Casal acusado de extorquir vereador de Jaraguá do Sul é absolvido

Justiça 04/08/2017 | 16h20 Atualizada em

A Justiça absolveu a ex-assessora de um vereador de Jaraguá do Sul e o marido dela que foram presos em novembro de 2015 pela Divisão de Investigação Criminal (DIC) por suspeita de extorsão. A mulher, de 41 anos, havia sido demitida em setembro daquele mês e o casal vinha enfrentando dificuldades financeiras.

De acordo com a defesa, no decorrer da instrução processual, não ficou provado que houve o crime de extorsão, isto porque o artigo 158 do Código Penal determina que deve haver vantagem indevida. No presente caso, foi esclarecido e provado que o então vereador tinha dívidas com a acusada e portanto não poderia ser enquadrado como extorsão. O próprio Ministério Público, em alegações finais, já havia pedido a absolvição do casal, o que foi determinado pelo Juiz na sentença proferida na última terça-feira.

Relembre o caso

O vereador procurou a Polícia Civil em meados de outubro de 2015, quando o casal, segundo ele, teria usado um facão para exigir dinheiro ou a recontratação. As ameaças teriam sido feitas ainda por telefone e mensagens de texto.

Depois de cerca de dez dias de investigação, ade Jaraguá do Sul, conseguiu provas e cumpriu o mandado de prisão dos suspeitos. Na casa deles, a polícia apreendeu de documentos e gravações usadas no crime.

Na delegacia, o casal confessou que havia procurado o vereador. Eles não tinham passagem criminal e foram encaminhados ao Presídio Regional ainda na tarde de sexta-feira. Segundo o delegado Evandro Luiz Oliveira de Abreu, o processo deve seguir para o Fórum na terça-feira.