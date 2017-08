O que tem para o fim de semana: confira o que fazer em Joinville e região

Guia + AN 04/08/2017 | 18h16 Atualizada em

O Centro de Araquari se torna pequeno para acolher tantos fiéis. Cerca de 30 mil pessoas lotam as ruas da cidade, todos os anos, no dia 6 de agosto, com um único motivo: a devoção ao Senhor Bom Jesus.



A data faz parte do calendário católico e lembra a transfiguração do filho de Deus. O dia é marcado pela procissão nas ruas centrais.



Leia as últimas notícias de Joinville e região



A Festa do Senhor Bom Jesus de Araquari iniciou na sexta-feira, dia 28, com as novenas. Em todas as noites, o santuário fica repleto de araquarienses e visitantes que buscam por milagres, curas ou agradecimentos. Todas as noites, logo após o encerramento da missa, há sorteio de brindes e venda de lanches no Salão Paroquial.



Neste ano, o evento encerra com o show nacional do Padre Antônio Maria, às 18h30. O evento é realizado pela Paróquia Santuário Senhor Bom Jesus de Araquari, com apoio da Prefeitura de Araquari.

Foto: Divulgação / Divulgação

Confira a programação religiosa deste domingo:



8 horas - missa de acolhida aos romeiros com Padre Fábio

10 horas - missa com Padre Adenir Ronchi e Padre Carlos Afonso

12 horas - missa com Padre José Longuen

15 horas - missa com Padre Omena

17 horas - procissão do Senhor Bom Jesus de Araquari, com benção e envio dos romeiros

18h30 - show nacional com o Padre Antônio Maria



Confira outros eventos em Joinville e região:



Sábado, 5 de agosto



Feira de adoção de animais domésticos

Quando: sábado, das 9 às 18h hora no supermercados Big (rua Orestes Guimarães), das 9 às 19 horas no supermercado Angeloni (rua Ministro Calógeras) e das 10 às 22 horas no shopping Mueller (rua Pedro Lobo)

Quanto: entrada gratuita.



Mamaço: a Secretaria da Saúde de Joinville realiza neste sábado mais um ato da Semana da Amamentação. A partir das 9 horas, no Parque das Águas, localizado ao lado da Cidadela Cultural Antarctica, será realizada a quarta edição do mamaço. Neste encontro, as mães amamentam seus bebês em locais públicos para chamar a atenção e sensibilizar a comunidade sobre a importância do aleitamento materno. A equipe da Secretaria da Saúde estará presente para dar informações e orientações. Haverá distribuição de frutas e água, oficina de sling e atividades recreativas com o apoio da Secretaria de Esportes. Nesse mesmo dia e local, a atividade chamada de ¿Dança Materna¿ vai ser realizada. A dança materna para mães e bebês pode ser feita em dupla ou em trio, com a participação do pai. Ela incentiva o conhecimento mútuo entre mãe e filho, possibilita o retorno à vida social após o parto, redução de peso e a reeducação corporal (que vai refletir no modo de carregar e amamentar o bebê). As aulas também são um momento de troca com outras mulheres que estão na mesma fase da vida. A atividade fica por conta do Spaço Mãe & Bebê e será conduzida por Raquel Duarte.

Quando: sábado, a partir das 9 horas.

Onde: Parque das Águas - rua XV de Novembro, América, Joinville.

Quanto: gratuito.



Feirinha Arara Brechó

Quando: sábado, das 9 às 16 horas.

Onde: Arara Brechó.

Quanto: entrada gratuita.



Faça a sua Composteira - Joinville

Quando: sábado, às 9 horas.

Onde: Fab Lab Joinville.



Grupo de Gestantes

Quando: sábado, às 10 horas.

Onde: Jaraguá do Sul



Festa das Nações

Quando: sábado, às 11 horas.

Onde: Igreja das Nações - IDN Joinville



Lazer nos Bairros: a Secretaria de Esportes da Prefeitura de Joinville (Sesporte) realiza neste sábado mais uma edição do programa Lazer nos Bairros. A programação ocorrerá no bairro Jardim Iririú, a partir das 14 horas, na rua Joana Longen Tenfen, em frente à Casa Brasil Norte. A proposta da Sesporte é oferecer atividades de recreação e entretenimento para as crianças da comunidade e suas famílias. Estão previstas para esta edição atividades de recreação, brinquedos infláveis, cama elástica e pintura de rosto. Também haverá oficinas das modalidades de Muay Thai e Jiu Jitsu, com o professor Adriano, e de tênis de mesa, com o professor Luís Fernando Rosa, técnico da equipe de tênis de mesa da Sesporte.

Quando: sábado, das 14 às 17 horas.

Onde: rua Joana Longen Tenfen, 46, Jardim Iririú, Joinville.

Quanto: gratuito.



1º CINE debate - Silêncio rompido

Quando: sábado, às 14h30.

Onde: Colégio Estadual Dr Tufi Dippe - rua Antônio da Silva, 4935, Iririú, Joinville.

Quanto: entrada gratuita.



Zinoica! - 2ª Feira de Publicações e Impressos no Extranoica

Quando: sábado, às 15 horas.

Onde: EXTRANOICA demodé - avenida Prefeito Waldemar Grubba, 1030, Vila Baependi, Jaraguá do Sul.

CineClub Premium - Filme: Tabu

Quando: sábado, às 20 horas.

Onde: Galeria 33 - rua Bento Gonçalves, 33, Glória, Joinville.

Quanto: entrada gratuita.



Festa de Lançamento da 5ª Convenção de Tatuagem de Joinville

Quando: sábado, às 20h30.

