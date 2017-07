No aniversário de Jaraguá do Sul, conheça dez lugares que são a cara da cidade

141 anos 25/07/2017 | 07h01 Atualizada em

No aniversário de 141 anos de fundação de Jaraguá do Sul, o Jornal A Notícia decidiu prestar uma singela homenagem, destacando dez lugares que representam a cidade. São símbolos de um município que preserva a sua identidade. Confira:

MUSEU WEG

Museu da WEG é opção para quem gosta de ciência e tecnologia Foto: Maykon Lammerhirt / Agencia RBS

O Museu WEG é uma boa opção para quem gosta de ciência e de tecnologia. O espaço foi criado em 2003 no prédio que abrigou a primeira sede da multinacional. No local, o visitante pode conhecer os processos geradores de energia e as aplicações possíveis no cotidiano das cidades. A ideia é mostrar como a sociedade se apropria desses fenômenos e entender a complexidade das operações por trás das facilidades que temos no dia a dia. Quem visitar o museu poderá ter informações sobre os conceitos básicos de física, além de conhecimento sobre elétrica e magnetismo. Também poderá conhecer os mais de 50 anos de história da WEG.



O QUÊ: Museu WEG.

QUANDO: de terça à domingo, das 10h às 18h.

ONDE: avenida Getúlio Vargas, 667, Centro.

QUANTO: gratuito.



SCAR

Scar é dos símbolos da cidade Foto: Maykon Lammerhirt / Agencia RBS

A Sociedade Cultura Artística (Scar) é onde acontecem os grandes eventos culturais de Jaraguá do Sul. Só no ano passado, foram 431 atrações para a população, sempre com opções gratuitas todos os meses. Entre os mais conhecidos estão a Feira do Livro e o Festival de Música de Santa Catarina (Femusc), realizado em janeiro e considerado o maior festival-escola do Brasil. O Centro Cultural tem seis andares em uma área de 1 mil metros quadrados. São seis espaços multiuso abertos para visitação de segunda a sábado. O maior deles conta com capacidade para 946 pessoas. A Scar também aluga espaços para a realização de casamentos, formaturas e eventos de empresas. Muito mais do que servir como um espaço para eventos, a Scar também mantém uma escola de artes com mil alunos – metade deles bolsistas. São oferecidos 23 cursos nas áreas de artes, dança, música e teatro. Atualmente, a sociedade tem 302 instrumentos no acervo, sendo 17 harpas, a maior concentração da América Latina.



O QUÊ: Sociedade Cultura Artística.

QUANDO: segunda a sexta-feira, das 8h às 20h. Sábado, das 8h às 12h.

ONDE: rua Jorge Czerniewicz, 160.



ARENA JARAGUÁ

Arena é palco de grandes espetáculos Foto: Maykon Lammerhirt / Agencia RBS

A Arena Jaraguá é a casa dos esportes e dos grandes eventos de Jaraguá do Sul. Com 20 mil metros quadrados de área e capacidade para receber 15 mil pessoas (6.500 sentadas), o local recebe jogos, shows, feiras e congressos durante todo o ano. O espaço foi construído sobre um antigo aterro da cidade e inaugurado em 2007. Desde então, se tornou a casa do Jaraguá Futsal para a disputa da Liga Nacional e do campeonato estadual. Foi o ginásio que proporcionou a Jaraguá do Sul ser a primeira cidade do interior do País a receber uma edição do UFC, em 2013. À época, a produtora do evento mapeou equipamentos por todo o Brasil e constatou que a cidade tinha a terceira melhor arena. Além da principal competição de MMA do mundo, o local também já recebeu grandes eventos, como um jogo da Seleção Brasileira masculina pela Liga Mundial de Vôlei.



O QUÊ: Arena Jaraguá.

ONDE: rua Gustavo Hagedorn, 636, bairro Nova Brasília.



