O que tem para o fim de semana: confira o que fazer em Joinville e região

07/07/2017 | 18h15

Neste fim de semana, em Joinville, o Parque da Expoville promove uma festa julina para a toda a família. O evento, com atividades no sábado e no domingo, tem entrada gratuita. O estacionamento custa R$ 7.



Haverá dança da quadrilha, concurso de traje típico e brincadeiras de pau de sebo, pescaria e tiro ao alvo. Pinhão, pé de moleque, cocada, amendoim, maçã do amor, espetinho, cachorro quente e quentão serão vendidos no local.



No sábado, às 15 horas, a banda do 62º Batalhão de Infantaria se apresenta na Expoville. Às 15h30, a Galinha Pintadinha chega para animar a festa. No domingo, a partir das 14h30, haverá brincadeiras de morto-vivo, corrida do saco, ovo na colher e dança da cadeira.

Foto: Divulgação / Expoville

A Expoville fica na rua XV Novembro, 4315, no bairro Glória.

SEXTA-FEIRA



Projeto Fuá de Lampião: a Casa 97 abre as portas nesta sexta-feira para a cultura popular nordestina com muito xote, xaxado, forró, baião e arrasta-pé. Idealizado pelo produtor cultural, instrumentista e professor de danças de salão Gutto Okubo, o Projeto Fuá de Lampião reúne músicos convidados e apaixonados pela cultura forrozeira. Nesta edição do evento, o som ficará por conta de Marcelo Besen (sanfona), Xyss Bastos (triângulos) e Gutto Okubo (zabumba).

Quando: sexta-feira, a partir das 20 horas, com show às 22 horas.

Onde: Casa 97 – rua Arco-Íris, 97, Iririú, Joinville.

Quanto: R$ 20.



Double Deck no Pirata Rock Bar

Quando: sexta-feira, às 22 horas.

Onde: Pirata Rock Bar - rua Olívio Domingos Brugnagom Vila Nova, Jaraguá do Sul.

Quanto: a entrada custa R$ 5. Depois das 23 horas, custa R$ 10.



SÁBADO



Brechó beneficente da paróquia Santo Antônio: o valor arrecadado será utilizado para atender famílias carentes assistidas pela Paróquia Santo Antônio.

Quando: sábado, das 9 às 18 horas.

Onde: sede do ECC - rua General Câmara, 258, Bom Retiro, Joinville.



Feirinha Comum - Edição Caipira

Quando: sábado, das 10 às 17h30.

Onde: bemcomum lab¿s - rua Max Heiden, 50, Anita Garibaldi, Joinville.

Quanto: entrada gratuita.



1ª Cãopanha do Agasalho: para trazer aconchego e calor para os animais assistidos pela ONG Abrigo Animal, a Animais Achados e Perdidos em Joinville (AAPJlle) realiza a 1ª Cãopanha do Agasalho. O evento quer arrecadar roupinhas pet, cobertores, mantas, camas e toalhas. As pessoas que participarem da campanha fazendo uma doação ainda poderão ser fotografadas por voluntários da AAPJlle. As imagens serão publicadas nas redes sociais da organização.

Quando: sábado, das 10 às 22 horas.

Onde: primeiro piso do Shopping Mueller - rua Pedro Lobo, Centro, Joinville.



Visita à usina hidrelétrica do Piraí: quem ainda não conhece a usina hidrelétrica do Piraí, terá a oportunidade de visitá-la neste sábado. A usina foi a primeira construída em Santa Catarina, em 1908, e é uma das únicas do Estado a gerar energia ininterruptamente. No passeio, além de contemplar a beleza da região, o visitante poderá conhecer o sistema de funcionamento da hidrelétrica e a integração existente entre o meio ambiente e a tecnologia. Técnicos da Celesc, da Secretaria de Cultura e Turismo de Joinville, do Bombeiros Voluntários e do Grupo de Expedições Cachorro do Mato acompanharão os visitantes. Por questões de segurança, não é permitida a entrada de menores de 15 anos (mesmo que acompanhados dos pais ou responsáveis), animais de estimação, bem como bebidas alcoólicas. Os visitantes devem usar sapatos fechados e o acesso à cachoeira é vetado. Em caso de chuva, a visitação será cancelada.

