O que tem para o fim de semana: confira o que fazer em Joinville e região

Guia + AN 18/08/2017 | 17h57 Atualizada em

Sexta-feira, 18 de agosto



Palestra com Rafael Henzel

Quando: sexta-feira, às 20 horas.

Onde: Teatro CNEC - avenida Getúlio Vargas, 1266, Anita Garibaldi, Joinville.

Quanto: os ingressos podem ser comprados pelo site www.ticketcenter.com.br por R$ 30 (inteira), R$ 15 (meia-entrada para professores, estudantes ou idosos e sócio-torcedores do JEC), R$ 24 (para pais de alunos do Colégio Cenecista José Elias Moreira).

Show de Anavitória

Foto: BANCO DE IMAGEM / Divulgação

Quando: sexta-feira, às 21 horas.

Onde: Teatro da Liga - rua Jaguaruna, 100, Centro, Joinville.

Quanto: os ingressos para assistir ao show na pista custam R$ 80 (inteira), R$ 64 (para clientes do site TicketCenter) e R$ 40 (meia-entrada para estudantes, professores e idosos). Os ingressos do camarote custam R$ 120 (inteira), R$ 96 (para clientes do site TicketCenter) e R$ 60 (meia-entrada para estudantes, professores e idosos). Os ingressos podem ser comprados pelo site www.ticketcenter.com.br.



Sábado, 19 de agosto



Feira de adoção de animais

Sábado, das 9 às 13 horas: Agropet Silva, Rua Boehmerwald, 837, Boehmerwald, Joinville.

Sábado, das 9 às 17 horas – Supermercados Giassi, Rua Dr. João Colin, 762, América, Joinville.

Sábado, das 10 às 17 horas – Shopping Mueller, Rua Sen. Felipe Schmidt esquina rua Pedro Lobo Centro, Centro, Joinville.



Conhecendo a Vizinhança: neste sábado, os moradores do Residencial João Balício vão receber uma atividade de integração social denominada Conhecendo a Vizinhança, uma ação coordenada pela Secretaria de Habitação que visa introduzir aos moradores um sentimento de pertencimento e de vizinhança. Será promovido um momento de confraternização com apresentações culturais e artísticas, lanche comunitário e brincadeiras interativas.

Quando: sábado, das 9 às 13 horas.

Onde: rua Paranaguamirim, 100, Paranaguamirim, Joinville.

Quanto: entrada gratuita.



Feira do Vila Nova

Quando: sábado, das 9 às 14 horas.

Onde: Terminal de ônibus Vila Nova (Professor Beno Harger) - rua XV de Novembro, 7000 – Vila Nova, Joinville.

Quanto: entrada gratuita.



Sábado Cultural na Estação

Quando: sábado, das 9 às 16 horas.

Onde: Estação da Memória - rua Leite Ribeiro, Anita Garibaldi, Joinville.

Quanto: entrada gratuita.



Feira do Floresta

Quando: sábado, das 11 às 16 horas.

Onde: Praça Tiradentes - rua Santa Catarina – Floresta, Joinville.

Quanto: entrada gratuita.



Feira do Parque Guarani

Quando: sábado, das 11 às 16 horas.

Onde: em frente à Escola Municipal Doutor Sadalla Amin Ghanem - avenida Evangelista Justino Espíndola, 125, Parque Guarani, Joinville. Em caso de chuva, evento será realizado dentro da escola.

Quanto: entrada gratuita.



Feira do Parque São Francisco

Quando: sábado, das 11 às 16 horas.

Onde: Parque São Francisco - rua Benício Felipe da Silva, 45, Adhemar Garcia, Joinville.

Quanto: entrada gratuita.



Mercadão Zeit: a Burguesia Food Truck e o Zeit Cervejaria promovem neste sábado uma feira com produtos de gastronomia, arte e acessórios.

Foto: Divulgação / Assessoria de comunicação

Quando: sábado, das 11 às 17 horas.

Onde: Zeit Cervejaria - avenida Edgar Nelsom Meister, 282 - Zona Industrial Norte, Joinville.

Quanto: entrada gratuita.



Dia Nacional da Construção Social

Quando: sábado, das 13 às 17 horas.

Onde: Sesc - rua Itaiópolis, 470, América, Joinville.

Quanto: gratuito.



Lazer nos Bairros

Quando: sábado, das 14 às 17 horas.

Onde: praça da Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) Cubatão - rua Nossa Senhora de Fátima, s/nº, Vila Cubatão, Joinville.

Quanto: entrada gratuita.



Oficina O canto por todo o canto, com Ana Paula Mascaredo: o conteúdo da oficina inclui fisiologia da voz, saúde vocal, relação corpo e voz, respiração par ao canto, ressonância vocal, interpretação, aquecimento e desaquecimento.

