Rabin. Depois de Sem Noção e Queimando o Filme, o novo show foca nas experiências que o stand-up comedy proporcionou na carreira do comediante. Depois de dez anos viajando pelo Brasil e realizando alguns shows internacionais, ele coleciona histórias e as apresenta com muito humor. Além da viagem física, o espetáculo também diz respeito às observações cotidianas de fatos que a olho nu poderiam parecer mundanos, mas na cabeça do comediantes se tornam uma verdadeira viagem.

Foto: Divulgação / Divulgação

Quando: domingo, às 20h, com duração de aproximadamente 60 minutos.

Onde: Grande Teatro da Scar - rua Jorge Czerniewicz, 160, Czerniewicz, Jaraguá do Sul.

Quanto: os ingressos custam R$ 70 (setor 1), R$ 60 (setor 2) e R$ 50 (setor 3/balcão) com meia-entrada para estudantes, professores e idosos e podem ser comprados pelo site www.ticketcenter.com.br.

Classificação: 16 anos.

SÁBADO E DOMINGO



Oficinas de histórias em quadrinhos e pintura de mandalas

Quando: sábado e domingo, das 10h às 22h.

Onde: Shopping Cidade das Flores - rua Mario Lobo, 106, Centro, Joinville.

Quanto: gratuito.

Teatro: No mundo da Fada Sol: após três anos em cartaz com o espetáculo É Batata!, a Cia Studio em Cena retorna ao universo infantil para dar continuidade às aventuras da Fada Sol. Na nova montagem, as crianças conhecem o mundo encantado da dada. O público é convidado a entrar no espetáculo teatral pelos duendes Annahy e Farrices. O grupo executa ao vivo 13 clássicos de cantigas infantis, enquanto discorre sobre temas como as diferenças e a importância de não desistir dos próprios sonhos. A interação completa com o público se dá quando entra em cena a Fada Sonata, interpretada pela atriz mirim Laura Almeida, de nove anos de idade.

Foto: Divulgação / Divulgação

Quando: sábado e domingo, às 16h. O espetáculo dura aproximadamente 45 minutos.

Onde: Galpão de Teatro da Ajote (anexo à Cidadela Cultural Antarctica) - rua XV de Novembro, 1383, América, Joinville.

Quanto: os ingressos antecipados custam R$ 30 (inteira), R$ 15 (meia-entrada) e R$ 20 (mediante apresentação do flyer na retirada do ingresso) e podem ser comprados pelo site www.enjoyevents.com.br.



Vivaldi in Concert com Orquestra Prelúdio: inicia neste fim de semana a segunda série de apresentações do Vivaldi in Concert, da Orquestra Prelúdio. Ao todo, estão previstas mais cinco exibições, que trazem algumas obras não executadas na primeira fase do projeto, além daquelas já trabalhadas. A proposta homenageia Antonio Vivaldi, um padre italiano, que ficou mais conhecido pelas suas composições do que pela religiosidade propriamente dita, devido à dimensão de suas obras artísticas. Em 2016, quando o projeto foi escrito, completou-se 275 anos de morte do compositor, que é um dos mais gravados e tocados nas últimas décadas. As melodias do compositor são muitas, das mais energéticas às meditativas. O projeto percorre essas diversas facetas, trazendo-as para o conhecimento do público, de forma que os apreciadores da música erudita, os musicistas e os leigos no assunto possam ampliar o seu gosto e conhecimento estético.

Foto: Divulgação / Prefeitura de Joinville

Quando: sábado, às 19h30, e domingo, às 20h.

Onde: Igreja Luterana do Rio Bonito (no sábado) e Igreja da Paz (no domingo)

Quanto: entrada gratuita.

SEXTA-FEIRA, SÁBADO E DOMINGO

3ª Exposição de Orquídeas de Corupá: o Orquidário Catarinense - Alvim Seidel realiza neste fim de semana a 3ª Exposição de Orquídeas de Corupá. Estão programadas palestras gratuitas sobre o cultivo de orquídeas e exposição de orquídeas, cactos, suculentas, bromélias e plantas ornamentais.

Foto: Divulgação / Orquidário Catarinense - Alvim Seidel

Quando: sexta-feira e sábado, das 8h às 19h, e domingo, das 8h às 17h.

Onde: Alvim Seidel - rua Roberto Seidel, 2171, Corupá.

Quanto: entrada gratuita.

3ª Feira Sabor Rural: produtos vindos da agricultura e de empreendedores rurais poderão ser conhecidos e adquiridos durante a 3ª Feira Sabor Rural, em Joinville. São 12 estandes com 24 participantes de Joinville, Luiz Alves, Massaranduba, Garuva, Guaramirim, São Francisco do Sul, Balneário Camboriú e Bombinhas. A realização é da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (Epagri) em convênio com o Ministério da Agricultura Pecuária.

Quando: sexta-feira, sábado e domingo, das 10h às 22h.

Onde: Shopping Mueller - rua Pedro Lobo Centro, s/n, Centro, Joinville.

Quanto: entrada gratuita.