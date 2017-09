Condutor morre após carro colidir com caminhão na BR-280, em Jaraguá do Sul

Acidente 23/09/2017 | 11h58 Atualizada em

O condutor de um Ford Corcel II Hobby com placas de Corupá acabou falecendo no final da tarde de sexta-feira, 22, depois o veículo em que trafegava colidiu frontalmente com um caminhão na BR-280, em Jaraguá do Sul. O acidente, que foi registrado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), aconteceu no quilômetro 76,7 às 17h15min. A vítima fatal tinha 38 anos.

O caminhão, um VW/24.250 CLC 6X emplacado em Fazenda Rio Grande (PR), era conduzido por um homem de 46 anos. O motorista saiu ileso da batida.

