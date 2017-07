O que tem para o fim de semana: confira o que fazer em Joinville e região

Guia + AN 14/07/2017 | 16h06 Atualizada em

Neste sábado, quatro feiras fazem parte da programação cultural de Joinville. A Estação da Memória, na rua Leite Ribeiro, atrás do shopping Americanas, recebe mais uma edição do Sábado Cultural na Estação.



Das 9 às 16 horas, haverá venda de artesanato, brechó, antiguidades, livros e discos. O clima retrô ganha toque especial com música ambiente em discos de vinil e, como acompanhamento, pastel, caldo de cana e lanches diversos.



No Terminal Urbano do Vila Nova, na rua São Brás, a Feira do Vila Nova vai receber o público com expositores de artesanato, livros, gibis, além de atrações culturais e espaço kids gratuito para as crianças. Também haverá gastronomia, com pães, doces, cudas, caldo de cana, pastéis e café. A é realizada das 9 às 14 horas.



A Feira do Floresta, na Praça Tiradentes, será realizada das 11 às 16 horas, e terá atrações culturais, venda de artesanato e brechó, além da gastronomia.

Sábado Cultural na Estação é uma das atrações deste fim de semana Foto: Rodrigo Philipps / Agencia RBS

E no bairro Adhemar Garcia, a Feira do Parque São Francisco, na rua Benício Felipe da Silva, 45, é realizada das 11 às 16 horas.



No evento, o público também poderá comprar produtos artesanais e de brechó, e saborear cachorro quente, hambúrguer, trufas, doces, bolos e quitutes.



Confira outros eventos em Joinville e região neste fim de semana:



Sexta-feira, 14 de julho



Lançamento do gibi de 125 anos do CBVJ: para comemorar seus 125 anos, o Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville lança uma edição especial de seu gibi Liga dos Bombeiros Voluntários. O evento contará com distribuição gratuitas dos gibis, espaço de pinturas com os ilustradores Irmãos Feitosa, atividades recreativas e apresentação musical do grupo de Música de Câmara da Banda dos Bombeiros.

Quando: sexta-feira, às 19 horas.

Onde: Shopping Mueller - rua Senador Felipe Schmidt, s/n, Centro, Joinville.

Quanto: entrada gratuita.



Stand-up com Rafael Cortez e Fabiano Cambota

Rafael Cortez e Fabiano Cambota apresentam stand-up em Jaraguá do Sul Foto: Divulgação / Clube do Assinante da RBS

Quando: sexta-feira, às 20 horas.

Onde: Scar - rua Jorge Czerniewicz, 160, Czerniewicz, Jaraguá do Sul.

Quanto: os ingressos custam R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia-entrada para estudantes, professores e idosos). Há a venda de ingressos promocionais para quem comprar antecipadamente, no valor de R$ 50. Titular e acompanhante do Clube do Assinante da RBS pagam R$ 42. Os ingressos podem ser comprados pelo site da Ticket Center.

Projeto Casa Brazuca, com banda Invasão Básica

Quando: sexta-feira, a partir das 20 horas.

Onde: Casa 97 – rua Arco-Íris, 97, Iririú.

Quanto: R$ 15 (R$ 10 para quem tiver o nome na lista. O telefone é 3227-9537).



Espetáculo Led Zeppelin In Concert

Quando: sexta-feira, às 20h30. Duração: 150 minutos.

Onde: Teatro Juarez Machado - avenida José Vieira, 315, América, Joinville.

Quanto: os ingressos de primeiro lote custam R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia-entrada para estudantes, professores e idosos). Há a venda de ingressos promocionais para quem comprar antecipadamente, no valor de R$ 20. Titular e acompanhante do Clube do Assinante da RBS pagam R$ 20. Os ingressos podem ser comprados pelo site da Ticket Center.

Classificação: livre.



Terceiras Intenções - Festa dos Mestres, com Livinho

Livinho se apresenta na Yelo Stage nesta sexta-feira Foto: Facebook / Reprodução

Quando: sexta-feira, às 23 horas.

Onde: Yelo Stage - avenida Coronel Procópio Gomes, 358, Centro, Joinville.

Quanto: os ingressos de segundo lote custam R$ 50 e podem ser comprados na loja Mormaii (shopping Mueller) ou com os formandos e comissões de formatura. Já os ingressos VIP de segundo lote custam R$ 80 e devem ser comprados diretamente com os mestres ou promoters do 47 in movement.

Classificação: 18 anos. A entrada para quem tem 16 e 17 anos só é permitida mediante apresentação de autorização impressa, assinada pelos pais ou responsáveis e autenticada em cartório.



Funk e pop no Let It Be Pub

Quando: sexta-feira, às 23 horas.

Onde: Let It Be Pub - rua Visconde de Taunay, 586, Via Gastronômica, Joinville.

Quanto: R$ 20. Entre meia-noite e 1h30, haverá open bar de vodka com energético.

