Jaraguá do Sul terá distribuição de bolo gigante para comemorar aniversário

Celebração 20/07/2017 | 18h01

Já se tornou uma espécie de tradição no mês de julho, nos últimos anos. Além de outras atividades que ocorrem na cidade por conta do aniversário do município, o Núcleo de Panificação e Confeitaria formado por empresas associadas da ACIJS e APEVI oferece um presente especial a Jaraguá do Sul.

Leia as últimas notícias

Na terça-feira, dia 25, para marcar a passagem dos 141 anos do município, os talentosos profissionais da área de confeitaria brindarão novamente as pessoas que estiverem acompanhando a programa especial um bolo especialmente preparado para a ocasião. O corte e distribuição do bolo de 141 quilos ocorrerá após o desfile que este ano reunirá 42 instituições representando vários setores da comunidade. O evento ocorre a partir das 15 horas, na Rua Walter Marquardt.

A iniciativa, que tem se repetido a cada aniversário, é uma forma que os empresários encontraram para homenagear a cidade e agradecer a confiança dos consumidores às empresas da região.

De acordo com a organização, o desfile tem como objetivo integrar a comunidade em torno da programação alusiva à data e dar visibilidade ao trabalho realizado pelas entidades, serviços e programas constituídos no município. O desfile deve se estender até por volta das 17 horas, quando haverá a distribuição do bolo e as apresentações da Banda In Natura e Show Terra Som, com o cantor e compositor Enéias Raasch, no Parque Municipal de Eventos.

Participam da produção do bolo 9 empresas: Ateliê do Sabor, Cantinho Doce, Supermercado Martini, Padaria e Confeitaria Aliança, Padaria e Confeitaria Nannes, Padaria e Confeitaria Da Nona, Padaria e Confeitaria Flohr, Padaria Tecnopan e Pront Pani.