CHIESETTA ALPINA

Chiesetta tem uma vista privilegiada da cidade Foto: Maykon Lammerhirt / Agencia RBS

Localizada no morro Boa Vista, a Chiesetta Alpina é a opção perfeita para quem gosta de ar puro e uma linda vista de Jaraguá do Sul. Inaugurada em 2014, a igreja se tornou um dos pontos turísticos da cidade, muito por causa dos atrativos naturais ao seu redor. A Chiesetta Alpina é uma réplica da Igreja de São Simão Apóstolo, construída no século 9 na Província de Belluno, na Itália, de onde saiu grande parte dos imigrantes que colonizaram Jaraguá do Sul. A igreja tem 132 metros quadrados construídos, com uma torre de 27 metros de altura em uma área de 20 mil metros quadrados. A Chiesetta está situada numa altitude de 570 metros acima do nível do mar. Ela fica aberta diariamente, durante a manhã e tarde, para visitação do público. A igreja tem capacidade para abrigar 80 pessoas e, em todo segundo domingo do mês, realiza uma missa com início às 10h30. Em seguida, às 11h30, são vendidas comidas típicas italianas na estrutura que fica ao lado.



O QUÊ: Chiesetta Alpina.

QUANDO: aberta para visitação de manhã e à tarde.

ONDE: morro Boa Vista.

QUANTO: gratuito.



PARQUE MALWEE

Parque Malwee atrai muitos frequentadores Foto: Maykon Lammerhirt / Agencia RBS

O Parque Malwee é ideal para quem gosta de apreciar a natureza e reunir os amigos ou a família. Foi inaugurado em 1978 e conta com aproximadamente 1,5 milhão de metros quadrados de área preservada. São mais de 35 mil árvores, 17 lagoas e 133 espécies de aves catalogadas, entre outras espécies da fauna e da flora. O espaço fica aberto diariamente e a entrada é gratuita. O local ainda conta com duas opções de restaurantes, um com pratos típicos da culinária alemã e outro com opções diversificadas, estacionamento dentro do parque, playground, salão de festas e quiosques. Além disso, há trilhas para serem feitas a pé, de bicicleta ou de carro, e um labirinto de plantas. Para quem gosta de esportes, há opções de campo de futebol, quadra de areia, ginásio, aluguel de pedalinhos, pista para campeonato de bicicross e opção para prática de esportes náuticos e aquáticos na lagoa.



O QUÊ: Parque Malwee.

QUANDO: aberto diariamente, das 7h às 22h.

ONDE: rua Wolfgang Weege, 770.

QUANTO: gratuito.



PARQUE DE EVENTOS DA SCHÜTZENFEST

Fachada do prédio onde ocorre a Schützenfest Foto: Maykon Lammerhirt / Agencia RBS

O Parque Municipal de Eventos é onde acontece todos os anos a Schützenfest, evento mais tradicional de Jaraguá do Sul. Também conhecida como Festa dos Atiradores, ela é realizada pela Associação dos Clubes e Sociedades de Tiro do Vale do Itapocu e pela Fundação Cultural. A festa é uma tradição trazida da Alemanha pelos imigrantes que colonizaram a cidade e se mantém viva até hoje. Nos dias de evento, são oferecidas várias atrações como gastronomia, apresentações folclóricas, bailes e competições de tiro. Os desfiles realizados nos sábados e no último domingo de evento são a atenção principal. É quando os integrantes das sociedades de tiro desfilam com seus uniformes e trajes típicos, mostrando as medalhas e troféus conquistados nas competições.



O QUÊ: Schützenfest.

QUANDO: novembro (data a ser definida).

ONDE: Parque Municipal de Eventos – rua Walter Marquardt na Barra do Rio Molha.

QUANTO: ainda serão definidos.



KUCHEN HAUS

Andreia mostra um dos bolos produzidos na confeitaria Foto: Maykon Lammerhirt / Agencia RBS

A Confeitaria Kuchen Haus tem 33 anos de história e é uma das mais tradicionais da cidade. Localizada na rua Procópio Gomes de Oliveira, o comércio tem grande movimento, principalmente nos fins de semana. Foi criado pelo casal Andreas e Vanilde Schmidt, depois de alguns anos de experiência de Andreas em um café de Blumenau. A filha, Andreia Schmidt, trabalha no atendimento e na administração da confeitaria. Ela conta que os pais se mudaram para Jaraguá só para abrir a confeitaria. Ainda hoje, Vanilde trabalha na área interna, e Andreas, na produção de bolos e salgados. Os sete funcionários da Kuchen Haus estão juntos há mais de 30 anos, o que reforça a tradição. Os pedidos mais tradicionais são os bolos de morango, coco, sírio e mineiro, que variam de R$ 60 a R$ 100 cada.