Quando: sábado, das 14 às 17 horas.

Onde: Estrada do Salto 1, aos pés da cachoeira do Piraí - Joinville.

Quanto: a entrada é gratuita e o acesso será feito em grupos de 15 pessoas.



Festa Julina das Mulheres Vitoriosas do Juquiá: o evento terá brincadeiras, sorteio de brindes, dança e bingo.

Quando: sábado, das 14 às 18 horas.

Onde: Praça José Loureiro - rua Paulo Reinert, Ulysses Guimarães, Joinville.

Quanto: entrada gratuita.



2º Pique-neque e Festa Julina do ÉÉÉgua: o evento contará com quadrilha, pau de sebo, fogueira e venda de comidas típicas. Se chover, o evento será transferido para o dia 15 de julho. Chineques e cucas de Joinville também serão vendidas no local.

Quando: sábado, das 14h30 às 19 horas.

Onde: Restaurante Recanto Estrada Bonita - Estrada Bonita, Rio Bonito, Joinville.

Quanto: a entrada é gratuita e o estacionamento custa R$ 10. Todos os alimentos serão vendidos por R$ 5, mesmo preço das brincadeiras (pescaria, prisão e correio elegante).



Show da banda Maglore: em turnê pelo Sul do País, a banda baiana Maglore se apresenta em Joinville neste sábado com o show III. O quarteto apresenta, no repertório do show, músicas de seus três discos, além de duas canções que estarão em seu próximo CD, com lançamento no segundo semestre de 2017. A abertura da noite fica por conta da banda joinvilense Fevereiro da Silva.

Foto: Divulgação / Casa 97

Quando: sábado, a partir das 20 horas.

Onde: Casa 97 – rua Arco-Íris, 97, Iririú, Joinville.

Quanto: a partir de R$ 20 (1º lote). Ingressos à venda pelo site ww.sympla.com.br.

Informações: 3227-9537 ou no Facebook (evento: Maglore em Joinville - Casa 97).



Brazilian Pink Floyd – Espetáculo The Wall

Foto: Imprensa Feevale / Divulgação

Quando: sábado, às 21 horas.

Onde: Teatro da Liga - rua Jaguaruna, 100, Centro, Joinville.

Quanto: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia-entrada para estudantes, professores e idosos). Os camarotes custam R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia-entrada). As mesas VIp custam R$ 90 (inteira) e R$ 45 (meia-entrada). os ingressos podem ser comprados pelo site www.ticketcenter.com.br.



SEXTA-FEIRA E SÁBADO



Piçarraiá 2017

Foto: Prefeitura de Piçarras / Divulgação

Quando: sexta-feira, a partir das 15 horas, e sábado, a partir das 14 horas.

Onde: arredores do Ginásio de Esportes Aurélio Solano - Piçarras.

Quanto: entrada gratuita mediante entrega de um quilo de alimento não perecível, que será encaminhado pela Assistência Social às famílias carentes e entidades do município.

SEXTA-FEIRA, SÁBADO E DOMINGO



Pro Tork Bananalama 2017

Foto: Divulgação / Pro Tork Bananalama

Quando: sexta, sábado e domingo.

Onde: Seminário Sagrado Coração de Jesus - Corupá.

Quanto: shows a partir de R$ 35.

25ª Festa da Tainha

Foto: Claudia Baartsch / Especial

Quando: sexta-feira, sábado e domingo.

Onde: Boca da Barra - Balneário Barra do Sul.

DOMINGO



Feira do Príncipe: em estilo julino, a feira terá decoração temática e quitutes típicos, como doces, milho e lembranças da roça. O evento também contará com artesanato, brechó, antiguidades e livros. Entre as opções de gastronomia, hambúrguer, cachorro quente, pizzas, pastel de belém, crepe, bolo no pote, cupcake, bolos, brigadeiro, pão de mel, açaí, caldo de cana, café, delícias coloniais, além de produtos sem glúten, sem lactose, vegano e orgânicos. Haverá, também, comercialização de flores, temperos, cactus, mudas de plantas e verduras. Das 11 às 12 horas, a Joinville Jazz Big Band se apresenta e traz repertório diversificado, que vai do jazz ao maracatu, além de músicas autorais. Às 14:30 horas, a diversão fica por conta da Quadrilha Junina da Associação Joinvilense para Integração dos Deficientes Visuais. A Feira do Príncipe é realizada pela Prefeitura de Joinville, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo.

