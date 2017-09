Startup de Jaraguá do Sul cria aplicativo que mapeia festas e dá descontos em estabelecimentos parceiros

Tecnologia 29/08/2017 | 16h31 Atualizada em

Dois empreendedores de Jaraguá do Sul lançaram, no final de julho, um aplicativo que oferece informações sobre as melhores festas e ainda concede descontos em estabelecimentos parceiros. Trata-se da Vou Eventos e Descontos, que pode ser baixado gratuitamente nas plataformas Android e iOs.



De acordo com Jefferson Amendolara, um dos idealizadores do aplicativo, o sistema de funcionamento é simples. Após realizar o download e o cadastro, o usuário faz o check-in nos eventos desejados e identificados com o selo da empresa. Imediatamente, ele acumulará pontos, também chamados de vous, uma moeda virtual que, posteriormente, pode ser trocada por descontos nos estabelecimentos parceiros.



Segundo Jefferson, a cada 25 vous acumulados, o usuário ganha R$ 1 em crédito. Além disso, os check-ins entregam de 30 a 50 vous, dependendo da frequência de comparecimento no estabelecimento. Para facilitar a busca por eventos, disponibilizados em formato de lista ou mapa, há diversos filtros, como data do evento, faixa de preço ou tipo de evento desejado.

— Desta maneira, o usuário ganha com economia de tempo na busca de informações e de dinheiro com os vous que podem ser trocados por descontos. Tudo isso de forma gratuita — ressalta Jefferson.

Enquanto os parceiros ganham com a fidelização de clientes e a divulgação do estabelecimento, o usuário acumula vous ao indicar amigos. Para cada pessoa indicada, o bônus é de 25 vous (R$ 1), tanto para quem indica, quanto para quem é indicado.



Além de Jefferson, que é o responsável pela área de marketing e comercial da empresa, Gustavo Oldenburg é parceiro no projeto. Ele cursa Sistemas da Informação na Univille, em Joinville, e conheceu Jefferson na 1ª edição do Startup Weekend de Jaraguá do Sul, em 2015. No final do ano passado, os dois se uniram para colocar o projeto em prática.