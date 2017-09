Motorista passa mal e tomba carro em Massaranduba, região Norte de SC

Trânsito 26/09/2017 | 11h20 Atualizada em

Um motorista perdeu o controle do carro após ter uma crise convulsiva na SC-415 em Massaranduba, região Norte de Santa Catarina. O acidente ocorreu por volta 8h30 desta terça-feira, em uma localidade conhecida como Massaranduba Baixo.

De acordo com informações dos Bombeiros Voluntários, o homem de 36 anos saiu da pista depois de uma convulsão. Com a saída, o veículo tombou em uma vala no canto da rodovia. O motorista teria histórico de convulsões, segundo os bombeiros, e seria da cidade de Jaraguá do Sul.

Quando a guarnição chegou ao local, a vítima estava agitada e desorientada. Apesar do susto, o condutor não se feriu. Ele foi encaminhado ao pronto-atendimento da cidade, para receber atendimento médico devido por causa da crise, mas já foi liberado.

