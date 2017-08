Homem bate carro, foge com viatura da polícia e causa novo acidente em Jaraguá do Sul

Confusão 06/08/2017 | 12h36 Atualizada em





O homem assumiu o volante da viatura na qual havia sido colocado após o primeiro acidente Foto: Divulgação / Divulgação

Um homem foi detido na noite de sábado, 5 de agosto, em Jaraguá do Sul, após causar dois acidentes, um deles com uma viatura furtada da Polícia Rodoviária Federal. Ele conduzia um Chevrolet Cruze com placas de Blumenau quando bateu em um Gol com placas de Guaramirim por volta das 22 horas, no km 72 da BR-280.



Após o acidente, ele recebeu atendimento da Polícia Rodoviária Federal e foi colocado na viatura para ser levado ao hospital. Ao perceber que o policial havia saído do veículo, o homem sentou no banco do motorista da viatura e fugiu no sentido Corupá, onde bateu na mureta de uma ponte e em outro carro.



No local, ele foi preso e levado para a Delegacia de Polícia de Jaraguá do Sul. A identidade não foi divulgada pela Polícia Rodoviária.