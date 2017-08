O que tem para o fim de semana: confira o que fazer em Joinville e região

Guia + AN 25/08/2017 | 10h00 Atualizada em

SEXTA-FEIRA, 25 DE AGOSTO



Indie Night, com as bandas Alt of Ctrl e Frenover

Quando: sexta-feira, às 21h.

Onde: Palácio Snooker Pub - avenida Coronel Procópio Gomes, 1032, Bucarein, Joinville.

Quanto: entrada gratuita até 22h. Depois deste horário, o ingresso custa R$ 20.



Big Time Orchestra

Quando: sexta-feira, às 21h30.

Onde: Didge - rua Visconde de Taunay, 368, Joinville.

Quanto: R$ 20.



Show com a Banda 3 a fio

Quando: sexta-feira, às 22h.

Onde: Porão da Liga - rua Jaguaruna, 100, Centro, Joinville.

Quanto: R$ 10 até 23h, R$ 15 até meia-noite e R$ 20 a partir da meia-noite.



FEEL the BEAT GLOW glitter

Quando: sexta-feira, às 22 horas.

Onde: Bar Pixel - rua Ministro Calógeras, 178, Centro, Joinville.

Quanto: R$ 20 ou R$ 50 consumíveis.



Festa Love Tequila - Edição Neon

Quando: sexta-feira, às 23h30.

Onde: Let It Be Pub - rua Visconde de Taunay, 586, Atiradores, Joinville.

Quanto: os ingressos custam R$ 15 para quem tiver com nome na lista e entrar até meia-noite e meia. Depois deste horário, a entrada custa R$ 25.



SÁBADO, 26 DE AGOSTO

Sábado Cultural: promovido na Biblioteca Pública Municipal Prefeito Rolf Colin, o evento deste sábado conta com contação de história e declamação de poesia, com participação de alunos da Escola Municipal Pastor Hans Müller e contação de histórias variadas com Luiza Cunha.

Quando: sábado, das 8h às 12h, com contação de histórias às 11h.

Onde: rua Comandante Eugênio Lepper, 60 (Praça Lauro Müller), Centro, Joinville.

Quanto: entrada gratuita.



Bazar da Casa da Amizade: será neste sábado o bazar da Casa da Amizade com produtos doados pela Receita Federal. Os joinvilenses poderão conferir uma variedade de produtos eletrônicos, perfumes, brinquedos e roupas. Para que um número maior de pessoas aproveite o bazar, as compras são limitadas a R$ 800,00 por CPF e serão aceitos cartões de débito e crédito. As senhas serão distribuídas por ordem de chegada. O valor arrecadado com a venda destes itens será revertido para as ações sociais da Casa da Amizade.

Quando: sábado, das 9h às 20h. As senhas começam a ser distribuídas às 8h.

Onde: Casa da Amizade - rua 15 de novembro, 1529, Vila Nova, Joinville.

Quanto: entrada gratuita.



Exposição do 62º Batalhão de Infantaria de Joinville: neste sábado o Jaraguá do Sul Park Shopping recebe a exposição Armamento bélico e equipamento militar, do 62º Batalhão de Infantaria de Joinville. A mostra acontece no piso L3, das 10h às 22h, com acesso livre e gratuito. Já no piso L2, os clientes poderão saber mais sobre o ingresso na carreira militar. As ações são uma homenagem ao Dia do Soldado, comemorado nesta sexta-feira, dia 25.

Quando: sábado, das 10h às 22h.

Onde: Jaraguá do Sul Park Shopping - avenida Getúlio Vargas, 268, Centro, Jaraguá do Sul.

Quanto: visitação gratuita.



Feira de adoção de cães e gatos da Amazon Pet Care

Quando: sábado, das 10h30 às 18h.

Onde: Jaraguá do Sul Park Shopping - avenida Getúlio Vargas, 268, Centro, Jaraguá do Sul.

Quanto: entrada gratuita.



Feijoada do Joinville Gladiators

Quando: sábado, a partir das 11h.

Onde: Recanto 31 de Outubro.

Quanto: a feijoada custa R$ 30 (individual) e R$ 50 (casal). Crianças de até 10 anos de idade não pagam. Os ingressos devem ser adquiridos com os atletas do Joinville Gladiators. No local, também haverá camisetas da torcida à venda por R$ 40.



