Acidente deixa mais de 7 mil unidades consumidoras sem luz em Jaraguá do Sul 

Segurança 03/08/2017 | 11h38 Atualizada em

Um acidente de trânsito deixou mais de 7 mil unidades consumidoras sem luz em Jaraguá do Sul. De acordo com os Bombeiros Voluntários, o acidente ocorreu por volta das 10h30 desta quinta-feira, na rua Carlos Tribess, bairro São Luís.



Leia as últimas notícias de Jaraguá do Sul e região em AN.com.br



Segundo o morador, Osvaldo Siens, um caminhão descarregava uma carga de cimento, quando parte da caçamba pegou nem um fio de alta tensão. Por causa da colisão, os moradores da rua e arredores ficaram sem luz.



Ainda conforme os bombeiros, o condutor do caminhão sofreu queimaduras graves nos membros superiores e foi encaminhado pela ambulância do SAMU ao Hospital São Jose.



A reportagem de 'AN' entrou em contato com a Celesc para verificar a previsão de restabelecimento da luz no local, mas até a publicação desta matéria não obteve informações sobre o conserto no local.



Leia também

Igreja é furtada na madrugada desta quinta-feira em Joinville

Ex-companheiro é condenado a 31 anos de prisão por morte de enfermeira em Joinville