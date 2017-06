O que tem para o fim de semana: o que fazer em Joinville e região

Guia + AN 16/06/2017 | 18h38 Atualizada em

Neste sábado, um evento preparado para receber mais de 10 mil pessoas será realizado no estacionamento do Centreventos Cau Hansen, em Joinville. O Joinville Craft Beer Festival vai reunir 17 cervejarias artesanais. A entrada e o estacionamento são gratuitos.



O evento, que inicia às 11 e vai até 23 horas, contará com a apresentação de cinco bandas regionais, além da animação de quatro DJs. As cervejarias artesanais servirão mais de 80 opções de chopes em seus stands e beer trucks.



Leia as últimas notícias de Joinville e região



A maioria das cervejarias são de Joinville, mas também haverá opções de Araquari, Jaraguá do Sul, Lauro Müller, Rancho Queimado, Campo Bom, Pomerode, Blumenau e Curitiba-PR. Todas as cervejarias contarão com equipes qualificadas que já trabalharam em grandes eventos e assim poderão auxiliar o consumidor na melhor escolha dos tipos de chopes, garante Kleiton Charles Hames, organizador do evento.

Estrutura já estava sendo montada nesta sexta-feira Foto: Craft Beer Festival¿ / Divulgação

Entre as opções de gastronomia, haverá venda de sanduíches, hambúrgueres, linguiças artesanais e batata rústica. Os pratos custam entre R$ 15 e R$ 25 e as sobremesas entre R$ 10 e R$ 20. O evento também oferece um espaço infantil, onde monitores cuidarão da recreação dos pequenos.



Confira outros eventos em Joinville e região neste fim de semana:



SÁBADO



Brechó de roupas e calçados

Quando: sábado, das 8 às 12 horas.

Onde: sede do Abrigo Animal - estrada Blumenau, km 12, Vila Nova, Joinville.

Quanto: a partir de R$ 2 cada peça.



Feira de Adoção - Projeto Vira-Lata

Quando: sábado, das 10 às 16 horas.

Onde: Garten Shopping - avenida Rolf Wiest, 333, Bom Retiro, Joinville.

Quanto: entrada gratuita.



Stammtisch em São Francisco do Sul

Quando: sábado, das 10 às 17 horas.

Onde: Centro Histórico - Baía da Babitonga, São Francisco do Sul.

Informações: 99992-0637.



Cortina Lírica - 1º Festival de Ópera de Joinville

Quando: 17 de junho, às 20 horas.

Onde: Sociedade Harmonia Lyra - rua XV de Novembro, 485, Centro, Joinville.

Quanto: o ingresso custa três quilos de alimento.



Programação da Casa 97: sábado é dia de house party na Casa 97 com mais uma edição de Radio Pop. Com um repertório recheado de Lady Gaga, Sia, Clean Bandit, Roxette e Ed Sheeran, Morgan Popinhak e Plano Pop comandam a festa. Na sequência, o DJ César Wild assume a pista.

Quando: sábado, a partir das 21 horas.

Onde: Casa 97 – rua Arco-Íris, 97, Iririú, Joinville.

Quanto: R$ 15 (R$ 10 para quem tiver o nome na lista dos promoters indicados no evento Radio Pop no Facebook). Informações e reservas de mesa: 3227-9537



DOMINGO



Yoga no Parque Malwee

Quando: domingo, às 9 horas.

Onde: Parque Malwee - rua Wolfgang Weege, 770, Jaraguá do Sul.

Quanto: gratuito.



Feijoada beneficente em favor do Breno: evento contará com apresentação baterista Duda, às 15 horas. Os irmãos Feitosa também estarão fazendo caricaturas durante o evento.

Quando: domingo, das 11 às 17 horas.

Onde: Paróquia Nossa Senhora Imaculada Conceição - rua Albano Schmidt, 1885, Boa Vista, Joinville.

Quanto: feijoada a R$ 25 por pessoa. Informações: (47) 997263055.



Arraiá no Garagem Opa Pier: forró, venda de pinhão e quentão estão entre as atrações da festa, que inicia às 17 horas deste domingo.

Quando: domingo, das 17 às 23 horas. Show com banda Forrosteiros às 17 horas.

Onde: Garagem Opa Bier - rua Aubé, 684, Boa Vista, Joinville.

Quanto: entrada e estacionamento gratuitos.



SÁBADO E DOMINGO



Brutal Fest

Quando: sábado, a partir das 20 horas, e domingo, a partir das 17 horas.

Onde: Delinquents Bar V8 - Ricardo Stam Gomes, 4 - Bucarein, Joinville.

Quanto: gratuito.



Mostra do Novíssimo Documentário Brasileiro

Quando: sábado e domingo, às 19h e 21h.

Onde: Galpão de Teatro da Ajote.

Quanto: entrada gratuita.



Últimos dias da Feira do Livro de Joinville

Foto: Salmo Duarte / Agencia RBS

A Feira do Livro de Joinville, que iniciou no dia 18, encerra sua programação neste fim de semana. Os joinvilenses têm este sábado e domingo para comprar livros no Expocentro Edmundo Doubrawa e participar de atividades de leitura, debates e encontros com autores. A entrada é gratuita.



SÁBADO



10h - Premiação do Concurso Academia Joinvilense de Letras, no palco

14h - Oficina de produção autossuficiente de um livro de 200 páginas, com Milton Maciel, no Centro de Convenções Alfredo Salfer

14h - Sessão de autógrafos, com Roberval de Oliveira, na praça de autógrafos

14h30 - Apresentação de dança Pano Encantado, com o CEI Maria Laura Cardoso Eleotério, no palco

15h - Cine Sesc: Até que a Sbórnia nos separe, no Centro de Convenções Alfredo Salfer

15h30 - apresentação do Projeto Leitura Livre, do Instituto Priscila Zanette/SME, no palco

15h30 - sessão de autógrafos com Jairo Maciel na praça de autógrafos

16h - apresentação da peça e lançamento do livro Lá na Lua, da Dionisos Teatro, no Teatro Juarez Machado

17h30 - sessão de Autógrafos do livro Lucas, o garoto gamer, de Ana Rapha, na praça de autógrafos

18h - Sessão de autógrafos do livro Nutrição muito além da alimentação, de Georgia Bachi, na praça de autógrafos

19h - Premiação GAMEJAM Monteiro Lobato, com a Unisociesc, no palco

19h: Noite de Cinema Italiano com a comédia Quo Vado, no Centro de Convenções Alfredo Salfer

19h30 - Encontro com a escritora Cristiane Lisboa, no Teatro Juarez Machado



DOMINGO



10h - Apresentação cultural, no palco

14h - Pocket Show Infantil Rockcio Kids: Maria do Rocio Pereira canta a trilha do livro Monique no Reino dos Sons

15h - Cine Sesc: O Menino e o Mundo, no Centro de Convenções Alfredo Salfer

16h - Leitura e a criação nas mídias digitais: encontro e sessão de autógrafos com as booktubers Pam Gonçalves e Melina Souza

17h - Apresentação musical com a fanfarra da Escola Municipal Paul Harris, no palco