Oficina de ginástica para o cérebro: com o objetivo de estimular boa memória, agilidade de raciocínio, concentração e capacidade criativa nas crianças, a escola Supera - Ginástica para o Cérebro realiza neste sábado uma oficina repleta de aprendizados e diversão.

Quando: sábado, das 11h às 12h.

Onde: Grafipel - rua Quintino Bocaiúva, 42, Centro, Jaraguá do Sul.

Quanto: a iniciativa, voltada a crianças até 12 anos, é gratuita.



Sábado cultural e café com vinil

Quando: sábado, das 10 às 16 horas.

Onde: Elwo - rua XV de Novembro, 950, Vila Nova, Joinville.

Quanto: entrada gratuita.



Feira de adoção de cães e gatos

Quando: sábado, das 14h às 17h.

Onde: Abrigo Animal - Estrada Blumenau, s/n, Vila Nova, Joinville.

Quanto: entrada gratuita.



Leia Mulheres: será realizado neste sábado o segundo encontro do clube de leitura Leia Mulheres. O livro proposto para debate é A arte de pedir, de Amanda Palmer. A mediação ficará por conta das jornalistas Karoline Lopes, Marcela Güther e Naiara Larsen.

Quando: sábado, das 15h às 17h.

Onde: Biblioteca do Sesc - rua Itaiópolis,470, América, Joinville.

Quanto: entrada gratuita.



Café e bazar beneficente do Guapecas

Quando: sábado, das 15h às 19h.

Onde: rua Nações Unidas, 332, América, Joinville.

Quanto: entrada gratuita.



Jantar italiano

Quando: sábado, às 20h.

Onde: Associação Joinvilense de Montanhismo - rua Saguaçu, 365, Saguaçu, Joinville.

Quanto: os ingressos antecipados custam R$ 25. Na hora, custam R$ 35. Para realizar a compra do ingresso antecipado, envie um e-mail para avila.ts@gmail.com.



Show com a banda Feeling Free

Quando: sábado, às 18h (abertura da casa) e 22h30 (início do show).

Onde: Didge - rua Visconde de Taunay, 368, Atiradores, Joinville.

Quanto: R$ 20.



Lebai - Techno Basement

Quando: sábado, às 22h.

Onde: Porão da Liga - rua Jaguaruna, 11, Centro, Joinville.

Quanto: os ingressos custam R$ 35 e estão à venda pelo site www.sympla.com.br e nas lojas Teahupoo (América, Centro e Garten Shopping), Papelaria Riskpel (rua Blumenau, 2616, Santo Antônio) Clínica Coral (rua Lages, 26, Centro), Posto Rudnick (rua Joinville, 13651, Pirabeiraba) e Mercado Horodenski (rua Tenente Antônio João, 2197, Bom Retiro).



EsculaXXXO

Quando: sábado, às 22h.

Onde: Bar Pixel - rua Ministro Calógeras, 178, Centro, Joinville.

Quanto: R$ 20 ou R$ 50 consumíveis.



Show com a banda Escambau

Foto: Divulgação / Escambau

Quando: sábado, às 23 horas.

Onde: Delinquents - rua Ricardo Stamm Gomes, 4, Bucarein, Joinville.

Quanto: R$ 10 até meia-noite e R$ 15 a partir deste horário.



SEXTA-FEIRA E SÁBADO, 25 E 26 DE AGOSTO



Exibição do filme Mal-amados: baseado num espetáculo da Companhia Rústico Teatral de Joinville, o filme Mal-amados conta a história dos bastidores de uma peça teatral que aborda as relações amorosas no universo brega que acontece num programa de rádio gravado dentro de um bar. Durante a trama, quatro atores acabam descobrindo segredos uns dos outros. Esses conflitos no elenco fazem com que cada ator provoque o outro improvisando situações inusitadas durante a apresentação teatral.

Foto: Divulgação / Divulgação

Quando: sexta-feira e sábado, às 20h.

Onde: Galpão de Teatro da Ajote - rua XV de Novembro, 1383, América, Joinville.

Quanto: os ingressos antecipados custam R$ 22 (inteira) e R$ 11 (meia-entrada) e estão à venda pelo site www.enjoyevents.com.br.

Classificação: 16 anos.



