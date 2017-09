Professora que bebeu água sabotada por alunas vai continuar dando aulas em Jaraguá do Sul

Educação 11/09/2017 | 16h43 Atualizada em

O secretário de educação de Jaraguá do Sul, Rogério Jung, informou na tarde desta segunda-feira que a professora que bebeu água sabotada por quatro alunas dicidiu por não se afastar das atividades. A mulher, que está abalada e recebe acompanhamento psicológico deve continuar dando aulas na rede municipal.

Já as meninas, que afirmaram ter dado água do vaso sanitário e com comprimidos para a professora, receberam advertâncias e suspensão de dois dias. Segundo a diretoria da escola, as estudantes afirmam que a professora fazia muitas cobranças, o que teria motivado a atitude.

Além das punições já mencionadas, um inquérito está sendo elaborado pela Polícia Civil e deve ser concluído até meados do mês que vem.