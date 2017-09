Motociclista morre após sofrer grave acidente na BR-280, em Guaramirim

Trânsito 27/09/2017 | 21h21 Atualizada em





Vítima foi socorrida com vida, mas as lesões foram muito graves Foto: Divulgação

O funcionário público da Secretaria de Saúde de Guaramirim, Valdir de Souza, 43 anos, morreu nesta quarta-feira após sofrer um grave acidente na altura do km 53 da BR-280, nas imediações do posto Rudinick, em Guaramirim. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a vítima, que trafegava em uma motocicleta, colidiu em um veículo Ford Escort que teria cruzado a pista sem perceber a aproximação da moto.



Valdir era servidor público da Prefeitura de Guaramirim havia três anos e, no momento do acidente, estaria em horário de almoço. Com o impacto da colisão, o servidor sofreu graves lesões e chegou a ser socorrido com vida pelo Samu e levado para o Hospital Santo Antônio, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu pouco depois. Em sua página oficial no Facebook, a Prefeitura de Guaramirim lamenta a morte do servidor e transmite uma mensagem de conforto aos seus familiares e amigos.



O local onde ocorreu o acidente é bastante movimentado e exige atenção redobrada dos motoristas, especialmente daqueles que fazem conversões para acessar os bairros e pontos comerciais instalados às margens da rodovia.