Onde: Didge Joinville - rua Visconde de Taunay, 368, Atiradores, Joinville.

Quanto: R$ 20.



Palácio Snooker Festival: o evento conta com a participação das bandas Dr Danasa, StoneCold, Etc & Tal, Marujos Tributo Raimundos e Bento Leão.

Quando: sábado, às 21 horas.

Onde: Palácio Snooker Pub - avenida Coronel Procópio Gomes, 1032, Bucarein, Joinville.

Quanto: entrada gratuita até 22 horas.



Cosmos - edição Leão, com pop e electronic dance music

Quando: sábado, às 22 horas.

Onde: Bar Pixel - rua Ministro Calógeras, 178, Centro, Joinville.

Quanto: R$ 20 ou R$ 50 consumíveis.



Banda Somecents

Quando: sábado, às 22 horas.

Onde: Porão da Liga.

Quanto: R$ 10 (até 23h), R$ 15 (até meia-noite) e R$ 20 (após meia-noite).



Tour, com pop, funk e reggaeton

Quando: sábado, às 23 horas.

Onde: Let It Be Pub - rua Visconde de Taunay, 586, Via Gastronômica, Joinville.

Quanto: R$ 20 (entrada até 1h), R$ 25 (após 1h) ou R$ 50 (em consumação).



Costa Gold em Joinville

Quando: sábado, às 23 horas.

Onde: Manchester Hall - rua Visconde de Taunay, 415, Centro, Joinville.

Quanto: os ingressos custam R$ 30 e podem ser comprados nas lojas: Mormaii (shopping Mueller), Teahupoo (Centro e Garten Shopping) e Center Som (shopping Americanas).



Domingo, 6 de agosto



CÃOminhada solidária: evento realizado para ajudar o Joel, um aluno da APAE com muitas dificuldades financeiras e que cria 10 cãezinhos.

Quando: domingo, às 8h30.

Onde: Mirante De Joinville.

Quanto: para participar, basta levar um quilo de ração e o seu cãozinho para o passeio.



Feira do Príncipe - edição em homenagem ao Dia dos Pais: entre 10 e 16 horas,a Feira do Príncipe oferece exposição e comércio, com antiguidades, artesanato, brechó, cactus, flores, livros, mudas de plantas, temperos e verduras. na gastronomia, açaí, bolo no pote, bolos, cachorro quente, café, caldo de cana, crepe, cupcakes, doces caseiros, hambúrguer, pastel de Belém, produtos coloniais, produtos sem glúten, produtos sem lactose, veganos e orgânicos. A Feira também conta com uma feira de adoção de animais.

Quando: domingo, das 10 às 16 horas, com apresentação musical de Lucas Jhonatan às 13 horas, e do Elvis Cover Show às 13h40.

Onde: rua do Príncipe, Centro, Joinville.

Quanto: entrada gratuita.



Feira de adoção de animais domésticos na Feira do Príncipe

Quando: domingo, das 10 às 16 horas.

Onde: rua do Príncipe, Centro, Joinville.

Quanto: entrada gratuita.



Domingos Musicais - Sarau Trio

Quando: domingo, às 10h30.

Onde: Casa da Memória - rua XV de Novembro, 1000, América, Joinville.

Quanto: entrada gratuita.



Yakissoba Dom Bosco

Quando: domingo, às 11 horas.

Onde: Centro Educacional Dom Bosco - rua Sombrio, 15, Saguaçu, Joinville.

Quanto: R$ 16 por pessoa



Feijoada da CDL Jovem: neste domingo, a CDL Jovem de Joinville promove uma feijoada para comemorar o aniversário de 16 anos, transcorrido em julho. O evento ocorre no Botequim do Barão, a partir das 11h30. O convite custa R$ 45 por pessoa e pode ser comprado antecipadamente, na CDL de Joinville, ou no local, no dia do evento.

Quando: domingo, a partir das 11h30.

Onde: Botequim do Barão - rua Aquidaban, 451, Atiradores, Joinville.

Quanto: os convites custam R$ 45 por pessoa (bebidas não incluídas) e podem ser comprados na CDL, na rua Ministro Calógeras, 867, bairro Anita Garibaldi, ou diretamente no local, no dia do evento.



Feijoada beneficente - AME Lucas

Quando: domingo, às 12 horas.

Onde: restaurante Patricios - rua José Elias Giuliari , 316, Boa Vista, Joinville. Quanto: R$ 25.



Orquestra percussiva do Morro do Meio

Quando: domingo, às 15 horas.

Onde: Sociedade Kenia Clube - rua Botafogo, 255, Itaum, Joinville.

Quanto: entrada gratuita.



Bate-papo com Marcos Piangers

Quando: domingo, às 16 horas.

Onde: Mueller - rua Pedro Lobo, s/n, Centro, Joinville.

Quanto: entrada gratuita.



Estreia do curta-metragem Falso Brilhante

Quando: domingo, às 16 horas.

Onde: Teatro do Sesc - rua Itaiópolis, 470, América, Joinville.

Quanto: entrada gratuita.



Mais Humor por Favor, com Patrick Maia

Quando: domingo, às 19 horas.

Onde: Teatro Juarez Machado - avenida José Vieira, 315, América, Joinville.

Quanto: R$ 50 (inteira), R$ 30 (ingresso solidário, mediante doação de um quilo de alimento) e R$ 25 (meia-entrada para estudantes, professores e idosos).



Exposições



Exposição `Mundo Jurássico¿

Quando: até 9 de setembro, das 10 às 22 horas.

Onde: praça de eventos, no Garten Shopping - avenida Rolf Wiest, 333, Bom Retiro, Joinville.

Quanto: entrada gratuita.