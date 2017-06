O que tem para o fim de semana: o que fazer em Joinville e região

Guia + AN 23/06/2017 | 15h31 Atualizada em

Neste domingo, os apaixonados pela culinária japonesa terão uma oportunidade especial em Joinville, com a realização do Festival Japão. Promovido pela Aliança Cultural Brasil Japão de Joinville (ACBJJ), o festival celebra os 109 anos da imigração japonesa no Brasil.



O evento será realizado no Espaço Marquês, na rua Camboriú, 230, no bairro Glória, das 10 às 15 horas. A entrada é gratuita. A organização estará recebendo a doação de alimentos não perecíveis que serão encaminhados a uma entidade beneficente.



Além da gastronomia, o evento oferece atrações culturais, como exposição de Ikebana, Mangá, Bonsai, concurso e desfile de Cosplay, apresentação de Taiko e artes marciais. O evento tem o apoio da Secretaria de Cultura e Turismo de Joinville, do Espaço Marquês e do Restaurante Sushi Master, que também estará com seu cardápio à disposição no evento.

Cardápio do Restaurante Sushi Master também será oferecido no Festival Japão Foto: Divulgação / Restaurante Sushi Master

Giane Bracelo, coordenadora do evento, diz que este é um evento inédito em Joinville e que caravanas de outras cidades se organizaram para participar. A coordenadora diz que a expectativa inicial era de que o evento recebesse cerca de 300 pessoas. Mas agora, com a repercussão do evento, ela acredita que esse número deve triplicar. Os pratos variam entre R$ 5 e R$ 15. No site da Abuze, os preços são ainda mais baratos.



Confira outros eventos em Joinville e região neste fim de semana:



SEXTA-FEIRA



Noite da sopa, evento beneficente em prol da Sociedade Espírita Luz do Oriente

Quando: sexta-feira, às 19 horas.

Onde: Casa da Amizade - rua XV de Novembro, 1529, América, Joinville.

Quanto: R$ 15 para adultos e R$ 10 para crianças entre 5 e 10 anos.



Sarau e lançamento do livro Por todas as nossas relações

Quando: sexta-feira, às 20 horas.

Onde: Galpão de Teatro da Ajote - rua XV de Novembro, 1383, América, Joinville.

Quanto: entrada gratuita.



Apresentação da banda Old School Jazz Club

Quando: sexta-feira, a partir das 20 horas.

Onde: Casa 97 – rua Arco-Íris, 97, Iririú, Joinville.

Quanto: R$ 20 (R$ 15 para quem tiver o nome na lista dos promoters indicados no evento ¿Old School Jazz Club na Casa 97¿ no Facebook).

Santa Sexta Junina

Quando: sexta-feira, às 23 horas.

Onde: Manchester Hall - rua Visconde de Taunay, 415, Centro, Joinville.

Quanto: os ingressos custam a partir de R$ 40 e podem ser comprados nas lojas Teahupoo (Garten Shopping), Gigabyte Lounge (ao lado da Univille) e Mormaii (shopping Mueller).



SÁBADO



Intervenção Irrupção

Quando: sábado, das 8 às 17 horas.

Onde: Escola Municipal Professora Lacy Luiza da Cruz Flores (rua Waldemiro José Borges, 3997, Itinga, Joinville) até a Amorabi (rua dos Esportistas, 510, Itinga, Joinville).

Classificação: livre.

Quanto: gratuito.



Festa Junina da Apiscae, com comidas típicas e apresentações culturais

Quando: sábado, das 10 às 22 horas. Das 13 às 14 horas tem apresentação do músico Zé Ricardo com forró e outros estilos musicais. Das 15 às 16 horas tem quadrilha. às 17 horas é a vez do grupo folclórico Windmuhle se apresentar. Onde: Shopping Cidade das Flores - rua Mario Lobo, 106, Centro, Joinville.



Tabuleiro gigante de xadrez

Quando: sábado, a partir das 14 horas.

Onde: Garten Shopping, em frente à Livrarias Curitiba.

Quanto: gratuito.



Mesa-redonda Diálogos Possíveis - O Futuro da Dança de Joinville

Quando: sábado, às 15 horas.

Onde: Galpão de Teatro da Ajote - rua XV de Novembro, 1383, América, Joinville.

Quanto: gratuito.



PIC NIC Star Wars - Encontro de Fãs

Quando: sábado, das 15 às 17 horas.

Onde: Zoobotânico - rua Pastor Guilherme Ráu, 462, Saguaçu, Joinville.

Quanto: entrada gratuita.



Encerramento do Projeto Reverbera – O Som do Cantautor

Quando: sábado, com workshop das 15 às 17h45 e show às 20 horas.

