Homem bate carro, foge com viatura da polícia e causa novo acidente em Jaraguá

Confusão 06/08/2017 | 12h36 Atualizada em

Um homem de 34 anos foi detido na noite de sábado, 5 de agosto, em Jaraguá do Sul, após causar dois acidentes, um deles com uma viatura furtada da Polícia Rodoviária Federal. Ele conduzia um Chevrolet Cruze com placas de Blumenau quando bateu em um Gol com placas de Guaramirim por volta das 22 horas, no km 69 da BR-280.



No local, os policiais constataram que o motorista do Cruze estava ferido. Ele alegou que estava com medo de ser agredido por ter causado o acidente e foi colocado no banco traseiro da viatura policial para ter sua integridade preservada.



Ao perceber que o policial havia saído do veículo para coletar dados sobre o acidente, o homem pulou para o banco do motorista da viatura e fugiu no sentido oeste, em direção a Corupá. Ao chegar perto do trevo de acesso à cidade, no entanto, ele deparou-se com uma barreira efetuada pela Polícia Militar. O homem tentou retornar sobre a via mas, na manobra, perdeu o controle sobre o veículo, colidindo contra uma ponte e contra outro carro, uma Parati com placas de Corupá.



O fugitivo foi detido pela PM e, ao ser conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Jaraguá do Sul — onde foi submetido ao teste de bafômetro e foi constatada a embriaguez — ainda causou danos à viatura da Polícia Militar, chutando o carro repetidas vezes.



Depois, a PRF fez o encaminhamento à Polícia Federal de Joinville,por causa do furto e o dano à viatura. Por fim, o homem foi encaminhado ao Presídio de Joinville e responderá pelo furto da viatura, por dano ao patrimônio público da União (pela viatura da PRF), direção perigosa, dirigir embriagado e dano ao patrimônio público do Estado (pela viatura da PM).



Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o homem — que não teve a identidade divulgada — possui registros por ameaça, injúria, lesão corporal contra homem e contra mulher e perturbação do sossego.