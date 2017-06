Sine de Jaraguá do Sul tem 192 vagas de emprego abertas

Há vagas 19/06/2017 | 16h32 Atualizada em

Nas últimas semanas, a Agência do Sine de Jaraguá do Sul ocupa a primeira posição no Estado em número de vagas de trabalho disponíveis. De acordo com o gerente de Trabalho e Emprego, Ronnie Lux, são 192 oportunidades oferecidas por empresas locais para quem está procurando uma colocação no mercado de trabalho.



Lux ressalta que no fim do mês de janeiro de 2017 havia apenas três vagas de emprego disponíveis. Na avaliação dele, as ofertas demonstram a recuperação econômica de alguns setores como o têxtil, onde estão a maioria das vagas abertas. Também há oportunidades para vendedores e no setor de serviços.

Para facilitar o contato com as pessoas que buscam emprego, o Sine de Jaraguá do Sul criou um canal de comunicação via WhatsApp. O gerente explica que as pessoas que vão ao Sine em busca de emprego recebem o número de telefone com WhatsApp e são informadas diariamente sobre as vagas disponíveis.

— Hoje, essas informações chegam para aproximadamente mil pessoas — diz Ronnie Lux, esclarecendo que o serviço é exclusivo da agência de Jaraguá do Sul e que não são repassadas outras informações sobre o atendimento no Sine, a não ser a lista de empregos e horário de funcionamento do Sine. O número do WhatsApp é 98901-5333.



Em 30 dias, passam pela Agência aproximadamente 2 mil pessoas. Outro diferencial é uma triagem onde são avaliados os perfis dos candidatos e as necessidades das empresas que buscam trabalhadores, com o objetivo de facilitar o contato entre as partes. A Agência do Sine de Jaraguá do Sul atende no horário das 7h30 às 11h30 e das 12h30 às 16h30. As vagas de empregos cadastradas no Sine, podem ser consultadas através deste link.

As empresas que buscam trabalhadores podem anunciar as vagas no Sine, gratuitamente. O telefone de contato é o 3276-9376 e o e-mail jaraguadosul@sine.sc.gov.br.