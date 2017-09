Confira a programação de desfiles cívicos em Joinville, Jaraguá e São Francisco

Dia da Independência 05/09/2017 | 16h41 Atualizada em

As comemorações da Semana da Pátria continuam neste feriado em Joinville e região. Nesta quinta-feira, Dia da Independência, ocorrem desfiles em Joinville, Jaraguá do Sul e São Francisco do Sul. Confira a programação:



Joinville

De acordo com a Prefeitura, o desfile em Joinville deve contar com cerca de três mil pessoas Foto: Maykon Lammerhirt / Agencia RBS

Em Joinville, o desfile inicia às 9 horas na avenida Beira Rio. De acordo com a Prefeitura de Joinville, devem desfilar cerca de três mil pessoas, integrantes de forças de segurança e de escolas públicas e particulares da cidade.



O desfile começa às 9 horas com a Banda do 62º Batalhão de Infantaria. Na sequência participam os pelotões e motorizados do Batalhão, seguidos pela Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal e Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville. Em seguida, desfilam as escolas municipais, estaduais e particulares. O Samu e a cavalaria da Polícia Militar encerram o desfile.



A concentração será a partir das 8 horas. Agentes do Departamento de Trânsito vão limitar o tráfego local. A partir das 8h30, trechos das ruas Max Colin, Itaiópolis, Hermann Lepper e José Vieira serão totalmente interditados.

Confira quem participa do desfile:

1 – Banda do Batalhão (banda entra no recuo)



2 – Pelotão do 62 BI



3 – Motorizado do 62 BI



4 – Pelotão Polícia Militar de Santa Catarina

5 – Motorizado da Polícia Militar



6 – Pelotão da Guarda Municipal

7 – Motorizado da Guarda Municipal (banda deixa o recuo)

8 – Banda do Corpo de Bombeiros

9 – Pelotão do Corpo de Bombeiros

10 – Motorizado do Corpo de Bombeiros



Escolas Municipais

11 – Pavilhões alunos Caic Mariano Costa

12 – Fanfarra EM Caic Mariano Costa

13 – EM Nelson de Miranda Coutinho

14 – Fanfarra EM Profª Zulma Do Rosario Miranda

15 – Fanfarra EM Profª Karin Barkemeyer

16 – EM Prof Oswaldo Cabral

17 – Fanfarra EM Dr. José Antonio Navarro Lins

18 – EM Valentim João da Rocha

19 – Fanfarra EM Prof Orestes Guimarães

20 – EM Pref. Max Colin

21 – Fanfarra EM Caic Prof. Desemb. Francisco José Rodrigues

22 – EM Profª Laura Andrade

23 – Fanfarra EM Pres. Castello Branco

24 – EM Profª Thereza Mazzolli

25 – Fanfarra EM Gov. Pedro Ivo Campos

26 – EM Profª Eladir Skibinski

27 – Fanfarra EM Amador Aguiar

Escolas Estaduais

28 – E.E.B. Germano Timm

29 – E.E.B. Engenheiro Annes Gualberto

30 – E.E.B. Professora Jandira D¿avila

31 – E.E.B. João Rocha

32 – E.E.B. João Colin

33 – E.E.B. Arnaldo Moreira Douat

34 – E.E.B. Jorge Lacerda

35 – E.E.B. Nair da Silva Pinheiro

36 – E.E.B. Dr. Georg Keller

37 – E.E.B. Dr. Tufi Dippe

38 – E.E.B. Albano Schmidt

39 – E.E.B. Antônia Alpaides Cardoso dos Santos

40 – Ceja – Centro de Educação de Jovens e Adultos

41 – Cedup – Centro de Educação Profissional Dario Geraldo Salles

42 – APAE Joinville

Escolas Particulares

43 – Colégio Tupy – UNISOSIESC

44 – Colégio UNIVILLE

45 – UNIVILLE – Universidade da Região de Joinville

46 – SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência

47 – Cavalaria da Polícia Militar

Jaraguá do Sul

Secretaria de Educação de Jaraguá do Sul espera reunir cerca de dois mil participantes Foto: Divulgação / Prefeitura de Jaraguá do Sul

Em Jaraguá do Sul, o desfile cívico escolar será realizado na rua Reinoldo Rau, no Centro, a partir das 9 horas. A Secretaria de Educação espera reunir cerca de dois mil participantes, entre crianças de centros de educação infantil municipais e privados, alunos de 15 instituições das redes municipal, estadual e particular de ensino, representantes da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), da Associação de Amigos do Autista de Jaraguá do Sul (AMA), dos escoteiros e dos clubes de terceira idade.



Um pelotão do 14º Batalhão de Polícia Militar fará a abertura do desfile, que encerrará com a passagem dos Bombeiros Voluntários de Jaraguá do Sul. Para traduzir o cerimonial, o evento contará com um intérprete de libras posicionado no palanque, que receberá autoridades da cidade.



São Francisco do Sul

Em São Francisco do Sul, desfile contará com 31 entidades Foto: Divulgação / Prefeitura de São Francisco do Sul

Em São Francisco do Sul, o desfile é realizado na rua Babitonga, a partir das 9 horas. Serão 31 entidades desfilando, entre escolas, associações e forças de segurança. O desfile será aberto com o carro oficial, seguido da Fanfarra do Colégio Adventista, da Marinha do Brasil. O encerramento fica por conta do Centro de Tradições Gaúchas (CTG) Querência Estância Nova.