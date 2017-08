Estação de Tratamento de Esgoto pega fogo em Jaraguá do Sul

Incêndio 06/08/2017 | 16h10 Atualizada em





Prejuízos devem ultrapassar a faixa dos R$ 500 mil Foto: Samae / Divulgação

Na madrugada deste domingo, 6 de agosto, a central de comando de motores da Estação de Tratamento de Esgoto do bairro São Luis, em Jaraguá do Sul, pegou fogo. De acordo com o coordenador da ETE, Cleber Fernandes de Oliveira, uma pane elétrica ocasionou o incêndio, que foi contido pelo Corpo de Bombeiros durante a madrugada.



Ele explicou que, com o ocorrido, a estação deve ficar sem operação total por tempo ainda indeterminado.



— Já fizemos contato com o engenheiro da empresa que forneceu o sistema para o Samae. Ele esteve na ETE São Luis e, acompanhado de nossos técnicos, tentarão colocar a estação em operação de forma parcial até o fim do dia — ressaltou.



O tempo para religação total do sistema da ETE está sendo avaliado. Ainda de acordo com Cléber, o esgoto continuará sendo afastado, porém o tratamento fica prejudicado.



— A única forma de tratar esse esgoto é ligando a estação — afirmou — Os prejuízos devem passar dos R$ 500 mil. Verificarão com fornecedores para agilizar os equipamentos.



As causas ainda são desconhecidas. Os profissionais do Samae farão um diagnóstico para descobrir o motivo da pane elétrica. O Diretor presidente do Samae de Jaraguá do Sul Ademir Izidoro disse que o Ministério Público e os órgãos competente estão sendo comunicados do ocorrido.



— Estamos trabalhando desde a madrugada para recolocar a Estação em funcionamento e assim garantir o tratamento do Esgoto — garantiu.