Quando: sábado, das 14h30 às 18 horas.

Onde: Centro de Estudos Musicais - rua Paganini, 91, Saguaçu, Joinville.

Quanto: R$ 50.

Clube do Livro

Quando: sábado, às 15 horas.

Onde: Sesc - rua Jorge Czerniewicz, 633, Czerniewicz, Jaraguá do Sul.



Show do Trio Babitonga com Ana Cascardo

Foto: Rogério Viana / Divulgação

Quando: sábado, às 20 horas.

Onde: livraria O Sebo - rua Doutor João Colin, 572, Centro, Joinville.

Quanto: R$ 15.



Um Convite à Dança

Quando: sábado, às 20h30.

Onde: Sociedade Harmonia Lyra - rua XV de Novembro, 485, Centro, Joinville.



Stand-up comedy com Renato Albani

Quando: sábado, às 21 horas.

Onde: Teatro da Liga - rua Jaguaruna, 100, Centro, Joinville.

Quanto: R$ 80 (inteira), R$ 40 (inteira promocional e meia-entrada para estudantes, professores e idosos).

Tributo - Michael Jackson

Quando: sábado, às 21 horas.

Onde: Palácio Snooker Pub - avenida Coronel Procópio Gomes, 1032, Bucarein, Joinville.

Quanto: ingressos a partir de R$ 25 à venda pelo site www.blueticket.com.br.



BEM Caliente

Quando: sábado, às 22 horas.

Onde: Bar Pixel - rua Ministro Calógeras, 178, Centro, Joinville.

Quanto: R$20 ou R$50 consumíveis.



Rodriguinho

Foto: Divulgação / Facebook

Quando: sábado, às 23 horas.

Onde: Manchester Hall - rua Visconde de Taunay, 415, Centro, Joinville.

Quanto: os ingressos na pista custam R$ 20.



Regaço ft. Twerk Brazil

Quando: sábado, às 23 horas.

Onde: Let It Be Pub - rua Visconde de Taunay, 586, Via Gastronômica, Joinville.

Quanto: R$20 ou R$50 consumíveis.



Domingo, 20 de agosto



7° Café Colonial do do CDH

Quando: sábado, às 15h30.

Onde: Rua Prefeito Baltazar Buschle, 107, Comasa, Joinville

Quanto: R$ 25.



Festival de Forró de Joinville

Quando: sábado, às 15 horas (oficinas) e 18 horas ( show com bandas de forró).

Onde: Teatro da Liga - rua Jaguaruna, 100, Centro, Joinville.

Quanto: as oficinas custam R$ 15 e o forró custa R$ 25. Para se inscrever para as oficinas, basta enviar um e-mail com o nome completo para forrojoinville@gmail.com. Os ingressos para o forró estão à venda na Escola de Música Arte Maior (Joinville) e são limitados.



Stand up comedy com Renato Albani

Quando: domingo, às 19h e 20h30.

Onde: Pequeno Teatro da Scar - Jaraguá do Sul.

Quanto: os ingressos podem ser comprador pelo site www.ticketcenter.com.br por R$ 80 (inteira) e R$ 40 (inteira promocional e meia-entrada para estudantes, professores e idosos.

Festival Clube da Comédia com Diogo Almeida, Rafael Aragão e Thiago Souza

Quando: domingo, às 20h30. Abertura da casa às 19 horas.

Onde: Choperia Dona Francisca - rua Visconde de Taunay, 788, Atiradores, Joinville.

Quanto: os ingressos podem ser comprados pelo site www.ticketcenter.com.br por R$ 25 ou R$ 60 (para os três domingos do evento).



Sábado e domingo, 19 e 20 de agosto



9° Bazar De Quintal

Quando: sábado, às 15 horas.

Onde: Bazar de Quintal - rua Aubé, 1450, Boa Vista, Joinville.

Quanto: entrada e estacionamento gratuitos.



Bazar feito à mão das Catarinas: o Clube das Catarinas promove neste fim de semana um bazar no Garten Shopping. Entre os produtos estão doces, bolos, artesanato e diversos produtos feitos à mão pelas integrantes do grupo.

Quando: sábado e domingo.

Onde: entrada norte do estacionamento do Garten Shopping.

Quanto: entrada gratuita.



Exposições



Exposição Mulheres maduras: a exposição traz fotografias com o foco expressivo e marcante de mulheres com idades entre 40 e 86 anos. O projeto surgiu com o fotógrafo Fabio Roque, que viu a necessidade de dar visibilidade a mulheres mais velhas, após trabalhar boa parte de sua carreira fotografando jovens.

Foto: Fabio Roque / Divulgação

Quando: até 31 de agosto, das 10 às 22 horas.

Onde: espaço Garten Mais, no Garten Shopping.

Quanto: entrada gratuita.