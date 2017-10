O que tem para o fim de semana: confira o que fazer em Joinville e região

Guia + AN 29/09/2017 | 18h44 Atualizada em

SEXTA-FEIRA

Sexta do Jazz, com Anderson Zabote, Michel Falcão e Junior Gonçalves

Quando: sexta-feira, às 19h.

Onde: Casa 97 - rua Arco Íris, 97, Iririú, Joinville.

Quanto: R$ 10 (couvert).

Espetáculo A Caixa, com Cia Mútua

Quando: sexta-feira, às 20h.

Onde: Amorabi - rua dos Esportistas, 510, Itinga, Joinville.

Quanto: entrada gratuita.

Classificação: 6 anos.



SEXTA-FEIRA E SÁBADO



Espetáculo Cronovisor - A Tempestade: novo show da turnê Cronovisor, A Tempestade é um show-espetáculo que apresenta uma releitura da fase final da banda Legião Urbana. Apresentado e produzido pelo cantor e psicólogo Samuca Luna, a turnê já percorreu todos os estados brasileiros e seis países. A Tempestade é composta por oito canções do disco de mesmo nome mais cinco canções eleitas pelo público durante o show e mais cinco canções especiais da banda.

Quando: sexta-feira e sábado, às 20h.

Onde: Galpão de Teatro da Ajote - rua XV de Novembro, 1383, América, Joinville.

Quanto: os ingressos custam R$ 20 e podem ser comprados pelo site www.enjoyevents.com.br.



Espetáculo StreetLight com Gen Rosso: Joinville é a cidade escolhida para a abertura da terceira turnê nacional do Espetáculo StreetLight, com a banda internacional Gen Rosso. Centenas de jovens que se recuperam da dependência química na Fazenda da Esperança, em Garuva, vivenciarão a experiência de estrelar o espetáculo musical, que será apresentado nesta sexta-feira e no sábado. O show integra o Projeto Toda Vida Tem Esperança, que tem como objetivos valorizar a vida e espalhar a esperança, a cultura da partilha e a vivência do amor como ferramenta para a mudança social. O evento é multicultural e agrega vários segmentos religiosos reunindo mais de 2,5 jovens de várias regiões do Brasil.

Foto: Divulgação / Divulgação

Quando: sexta-feira e sábado, às 20h.

Onde: Centreventos Cau Hansen - avenida José Vieira, 315, América, Joinville.

Quanto: os ingressos custam R$ 40 e podem ser comprados na bilheteria do Centreventos Cau Hansen.



SÁBADO



Sábado Cultural na Biblioteca Pública: promovido pela Biblioteca Pública Municipal Prefeito Rolf Colin, o Sábado Cultural é um evento aberto à comunidade em datas programadas, das 8 às 12 horas. Neste sábado, a Escola Municipal Governador Pedro Ivo Campos faz uma apresentação musical às 10 horas. A biblioteca abre de segunda a sexta-feira, das 7 às 19 horas, e aos sábados, das 8 às 12 horas.

Quando: sábado, das 8h às 12h.

Onde: Biblioteca Pública Municipal Prefeito Rolf Colin - rua Comandante Eugênio Lepper, 60 (Praça Lauro Müller), Centro, Joinville.

Quanto: entrada gratuita.



Dia do Idoso na UBSF Boehmerwald 1: neste sábado, das 8 às 17 horas, uma divertida programação aguarda os idosos da abrangência da Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) Boehmerwald 1. As atividades de promoção à saúde e bem-estar físico e mental são para celebrar o Dia Internacional do Idoso, comemorado no dia 1º de outubro. Pela manhã, haverá roda de viola e dança sênior. À tarde, os idosos podem participar do sorteio de brindes, brincadeiras, brechó gratuito, corte de cabelo e esmaltação de unhas. Durante todo o dia, será servido café e preenchida da Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa, destinada a ampliar o conhecimento sobre as condições de saúde deste público, de modo diferenciado.

Quando: sábado, das 8h às 17h.

