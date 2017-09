Cachorro da Polícia Militar de Jaraguá imobiliza suspeito de assalto a residência

Segurança 30/08/2017 | 12h13 Atualizada em

Uma ocorrência registrada na manhã de terça-feira, 29 de agosto, terminou com o auxílio de um dos cachorros da Polícia Militar de Jaraguá do Sul. Por volta das 9h40, um homem invadiu uma casa no bairro Barra do Rio Cerro e, após surpreender a empregada, que estava sozinha, anunciou o assalto. Ameaçando a vítima com uma faca, o assaltante pediu dinheiro e joias e trancou a mulher em um banheiro.



Com dificuldades para encontrar objetos de valor, ele voltou a ameaçar a vítima. A mulher conseguiu acionar o alarme com um controle remoto, fazendo com que o acusado fugisse para um matagal, levando joias e outros pertences de uma das moradoras. A PM, com o auxílio da equipe do cani do canil setorial de Jaraguá, fez cerco no local. O pastor-belga Eros, de três anos, realizou buscas na mata, localizou e imobilizou o suspeito. Com isso, garantiu que o homem fosse detido, e as joias, recuperadas.



À tarde, o herói canino ganhou banho, e o canil recebeu a doação de pacotes de ração de um doador anônimo – eles foram trocados por xampu, produto de que o setor precisava com mais urgência.



Foto: Polícia Militar de Jaraguá do Sul / Divulgação

Patrulha canina



Eros chegou ao canil de Jaraguá aos dois meses, com os irmãos Conan e Taison. Agora, um de seus filhotes já faz parte da ¿equipe¿, e duas cachorrinhas que também descendem dele estão em fase de adestramento para atuarem como suporte, quando for necessário buscar reservas.



– Eles são usados, principalmente, em áreas de mata, porque são locais mais difíceis para o ser humano realizar buscas – conta o cabo Marcos Paulo Cattoni, que é o tutor responsável por Eros.



Os animais realizam buscas após serem colocados em contato com odores específicos do suspeito. Com isso, conseguem seguir o rastro dos fugitivos. Segundo Cattoni, desde que começou a atuar com a PM, Eros já participou de 22 ações de sucesso, como em agosto do ano passado, quando recuperou um fugitivo mesmo depois de duas horas de buscas pela mata.



– Geralmente, não há êxito quando o crime ocorreu há muito tempo ou se houve contaminação da área e não foi possível localizar um odor para guiar o cachorro – explica Cattoni.



Em abril, a PM divulgou que, desde a chegada de Eros e seus irmãos, e de outros dois cachorros, já haviam sido capturados 27 suspeitos de crimes e apreendidos de mais de 40 kg de drogas.