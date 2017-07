O que tem para o fim de semana: confira o que fazer em Joinville e região

Guia + AN 21/07/2017 | 18h03 Atualizada em

Começa nesta sexta-feira, na Sociedade Rio da Prata, a 55ª edição da Festa do Colono. A expectativa dos organizadores é que mais de 15 mil pessoas participem do evento, que tem atrações até este domingo. A Sociedade Rio da Prata fica no km 7 da rodovia SC-418, em Pirabeiraba, na zona Norte de Joinville.



Arnoldo Nehls, diretor de eventos da Sociedade Rio da Prata, diz que a expectativa é que de 15 a 18 mil pessoas prestigiam a festa.



- Como de costume, teremos o marreco no forno a lenha, cozinha típica alemã, apresentação com a banda tradicional Os Montanari e a maratona da banana. Também teremos o Schwartzauer (sopa preta), que é um sucesso - explica Arnoldo, que informa que o desfile alegórico, realizado no domingo, às 10h15, contará com 80 pessoas.



A entrada nesta sexta-feira é gratuita. No sábado e no domingo, o ingresso antecipado custa R$ 20. No local, a entrada custa R$ 25. A compra de ingressos no domingo só é necessária a partir das 13h30. Antes, o acesso à festa é gratuito. O valor arrecadado no domingo será doado para a Associação de Amigos do Autista (AMA).



- Todo mundo espera essa festa do colono aqui na Sociedade Rio da Prata. Nós tentamos fazer da melhor maneira possível para atender o público - afirma.



Confira a programação completa da 55ª Festa do Colono:



21 de julho, sexta-feira

18h - Abertura

18h30 - Jantar com Schwartzauer (sopa preta) e sopa branca

19h30 - Campeonato de tiro rural

20h30 - Apresentação das candidatas

21h - Baile com Sandro e Wilson



Sábado, 22 de julho

21h - Eleição da rainha e princesas

22h45 - Coração da rainha e princesas

23 - Baile com a banda Os Montanari



Domingo, 23 de julho

10h - Maratona da banana

10h15 - Desfile alegórico

11h - Almoço e Domingueira com Estrela de Ouro

15h30 - Premiação da Maratona da banana

16h - Domingueira com a banda Os Montanari

19h30 - Panelaço (desfile da equipe de trabalho)

20h - Encerramento e colheita



Confira outros eventos em Joinville e região neste fim de semana:



Sexta-feira, 21 de julho



Ocupa MAJ Experimental

Quando: sexta-feira, das 14 às 22 horas.

Onde: Museu De Arte De Joinville - rua XV de Novembro, 1400, América.

Quanto: entrada gratuita.



5ª Noite da Sopa Beneficente

Quando: sexta-feira, às 18 horas.

Onde: Recreativa do Sindicato dos Metalúrgicos de Joinville - rua Ministro Calógeras, 469, Centro, Joinville.

Quanto: R$ 20 por pessoa.



Arctic Monkeys Brasil

Quando: sexta-feira, às 21 horas.

Onde: Palácio Snooker Pub - avenida Coronel Procópio Gomes, 1032, Bucarein, Joinville.



Show com a banda goiana Carne Doce

Foto: Divulgação / Facebook



Quando: sexta-feira, às 21 horas.

Onde: Casa 97 - rua Arco Íris, 97, Iririú, Joinville.

Quanto: R$ 20 a R$ 30 (conforme o lote). Ingressos antecipados à venda na plataforma Sympla – www.sympla.com.br - Carne Doce na Casa 97.



The Garden - Illusionize

Quando: sexta-feira, às 22 horas.

Onde: The Garden - avenida Santos Dumont, 2625, Santo Antônio, Joinville.



Batuca Joinville Edição Festival De Dança | Open Catuaba

Quando: sexta-feira, às 22 horas.

Onde: Limme Club - rua São Paulo, 205, Bucarein, Joinville.



ROLO especial Festival de Dança

Quando: sexta-feira, às 23 horas.

Onde: Manchester Hall - rua Visconde de Taunay, 415, Centro, Joinville.



Sábado, 22 de julho



Schwanke - Arte em Circuito

Quando: sábado, às 10 horas.

Onde: Instituto Internacional Juarez Machado - rua Lages, 994, América, Joinville.



1° Feijoada dos Bancários

Quando: sábado, às 11 horas.

Onde: AABB Joinville - rua do Ouro, 185, Iririú, Joinville.



Salada Autoral

Quando: sábado, às 14 horas.

Onde: Arte Final Tattoo Studio - rua Ministro Calógeras, 420, Centro, Joinville.

Quanto: entrada gratuita.



Lazer nos Bairros

Quando: sábado, das 14 às 17 horas.