DOMINGO, 27 DE AGOSTO



6ª Caminhada Docol: o evento, que estimula e valoriza a importância da atividade física, deve reunir 800 pessoas entre colaboradores, familiares e comunidade. A atividade integra comemoração dos 61 anos da empresa.

Quando: domingo, com concentração às 8h30.

Onde: pórtico da Estrada Bonita - Joinville.



12º Encontro dos Músicos da Cultura Alemã: há 12 anos o Botafogo Futebol Clube da Barra do Rio Cerro tem a missão de salvaguardar o patrimônio imaterial da cultural germânica, por meio do Encontro dos Músicos da Cultura Alemã (Musikaten Treffen). O objetivo do evento é organizar o registro da cultura tradicional e popular, permeada pelos ritmos e acordes da música folclórica e germânica. A difusão acontece por meio dos músicos amadores e profissionais, que sobem ao palco para apresentar os acordes musicais, na forma individual e coletiva, com instrumentos de foles (bandoneon e acordeon), de metais e sopros. O evento contará com serviço de bar e cozinha, com almoço típico e café da tarde regado pela iguaria do tradicional strudel.

Quando: domingo, às 9h.

Onde: rua Pastor Albert Schneider, 137, Barra do Rio Cerro, Jaraguá do Sul.

Feira de adoção de cães e gatos

Quando: domingo, das 9h às 17h.

Onde: Parque Zoobotânico - rua Pastor Guilherme Rau, 462, Saguaçu, Joinville.

Quanto: entrada gratuita.

Espetáculo O Doente Imaginário, com a Companhia de Teatro da Univille

Quando: domingo, às 20h.

Onde: Teatro Juarez Machado - avenida José Vieira, 315, América, Joinville.

Quanto: o ingresso custa um quilo de alimento não perecível e pode ser adquirido na Univille (sala B 117 da unidade Bom Retiro e biblioteca da unidade Centro), no Lar do Idoso Betânia (rua Doutor Plácido Olímpio de Oliveira, 565, Bucarein), Mitra Diocesana (rua Jaguaruna, 147, Centro) ou no Teatro Juarez Machado, a partir das 14 horas deste sábado.

Classificação indicativa: 10 anos de idade.



Meet LDVR, com Diego Quadros, Neubauer e Julio Bini

Quando: domingo, das 15 às 21 horas.

Onde: Bar Pixel - rua Ministro Calógeras, 178, Centro, Joinville.

Quanto: R$ 5.



Espetáculo Oitava-feira: decretamos feriado

Quando: domingo, às 16 horas.

Onde: Amorabi - rua dos Esportistas, 510, Itinga, Joinville.

Quanto: entrada gratuita.

Classificação: livre.



Espetáculo É real

Quando: domingo, às 17 horas.

Onde: Amorabi - rua dos Esportistas, 510, Itinga, Joinville.

Quanto: entrada gratuita.

Classificação: livre.



Clube da Comédia

Quando: domingo, às 19h (abertura da casa) e 20h30 (início das apresentações).

Onde: Choperia Dona Francisca - rua Visconde de Taunay, 788, Atiradores, Joinville.

Quanto: os ingressos custam R$ 25 e estão à venda pelo site www.ticketcenter.com.br.



Sábado e domingo, 26 e 27 de agosto



Teatro infantil Os três porquinhos e o lobo mau

Foto: Divulgação / Produções Valdir Dutra

Quando: sábado, às 16h, e domingo, às 10h30 e 16h.

Onde: Sociedade Harmonia Lyra - rua XV de Novembro, 485, Centro, Joinville.

Quanto: os ingressos comprados antecipadamente custam R$ 30 e estão à venda na Turma da Cuca (rua Princesa Isabel, 365, Centro), na Totens Pizzaria (rua Max Colin, 635, Centro), no Centro de educação pré-escolar Luana Cristie (rua General Valgas Neves, 449, Anita Garibaldi) e na secretaria da Sociedade Harmonia Lyra. Na hora, os ingressos custam R$ 70 (inteira) e R$ 35 (meia-entrada para estudantes, idosos, menores de 18 anos, professores das redes municipal e estadual e adultos que estiverem acompanhando crianças). Crianças de mais de um ano de idade e adultos pagam ingressos separadamente.



Rua do Lazer

Quando: domingo 8h às 17h30

Onde: Avenida Hermann Lepper

Quanto: entrada gratuita.