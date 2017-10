Com obstáculos infláveis, "Corrida Insana" terá edição em Jaraguá do Sul /

Radical 31/10/2017 | 15h56 Atualizada em

Depois do sucesso em Florianópolis e em outras nove cidades brasileiras, o próximo local de Santa Catarina a receber a Corrida Insana é Jaraguá do Sul, no dia 15 de novembro. Milhares de pessoas são esperadas na Arena Jaraguá, no Norte do Estado, para encarar o circuito de 5km e seus dez obstáculos infláveis gigantes e coloridos. Em sua primeira temporada no país, já reuniu cerca de 48 mil pessoas numa prova ideal para ser realizada em família e entre amigos.

As inscrições para a prova de Jaraguá podem ser feitas pelo site oficial do evento. Outra opção é ir diretamente para o link das inscrições. O preço é R$ 99, mais taxas. Também existe a possibilidade de inscrição no dia e local do evento, porém, neste caso, os interessados estão sujeitos à disponibilidade de vagas restantes.

Por onde passou, a Corrida Insana reuniu pessoas de todas as idades, de crianças a idosos, para um dia de diversão esportiva. A Corrida Insana não tem restrições quanto à participação, nem limite de idade. A única exigência é que a pessoa tenha altura mínima de 1,05 metro. As largadas são em ondas com cerca de 170 pessoas cada vez, o que garante segurança e permite que grupos pratiquem a atividade juntos e sem atropelos. Não há cronometragem, nem obrigatoriedade de ultrapassar todos os obstáculos do percurso. Mesmo assim, todos recebem o kit do atleta ao cruzar a linha de chegada.

Conheça os obstáculos infláveis:

1 - LARGADA INSANA: a prova começa com o desafio de uma subida, seguida por um escorregador gigante.

2 – WAVERUNNER: é plano, mas cheio de lombadas e ondulações.

3 - MATTRESS RUN (Campo Minado): um teste para o equilíbrio e agilidade em um caminho cheio de buracos.

4 - BIG BALLS: Bolas gigantes surgirão à frente dos corredores e será preciso desviar.

5 - CRASH COURSE (Montanha): uma verdadeira montanha russa cheia de altos e baixos.

6 - PURE MISERY (no Sufoco): baseado nos manuais de treinamento militar, é um monstro de 30 metros de comprimento que testará força, agilidade, flexibilidade e resistência.

7 -WRECKING BALLS (Demolição): imagine bolas de demolição de prédios vindo na direção dos corredores. Ainda bem que são infláveis.

8 - JUMP AROUND: pular, saltar e descer resume este desafio.

9 - SLINGSHOT (Estilingue): o desafio é subir até o topo com a ajuda de uma corda e

escorregar.

10 - FINISH LINE: o ‘gran finale’ reúne um pouco de cada um dos obstáculos anteriores. É subir, pular e escorregar até a vitória.