Jaraguá do Sul recebe evento sobre terapias alternativas /

Saúde 12/09/2017 | 09h45 Atualizada em

Jaraguá do Sul será sede da primeira edição da Holística, um evento promovido pelo Centro Assistencial Eurípedes Barsanulfo (Ceab), que tem o objetivo de apresentar à comunidade os trabalhos realizados pela entidade e desmistificar velhos conceitos sobre terapias complementares, buscando a sintonia entre corpo, mente e espírito. O evento começa na próxima sexta-feira, dia 15, e continua até domingo, dia 17, no Pavilhão Municipal de Eventos.

— A HolísticaExpo pretende criar novas experiências, conectar pessoas, compartilhar conhecimentos e ainda, facilitar negócios entre profissionais e empresas da área — explica a coordenadora do evento, Meire Nunes.

Um ciclo de palestras, com grandes nomes do segmento como Robson Pinheiro, Flávio Girol, Rafael Cury, entre outros também será realizado. Além disso, apresentações culturais e oficinas fazem parte da programação.

Entre as atrações está também o grupo Energia Nativa que participa com a sua equipe, Cacique Iradzú, Tatanka, Aruana e Tânia Mara, num espaço temático onde haverá limpeza e realinhamento energético xamânico com Maracás, Tambores e Ervas Nativas feitas pelo Cacique Iradzú.

Haverá também variedades de produtos Xamânicos como tambores Lakota, Maracás, filtro dos sonhos, entre outros, como também a presença da taróloga Tânia Mara com atendimento de leituras de baralho cigano e tarô cigano, leitura das mãos e energização com castanholas.