Classificação: 18 anos.

Sábado, 15 de julho



Ensaio aberto da Orquestra Prelúdio - Projeto Vivaldi in Concert

Quando: sábado, às 9 horas.

Onde: Sociedade Cultural Lírica – rua Max Colin, 1483, América, Joinville.

Quanto: gratuito.



Feira do Vinil: Mosteiro Pub e Vox Discos promovem neste sábado a Feira do Vinil, com compra, venda, discotecagem, música ao vivo, gastronomia e cervejas artesanais.

Quando: sábado, às 10 horas.

Onde: Mosteiro Pub - rua Max Colin, 776, Centro, Joinville.

Quanto: entrada gratuita.



Evento para adoção de animais

Quando: sábado, das 10 às 16 horas.

Onde: Garten Shopping, entrada norte do estacionamento.

Quanto: entrada gratuita.

Festa julina da Ajidevi

Quando: sábado, a partir das 11 horas. Às 11h30, o churrasco começa a ser servido. A festa conta com show de prêmios (às 14 horas), jantar com churrasco (18h), apresentações culturais (19h) e arrasta pé (21h).

Onde: sede da Ajidevi - rua Jornalista Hilário Muller, 276, Floresta, Joinville.

Quanto: entrada gratuita. O churrasco custa R$ 25 (compra antecipada) e R$ 30 (no dia). A compra pode ser combinada pelos telefones (47) 3436-3126 e 3454-8542.



Churrasco da Adej

Quando: sábado, às 12 horas.

Onde: Sociedade Cruzeiro do Sul - rua Dona Francisca, 1050, Saguaçu, Joinville.

Quanto: churrasco custa R$ 15 para associados e R$ 30 para não associados. Os churrascos podem ser adquiridos na sede da Associação dos Deficientes Físicos de Joinville (rua José Elias Giuliari, 95, Boa Vista).

Bazar Girassoles: evento conta com expositores da região, com produtos de brechó, up cycling, produção independente e exclusiva. Um bate-papo voltado para um novo olhar de consumo e um pocket show com Jesus Luhcas também estão entre as atrações.

Quando: sábado, das 14 às 19 horas.

Onde: rua Evaristo da Veiga, 121, Glória, Joinville.

Quanto: entrada gratuita.



Rock'n Ville

Quando: sábado, das 14 às 22 horas.

Onde: Praça Hercílio Luz, Mercado Público Municipal - avenida Doutor Paulo Medeiros, s/n, Centro, Joinville.

Quanto: entrada gratuita.



Festa Arraialt of Ctrl

Quando: sábado, a partir das 16 horas.

Onde: Casa 97 – rua Arco-Íris, 97, Iririú, Joinville.

Quanto: R$ 20 (R$ 15 para quem tiver o nome na lista disponibilizada no evento Arraialt of Ctrl na Casa 97 no Facebook).



Show com Dominäria e Bazic no Garage Rock Bar

Quando: sábado, às 18 horas.

Onde: Garage - avenida Coronel Procópio Gomes, Bucarein, Joinville.

Quanto: entrada gratuita.



Audição musical da Fundação Padre Luiz Facchini: sob a coordenação do professor Fio José, o evento conta com a presença dos convidados Louise Cristine Ferreira Machado, Ronaldo (banda Fairans), Leticia Fuck (Leticia Giovanella), Francisco Duarte Baron, Laura Behnke e Suellen Branízio de Souza. Além da audição musical com os alunos do Projeto Cidadão do Futuro, haverá exposição de pintura em pedras. O tema deste semestre é baseado no filme Sing - Quem canta os males espanta. Esta é a sexta edição do evento.

Quando: sábado, às 19 horas.

Onde: Multicentro Zilda Bornschein - rua Adelaide Maria Vieira, Paranaguamirim, Joinville.

Quanto: entrada gratuita.



Tributo ao Los Hermanos com Banda Hit Me no Palácio Snooker Pub

Quando: sábado, às 21 horas.

Onde: Palácio - avenida Coronel Procópio Gomes, 1032, Bucarein, Joinville.

Quanto: R$ 15 para mulheres e R$ 25 para homens.



Show do Inimigos da HP

Banda de pagode Inimigos do HP se apresenta neste sábado em Joinville Foto: Maurício Antônio / Divulgação

Quando: sábado, às 22 horas.

Onde: Fábrica Otto - avenida Santos Dumont, Joinville.

Quanto: os ingressos do terceiro lote custam R$ 40 para homens e R$ 30 para mulheres. Os ingressos do quarto lote tem um acréscimo de R$ 5. Os ingressos podem ser comprados pelo site da Oi Ingressos.

Classificação: 18 anos.



Rap e funk no Let It Be Pub

Quando: sábado, às 23 horas.

Onde: Let It Be Pub - rua Visconde de Taunay, 586, Via Gastronômica, Joinville.