O QUÊ: Confeitaria Kuchen Haus.

QUANDO: de segunda a sexta-feira, das 6h30 às 20h30; aos sábados, das 6h30 às 19h30; e aos domingos, das 6h30 às 20 horas.



ESTÁDIO JOÃO MARCATTO

Arquibancada de concreto do João Marcatto foi construída nos anos 1980 Foto: Maykon Lammerhirt / Agencia RBS

O Estádio João Marcatto é a casa do Juventus, time mais tradicional de Jaraguá do Sul. O clube, fundado em 1966, atualmente disputa a Série B do Campeonato Catarinense, mas figurou por 14 vezes na Primeira Divisão. É conhecido carinhosamente como Moleque Travesso e também já teve participações na Série C do Brasileiro. Segundo o presidente da Liga Jaraguaense de Futebol e torcedor do Juventus, Rogério Lauro Tomazelli, o estádio foi construído nos primeiros anos de vida do clube. Segundo ele, inicialmente, havia uma arquibancada de madeira de cinco degraus, mas na qual não cabiam nem 300 pessoas. Apenas na década de 1980 foi construída a arquibancada de concreto. O Juventus reinaugurou o estádio em abril de 1990, com arquibancada coberta. De acordo com Tomazelli, a nova fase foi marcada por um amistoso contra o Coritiba, em que o time da casa perdeu por 2 a 1. Cerca de 3 mil pessoas assistiram ao jogo, que ficou na história do clube. Hoje, o estádio tem capacidade para 8 mil torcedores.



O QUÊ: Estádio João Marcatto.

ONDE: rua Matias José Martins, 337, bairro Jaraguá Esquerdo.



SALÃO BARG

Salão Barg recebe eventos o ano todo Foto: Maykon Lammerhirt / Agencia RBS

As sociedades de tiro são muito tradicionais em Jaraguá do Sul desde o início do século 20. A mais antiga e ainda em atividade é a Associação Recreativa e Cultural Rio da Luz – Salão Barg, fundada em 1915. Situada na rua Eurico Duwe, começou no Salão Matias, a cerca de um quilômetro de distância da atual sede. Sete anos depois, mudou novamente de endereço, mantendo-se na mesma rua. Apenas em 1939, após doação de um terreno do empresário Wolfgang Weege, é que a sociedade se estabeleceu onde está hoje. Durante anos, a sede foi ampliada, mas sempre manteve a arquitetura original.O local recebe eventos durante todo o ano, com destaque para as cinco edições anuais da Noite de Sopas e Cremes, além da Immigrantenkönigsfest. O salão também é alugado para festas de casamentos e aniversários. Na sede, há dois estandes de tiro, um de chumbinho e outro de seta.



O QUÊ: Salão Barg.

ONDE: rua Eurico Duwe, 1.709, no bairro Rio da Luz.



CASA RUX



Cas Rux passou por uma grande reforma Foto: Maykon Lammerhirt / Agencia RBS

A Casa Rux foi construída pelo imigrante Augusto Rux, em 1915, quando chegou da Alemanha. Atualmente, a quinta geração da família ainda mora na residência, que foi restaurada em 2015. Foi necessário trocar as madeiras e renovar as paredes e telhas, exatamente como eram as originais. Isso porque o bairro Rio da Luz, onde a casa está localizada, foi tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) em 2007. O conjunto rural que reúne todo o bairro Rio da Luz e se estende até a região do Testo Alto, em Pomerode, integra os Roteiros Nacionais de Imigração. Por isso, o atual morador da casa, Evandro Rux, quer transformar o local em um museu para abrir à visitação. Hoje, os turistas podem passear pelo bairro e apreciar as casas antigas com arquitetura germânica.



O QUÊ: Casa Rux.

ONDE: rua Ervin Rux, 856, Rio da Luz.