Foto: Maykon Lammerhirt / Agencia RBS

Quando: domingo, das 10 às 16 horas.

Onde: rua do Príncipe, Centro, Joinville.

Quanto: entrada gratuita.



Show do BK: a Brixton Hip Hop Raro apresenta, pela primeira vez em Joinville, o show do rapper BK. Demenore, DJ Iago, NDLZ, Lés MC e KDM também se apresentam no local. A batalha de MC¿s começa às 16h30. Os ingressos à venda nas lojas Brixton Hip Hop Raro e Terral Surf Shop.

Foto: Facebook / Divulgação

Quando: domingo, das 16 às 22 horas.

Onde: Limme Club - rua São Paulo, Joinville.Quanto: ingressos à venda na Brixton Hip Hop Raro e Terral Surf Shop (shopping Cidade das Flores).



SÁBADO E DOMINGO



Festa de aniversário do Vila Nova: o bairro Vila Nova comemora seus 151 anos neste fim de semana. O aniversário de fundação foi no dia 5 de julho, mas as festividades serão realizadas neste sábado e domingo. O evento é organizado pelo Conselho das Associações em parceria com o Sesc Comunidade e as associações de moradores. No sábado, às 19h30, é realizada a eleição das rainhas do Vila Nova. O desfile é realizado no ginásio do Sesc. No domingo, a festa começa às 9 horas, também no ginásio do Sesc. A solenidade contará com a presença de autoridades, lideranças da região e apresentação da banda do 62º Batalhão de Infantaria, e da fanfarra da Escola Municipal Anaburgo. Em seguida, haverá haverá apresentação de grupos de dança do bairro. Para o almoço, haverá barracas com venda de churrasco, doces e cucas coloniais, risotos, pirão com linguiça, cachorro quente e caldo de cana. Durante o período da tarde, o ginásio do Sesc será palco de apresentações culturais, com danças, grupos folclóricos e culturais da região. No ambiente externo, grupos de artesanato promovem uma feira, que contará com brechós e venda de livros usados.

Quando: sábado, às 19h30, e domingo, a partir das 9 horas.

Onde: Sesc Comunidade - rua Alvin Pasold, s/n, Vila Nova, nos fundos da Subprefeitura Oeste.

Quanto: entrada gratuita.



EXPOSIÇÕES



Exposição da Polícia Civil: por intermédio da 2ª Delegacia Regional, a Polícia Civil promove uma exposição no Garten Shopping, em Joinville. O objetivo da ação, que contará com exposição de viaturas, armas e outros utensílios, é esclarecer à população qual o trabalho da entidade e estimular a aproximação entre a comunidade e a instituição. Os cidadãos poderão esclarecer, junto aos policiais civis, dúvidas sobre assuntos relacionados ao trabalho da Polícia Judiciária do Estado de Santa Catarina.

Foto: Divulgação / Polícia Civil

Quando: sexta-feira, sábado e domingo, das 10 às 22 horas.

Onde: Garten Shopping - avenida Rolf Wiest, 333, Bom Retiro, Joinville.

Quanto: visitação gratuita.



Exposição Festival Japão: a exposição foi produzida como uma das principais atrações culturais do Festival Japão, promovido pela Aliança Cultural Brasil em Joinville. Agora se transforma numa exposição itinerante, composta por 12 painéis, numa linguagem objetiva com imagens ilustrativas. A exposição aborda a chegada da imigração japonesa no Brasil, os principais motivos da imigração, superações, algumas contribuições a nossa cultura, curiosidades da cultura e da culinária japonesa.

Foto: Divulgação / Shopping Cidade das Flores

Quando: até 12 de julho, das 10 às 22 horas.

Onde: Praça de eventos do Shopping Cidade das Flores.

Quanto: visitação gratuita.