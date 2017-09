Bombeiros de Schroeder atendem mais de dez ocorrências de queimadas na região

Fogo 15/09/2017 | 08h56 Atualizada em

Os Bombeiros Voluntários de Schroeder atenderam durante o mês de setembro mais de ocorrências de incêndios florestais na região. A guarnição alerta para as áreas onde há maior risco de acontecer este tipo de acidente. O Epagri/Ciram elabora um mapa que demonstra os locais onde há maior probabilidade de incêndio. No Norte de SC este risco é moderado.

Um dos incidentes de maior proporção ocorreu no início da tarde desta quinta-feira. Por volta das 12h30, os bombeiros foram acionados para atender um incêndio na rua Antônio Carlos Cizério, bairro Itoupava-Açu.

O local é uma região de montanhas e de difícil acesso, por ser muito íngreme. A equipe percorreu cerca de 300 metros de subida para chegar ao ponto onde estava ocorrendo o incêndio, já que o caminhão não conseguiria chegar ao local.

Os bombeiros trabalharam por mais de duas horas com abafadores para conter as chamas. Dois moradores também ajudaram na ação. O fogo atingiu uma área de aproximadamente 16.000 mil metros quadrados. A causa do incêndio ainda está sendo investigada.

De acordo com o metereolgista, Leandro Puchalski, ainda faltam 3 meses e meio pra acabar o ano e já somos considerados o 2° ano com mais focos de incêndio/queimadas desde 2007 aqui em Santa Catarina. Ficamos atrás só do ano de 2016, quando foram registrados 2331 focos de incêndio no estado.

Só nesta primeira quinzena de setembro já foram detectados 405 focos de incêndio, sendo que na quarta-feira desta semana foram 73 e ontem foram 78.