Onde: UBSF Boehmerwald 1 - rua Boehmerwald, s/n, Boehmerwald, Joinville.

Quanto: entrada gratuita.

Festival Multiesportes do PID: a Secretaria de Esportes da Joinville (Sesporte) realiza neste sábado pela manhã mais uma edição do Festival Multiesportes do Programa de Iniciação Desportiva (PID). A programação para crianças e adolescentes ocorrerá das 8h30 às 11h30 no Centro de Treinamento Ivo Varella. Serão realizados jogos das modalidades de handebol, futsal, basquete, vôlei, ginástica artística, tênis de mesa e xadrez. O objetivo da Sesporte é integrar alunos, pais e professores que participam do PID. A atividade é aberta a todos os interessados. Não é necessário ser aluno do PID para participar.

Quando: sábado, das 8h30 às 11h30.

Onde: Centro de Treinamento Ivo Varella - rua José Elias Giuliari, Boa Vista, Joinville.

Quanto: entrada gratuita.

Movimenta Jaraguá: o evento conta com shows da banda Tribo da Lua e de Samuca Chiodini, além de brinquedos infláveis, contação de histórias e túnel fantasma. O Movimenta Jaraguá oferece ainda pista para jeep, quadriciclo e moto trilha, passeio ciclístico, exposição de bikes antigas e decoradas e diversas atividades esportivas.

Quando: sábado, às 13h30.

Onde: Arena Jaraguá - rua Gustavo Hagedorn, 636, Nova Brasília, Jaraguá do Sul.

Quanto: entrada gratuita.

Oficina e show com Arnou de Melo: neste sábado, Arnou de Melo oferece uma oficina prática de conjunto a partir das 14 horas no Centro de Estudos Musicais (CEM). Logo após a oficina, Arnou faz um show com o corpo docente do CEM.

Quando: sábado, a partir das 14h.

Onde: Centro de Estudos Musicais - rua Paganini, 91, Saguaçu, Joinville.

Quanto: R$ 50 (oficina) R$ 60 (oficina e show) e R$ 20 (show).



Noite de cinema italiano, com a exibição do filme Fratelli UniciQuando: sábado, às 19h.

Onde: auditório do Circolo Italiano - rua Professora Senhorinha Soares, 62, Anita Garibaldi, Joinville.

Quanto: entrada gratuita.

Ensaio aberto do espetáculo A Litorina, com Abismo Teatro de Grupo

Quando: sábado, às 20h.

Onde: Amorabi - rua dos Esportistas, 510, Itinga, Joinville.

Quanto: entrada gratuita.

Classificação: 12 anos.

Acústico 1 + 2 = 30, com Nenhum de Nós: a montagem é uma referência a trajetória de três décadas e aos dois discos desplugados que o grupo lançou. Nela, eles repassam, em versões com arranjos originais, grande parte do repertório de Acústico Ao Vivo no Theatro São Pedro (1994) e Acústico Ao Vivo 2 (2003). O show entrou em temporada no Theatro São Pedro em Porto Alegre com oito sessões lotadas, assistido por mais de cinco mil pessoas. No palco, estarão Thedy Corrêa (voz e violão), Veco Marques (violões), Carlos Stein (violões), Sady Homrich (bateria) e João Vicenti (piano e acordeón). No baixo, Estevão Camargo acompanha a banda como músico convidado.

Foto: BANCO DE IMAGEM / Divulgação

Quando: sábado, às 22h. O show dura aproximadamente 90 minutos.

Onde: Teatro da Liga - rua Jaguaruna, 100, Centro, Joinville.

Quanto: os ingressos para o camarote, mesas e plateia custam R$ 120 e podem ser comprados pelo site www.ticketcenter.com.br. Os ingressos nos demais setores estão esgotados. Há meia-entrada para estudantes, professores e idosos, exceto para mesas e camarotes. Titular e acompanhante do Clube do Assinante têm desconto de 30%.

Classificação: 16 anos.