Quanto: R$ 10 até meia-noite e meia. Depois, a entrada custa R$ 20.



Domingo, 16 de julho



Corridas Unimed - Circuito Santa Catarina: a etapa de Jaraguá do Sul tem representantes de mais de 40 cidades de Santa Catarina e também do Paraná. Cerca de 500 corredores se desafiam a correr os cinco ou dez quilômetros propostos pela organização na região central da cidade.

Quando: domingo, a partir das 8 horas.

Onde: largada no Ginásio de Esportes Arthur Müller - rua Presidente Epitácio Pessoa, 1033, Centro, Jaraguá do Sul.

Quanto: as inscrições estão esgotadas.



Concerto matinal da Orquestra Prelúdio - Projeto Vivaldi in Concert

Quando: domingo, às 10h30.

Onde: Sociedade Cultural Lírica – rua Max Colin, 1483, América, Joinville.

Quanto: gratuito.



Feijoada com exposição de artes: o evento beneficente contará com a primeira exposição dos trabalhos dos alunos da oficina de vivência em artes visuais promovida pelo programa de formação cultural Arte para Todos, do Instituto IMPAR, e destinada a jovens com deficiência intelectual atendidos pela Associação Joinvilense de Apoio e Inclusão de Crianças Especiai (Ajaice). Haverá leilão beneficente das obras dos alunos.

Quando: domingo, a partir das. 11 horas. O leilão inicia às 14 horas.

Onde: Ajaice - rua Salgado Filho, 27, Saguaçu, Joinville.

Quanto: a feijoada para crianças de sete a 12 anos de idade custa R$ 10. Para os demais, custa R$ 25. Crianças de até seis anos não pagam.



Espetáculo Alcemar e a Mascada Perdida

Personagem do Pretinho Básico, Alcemar se apresenta em Joinville neste domingo Foto: Divulgação / Divulgação

Quando: domingo, às 19 horas. Duração: 75 minutos.

Onde: Teatro da Liga - rua Jaguaruna, 100, Centro, Joinville.

Quanto: os ingressos para a plateia custam R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia-entrada para estudantes, professores e idosos). Para o setor VIP, os ingressos custam R$ 90. Os ingressos podem ser comprados pelo site da Ticket Center.

Classificação: 14 anos.



Digão do Raimundos e banda Bento Leão no Didge

Digão, da banda Raimundos, toca no Didge neste domingo Foto: João Soares / Agencia RBS

Quando: domingo, às 20 horas (abertura da casa) e 21 horas (show de abertura).

Onde: Didge Steakhouse Pub - rua Visconde de Taunay, 368, Atiradores, Joinville.

Quanto: os ingressos antecipados custam R$ 30 e podem ser comprados no Didge e no Guacamole (rua Visconde de Taunay, 702, Atiradores, Joinville).



SEXTA, SÁBADO E DOMINGO



1º Garten Beer Week

Quando: sexta-feira, das 17 às 22 horas, sábado e domingo, das 13 às 22 horas.

Onde: Garten Shopping - avenida Rolf Wiest, 333, Bom Retiro, Joinville.

Quanto: a entrada custa R$ 5 na sexta-feira e R$ 10 no sábado e domingo. Os ingressos antecipados podem ser comprados pelo link.

SÁBADO E DOMINGO

Arraiá Infantil do shopping Mueller

Quando: sábado e domingo, das às 14 às 20 horas.

Onde: piso térreo do Mueller - rua Senador Felipe Schmidt, s/n, Centro, Joinville.

Quanto: entrada gratuita.



Esquenta para o Festival de Dança de Joinville: neste sábado e domingo, algumas escolas e grupos de dança da região se apresentam no shopping Cidade das Flores, um dos palcos abertos do Festival de Dança de Joinville, que inicia dia 18 de julho.

Quando: sábado e domingo, das 15 às 17 horas.

Onde: Shopping Cidade das Flores - rua Mario Lobo, 106, Centro, Joinville.

Quanto: entrada gratuita.



Espetáculo A farsa do juiz, ou as peripécias de João Brás

Quando: sábado e domingo, às 20 horas.

Onde: Casa Iririú - rua Guaíra, 634, Iririú, Joinville.

Quanto: gratuito.

Classificação: livre.



EXPOSIÇÕES



Exposição Ápice, do fotógrafo Chico Maurente

Quando: até 30 de julho, das 10 às 22 horas.

Onde: Garten Shopping - avenida Rolf Wiest, 333, Bom Retiro, Joinville.

Quanto: visitação gratuita.

Exposição A alma oculta da cerâmica - Garten Art

Exposição faz parte da segunda edição do Garten Art Foto: Divulgação / Marcela Strauss Fotografia

Quando: até 9 de agosto, das 10 às 22 horas.

Onde: Garten Shopping - avenida Rolf Wiest, 333, Bom Retiro, Joinville.

Quanto: visitação gratuita.