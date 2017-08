'Estouros menores já aconteceram, mas nenhum tão feio quanto essa explosão', diz morador de Guaramirim 

Comunidade 22/08/2017 | 17h39 Atualizada em

Jovelina estava sozinha em casa e tem problemas no coração. Ela precisou ser atendida pelos bombeiros Foto: Maykon Lammerhirt / A Notícia

Pouco mais de três horas depois do incêndio que atingiu uma subestação em Guaramirim, moradores vizinhos da subestação permaneciam no local e acompanhavam, de longe, os trabalhos dos técnicos da Celesc. Eles chegaram a flagrar o momento da explosão. Segundo Marcos Vieira, de 36 anos, que mora em frente à unidade, o incêndio durou poucos segundos e provocou um clarão e muito barulho.



— Estouros menores já aconteceram outras vezes, mas nenhum tão feio quanto essa explosão. Era uma barulheira muito forte e parecia que estava pegando fogo em tudo aqui (dentro de casa) — disse o morador.



O jovem Thiago de Borba, de 17 anos, e seu pai Olivio de Borba, de 48, também relembraram o momento da explosão. Segundo Thiago, ele escutou um estrondo e foi até a janela verificar o que estava acontecendo. Ao perceber a explosão, se afastou para que a visão não fosse afetada devido à alta claridade e retornou, em seguida, quando o barulho cessou.



— Foi forte, forte, forte e durou mais de um minuto. Quando parou, saí no pátio para dar uma olhada e deu uma nova explosão, depois não deu mais nada. Ficamos cerca de duas horas sem luz em casa, mas já foi religada— contou o rapaz.



Para a dona de casa Jovelina Calaça, de 54 anos, o susto foi maior. Com problema no coração e cirurgia marcada para a próxima segunda-feira, no Paraná, ela estava sozinha em casa e precisou ser atendida pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de Guaramirim. Segundo os vizinhos, ela chegou a desmaiar. Medicada e já em casa, uma residência ao lado da subestação, a moradora relatou os momentos de pânico que passou.



— Na hora do desespero eu não sabia para onde correr. Eu nem sei contar direito como tudo aconteceu porque entrei em desespero e fiquei dentro de casa correndo para frente e para trás. Era muito barulho e um clarão. Lembro que consegui sair pela garagem, vi meu vizinho e atravessei a rua. O resto não lembro de mais nada — recordou