Onde: pátio da igreja Bom Jesus - avenida Beira Mar, Comunidade Morro do Amaral, no bairro Paranaguamirim, em Joinville.



Leia Mulheres Joinville: O Conto de Aia

Quando: sábado, às 15 horas.

Onde: Sesc - rua Itaiópolis, 470, América, Joinville.

Quanto: entrada gratuita.



Oficina de Teatro Musical com Lucho Gaido - Argentina

Quando: sábado, às 17h30.

Onde: Casa Iririú - rua Guaíra, Iririú, Joinville.



1º Encontrão Jovem da Pastoral Antialcoólica

Quando: sábado, às 19h30.

Onde: sede da Pastoral Antialcoólica- rua Francisca Gonçalves da Silva, 466 - João Costa, Joinville.



Festa Descontrole, com DJ Brenda Lee e Liah Doni

Quando: sábado, às 22 horas.

Onde: Casa 97 - rua Arco Íris, 97, Iririú, Joinville.

Quanto: R$ 10 com nome na lista e R$ 15 sem lista. Ingressos à venda no local. Bailarinos do Festival de Dança de Joinville com crachá não pagam.



Heroes by TRAUM Blancah

Quando: sábado, às 23 horas.

Onde: Fábrica Otto - avenida Santos Dumont, Joinville.



Domingo, 23 de julho



Palco das Artes - 2ª edição

Quando: domingo, das 11 às 17 horas. Show do projeto Dubadulaque às 16 horas.

Onde: Sesc - rua Itaiópolis, 470, América, Joinville.

Quanto: gratuito.



FeiJUAC 2017

Quando: domingo, às 11 horas.

Onde: Cristo Rei - rodovia do Arroz, km 18, Vila Nova, Joinville.

Quanto: entrada gratuita.



Cinema, café e bate papo: O sonho não acabou

Quando: domingo, às 18 horas.

Onde: Casa Iririú - rua Guaíra, Iririú, Joinville.

Quanto: entrada gratuita.



Inauguração do 341 Burger Norte

Quando: domingo, às 18 horas.

Onde: 341Burger Norte - rua Doutor Plácido Gomes, Bucarein, Joinville.



Palestra Articulação, comunicação e mobilização de recursos

Quando: domingo, às 19h30.

Onde: Sesc - rua Itaiópolis, 470, América, Joinville.

Quanto: R$ 40. Conveniados pagam R$ 36 e comerciários R$ 20. Inscrições no Sesc, de segunda a sexta-feira, das 8 às 22 horas, no sábado, das 9 às 15 horas, e domingo, das 9 às 13 horas.



Sexta-feira, sábado e domingo, 21, 22 e 23 de julho



Garten Beer Week

Foto: Maykon Lammerhirt / Agencia RBS

Quando: sexta-feira, das 17 às 22 horas, sábado e domingo, das 13 às 22 horas.

Onde: Garten Shopping - avenida Rolf Wiest, 333, Bom Retiro, Joinville.

Quanto: entrada gratuita



Sábado e domingo, 22 e 23 de julho



Festival Gastronômico - Aniversário de Jaraguá do Sul

Quando: sábado, das 11 às 23 horas, e domingo, das 11 às 22 horas.

Onde: Parque Municipal de Eventos de Jaraguá do Sul - rua Walter Marquardt, Barra do Rio Molha, Jaraguá do Sul.

Quanto: entrada gratuita.



Aula de dança, com o professor Affonso Herbert

Quando: sábado e domingo, das 15 às 16 horas.

Onde: shopping Cidade das Flores - rua Mario Lobo, 106, Centro, Joinville.

Quanto: gratuito.



Dance Kids

Quando: sábado, às 16 e 19h30, e domingo, às 18 horas.

Onde: Teatro CNEC - avenida Getúlio Vargas, 1266, Anita Garibaldi, Joinville.

Quanto: os ingressos para o Dance Kids estão à venda por R$40 (inteira) e R$20 (meia) e podem ser comprados pelo site www.ticketcenter.com.br.

Ensaio Aberto: Um Cabaré Cômico

Quando: sábado e domingo, às 20 horas.

Onde: Galpão de Teatro da Ajote - rua XV de Novembro, 1383, América, Joinville.

Quanto: gratuito.



Exposições



Exposição Joinville é o Palco

Quando: até 28 de julho, das 10 às 22 horas

Onde: segundo piso do shopping Mueller - rua Pedro Lobo Centro, s/n, Centro, Joinville.

Quanto: gratuito.



Exposição Dançando nas Cores de Doin

Quando: até 30 de julho, das 10 às 22 horas.

Onde: shopping Cidade das Flores - rua Mario Lobo, 106, Centro, Joinville.

Quanto: entrada gratuita.