Homem mantém ex-mulher em cárcere privado em Jaraguá do Sul 

Segurança 05/07/2017 | 08h59

Um homem mantinha sua ex-mulher em cárcere privado na noite desta terça-feira, em Jaraguá do Sul, Norte de SC. A Polícia Militar foi acionada por volta das 19h30 e se deslocou até uma casa na rua João Sansom. No local, o homem privava a mulher de sair da residência.



Leia as últimas notícias

No local, os policiais conversaram com a mãe da vítima, que contou para a PM que o homem impedia sua filha de sair de casa, pois não aceitava o fim do relacionamento. Além disso, o homem aparentava estar descontrolado, quebrando vários pertences da casa.



A PM flagrou o homem de 25 anos de idade segurando a vítima pelos braços e dizendo aos policiais que ela não iria a lugar nenhum. Neste momento, ela conseguiu se desvencilhar do homem, que acabou agredindo um policial com um chute tentou fugir do local. A PM precisou utilizar de força física e spray de pimenta para conter e algemar o homem. Todos foram conduzidos para a Central de Polícia.