Onde: Teatro do Sesc - rua Itaiópolis, 470, América, Joinville.

Quanto: gratuito.

Informações e inscrições: contato@ricardoledoux.com.br ou (47) 98813-7271.



Arraiá do Maracatu

Quando: sábado, a partir das 16h20.

Onde: Kenia Clube - rua Botafogo, 255, Itaum, Joinville.

Quanto: R$ 5 (compra antecipada) e R$ 8 (na hora).



Espetáculo Imersão, com o Movimento Artístico Patrícia Dalchau

Quando: sábado, às 19 horas.

Onde: Galpão de Teatro da Ajote - rua XV de Novembro, 1383, América, Joinville.

Quanto: ingressos com os integrantes do grupo ou a partir das 18 horas no local, com preços de R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada).



Lançamento do livro `América do Sul sobre rodas¿ – bate-papo e sessão de autógrafos com Max Fercondini e Amanda Richter

Quando: sábado, às 19h30.

Onde: Garten Shopping, em frente ao Madero

Quanto: gratuito, com inscrições pelo link: https://tinyurl.com/yazvtplp

Tributo Paul McCartney com Diego Lopes e Os Dínamos

Quando: sábado, às 20 horas.

Onde: Bovary Snooker Pub - rua Visconde de Taunay, 166, Centro, Joinville.

Quanto: entrada gratuita até 22 horas. Após este horário, R$ 20 para homens e R$ 12 para mulheres.



Festa Junina da Casa 97

Quando: sábado, a partir das 20 horas.

Onde: Casa 97 – rua Arco-Íris, 97, bairro Iririú.

Quanto: R$ 15 (R$ 10 para quem tiver o nome na lista. Detalhes no Facebook/Casa97)Informações e reservas de mesa: 3227-9537



DOMINGO



Festa Junina Apiscae

Quando: domingo, das 10h às 22 horas, com apresentação do grupo folclórico Windmuhle às 16 horas.

Onde: Shopping Cidade das Flores - rua Mario Lobo, 106, Centro, Joinville.



Encontro de bordadeiras de Joinville

Quando: domingo, das 14 às 18 horas.

Onde: jardim do MAJ - rua XV de Novembro, 1400, América, Joinville.

Quanto: entrada gratuita.



Mostra Dança Joinville

Quando: domingo, com sessão especial às 15 horas em comemoração aos 5 anos do Grupo Tuffi Dippe, mostra infantil às 17 horas e mostra adulta às 19h15.

Onde: Teatro Juarez Machado - Joinville.

Quanto: para a mostra infantil, há uma promoção de meia-entrada para todos (R$ 15). Já para a mostra adulta, os valores são R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada). Para o espetáculo comemorativo dos 5 anos do grupo da Escola Tuffi Dippe, os ingressos vendidos pelos integrantes do grupo tem preço de R$ 10, mas já estão esgotados.



Piquenique da Diversidade

Quando: domingo, das 15 às 20 horas.

Onde: MAJ - rua XV de Novembro, 1400, América, Joinville.

Quanto: entrada gratuita.



Festa Junina da Amorabi

Quando: domingo, das 15 às 18 horas.

Onde: Amorabi - rua dos Esportistas, 510, Itinga, Joinville.

Quanto: entrada gratuita.



Teatro Playback

Quando: domingo, às 16 horas.

Onde: Amorabi - rua dos Esportistas, 510, Itinga, Joinville.

Classificação: livre.

Quanto: gratuito.



Espetáculo Para Contar Estrelas - Rede Sesc de Teatros

Quando: domingo, às 20 horas.

Onde: Teatro do Sesc - rua Itaiópolis, 470, América, Joinville.

Quanto: os ingressos gratuitos devem ser retirados na bilheteria a partir das 19 horas no dia.



Sexta-feira, sábado e domingo



Festa de São João Batista

Foto: Divulgação / Prefeitura

Quando: sexta, sábado e domingo.

Onde: São João do Itaperiú

Exposições



Exposição Ápice, do fotógrafo Chico Maurente

Quando: até 30 de julho.

Onde: Garten Shopping, em frente ao restaurante Madero.

Quanto: visitação gratuita.



Exposição Figuras e Palavras

Quando: até 25 de junho

Onde: Primeiro Piso do Shopping Mueller, em frente à loja Marisa

Quanto: Gratuito

Exposição ¿Desvendando o universo de Amélie Poulain¿

Quando: até 30 de junho, das 10 às 22 horas

Onde: Segundo Piso do Shopping Mueller

Quanto: Gratuito

Aero Jump

Quando: até 13 de julho, das 10 às 22 horas

Onde: Praça Central do Shopping Mueller

Quanto: R$ 15 por 15 minutos