DOMINGO



Domingos Musicais, com Duofel: para celebrar seus 18 anos de atividades, a Sociedade Cultural Alemã de Joinville traz com exclusividade à cidade o renomado Duofel, que se apresenta neste domingo na Casa da Memória. Duofel é formado pelos violonistas Fernando Melo e Luiz Bueno. Além de terem em comum o fato de serem autodidatas, os dois sempre acreditaram no sucesso de uma proposta musical, "O Violão Livre de Duofel", que não privilegia nenhum estilo ou escola violonística e se permitem experimentar toda e qualquer expressão musical.

Foto: Divulgação / Facebook

Quando: domingo, às 10h.

Onde: Casa da Memória (anexo ao Cemitério do Imigrante) - rua XV de Novembro, 1000, América, Joinville.

Quanto: entrada gratuita. Os organizadores pedem a contribuição de um quilo de alimento não perecível.



Yakisoba do Bombeiro Mirim: a Expoville volta a ser o palco do tradicional Yakisoba do Bombeiro Mirim, realizado há nove anos para arrecadar fundos para o projeto sócio educativo do Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville (CBVJ). Esta edição, conta com apresentação da banda do projeto de música do CBVJ e de outros grupos locais. A alimentação fica a cargo do Combray Gastronomia. O público infantil poderá interagir com os bombeiros na exposição da frota e receber exemplares do gibi Liga dos Bombeiros Voluntários de Joinville, além de ter à disposição os brinquedos infláveis temáticos e paredão de escalada. O Yakisoba do Bombeiro Mirim possibilita um acréscimo na renda do CBVJ.

Quando: domingo, a partir das 11h.

Onde: Expoville - rua XV de Novembro, 4315, Glória, Joinville.

Quanto: a embalagem com ½ quilo de yakisoba custa R$ 25. Quem quiser comprar antecipadamente, deve ir até um dos postos de venda (Unidade Central dos Bombeiros Voluntários, Casa do Capitão e Capitão Space) ou entrar em contato com Artur, da CDL Jovem (3461-2500), ou com Julia, da ACIJ Jovem (99623-8431).



Mateada da Primavera de Joinville: neste domingo, Marcelo Prates promove a primeira edição da Mateada da Primavera de Joinville. Quem quiser participar do evento, que tem o objetivo de preservar a tradição gaúcha, deve levar sua cuia e sua bomba. A entrada e o estacionamento são gratuitos.

Quando: domingo, das 14h às 18h.

Onde: Igreja Exército de Salvação - rua Jaraguá, 401, América, Joinville.

Quanto: entrada e estacionamento gratuitos.

Central das Rimas - Batalha de trio

Quando: domingo, das 15h30 às 21h.

Onde: Praça Nereu Ramos - rua Engenheiro Niemeyer, 15, Centro, Joinville.

Quanto: entrada gratuita.



Espetáculo O Doente Imaginário, com Cia de Teatro da Univille

Foto: Divulgação / Cia de Teatro da Univille

Quando: domingo, às 18h.

Onde: Amorabi - rua dos Esportistas, 510, Itinga, Joinville.

Quanto: entrada gratuita.

Classificação: 10 anos.

SÁBADO E DOMINGO

(IN)Consciente Coletivo – Festival da Cultura Criativa: neste fim de semana, o 11º Inconsciente Coletivo – Festival da Cultura Criativa abre suas portas em Joinville para o público de todo o Estado e também de outros lugares do país. Serão mais de 80 expositores e convidados de diferentes áreas, selecionados pela curadoria do festival e reunidos em dois dias de programação, contemplando design, moda, arte, música, gastronomia, literatura e outros segmentos criativos com foco em originalidade, inovação, sustentabilidade e pequenas ou médias escalas de produção.

Quando: sábado e domingo, das 11 às 20h.

Onde: Edifício Pixel - rua Gothard Kaesemodel, 1068, Anita Garibaldi, Joinville.

Quanto: entrada gratuita.