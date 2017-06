O que tem para o fim de semana: o que fazer em Joinville e região

Guia + AN 09/06/2017 | 13h31 Atualizada em

A programação da Feira do Livro, que iniciou na última quinta-feira, segue neste fim de semana com muitas atrações em Joinville. Além do comércio de livros, o Expocentro Edmundo Doubrawa recebe atividades de leitura, debates, encontros com autores, exposições de ideias e educação.



Entre as atrações deste sábado, Maria Antonieta Antunes Cunha, curadora do evento e especialista na obra de Monteiro Lobato, oferece a palestra Imaginação e criação literária, às 9 horas, no Centro de Convenções Alfredo Salfer. Às 11 horas, na praça de autógrafos, haverá o lançamento dos livros A guerra de Jacques, A arte e a técnica do romance e A arte e a técnica do personagem, de Milton Maciel.



A escritora Paula Pimenta recebe os fãs numa sessão de autógrafos às 17h30. Quem também palestra no sábado, às 19h30, é a jornalista Miriam Leitão. A palestra A economia em tempos de crise política será realizada no Teatro Juarez Machado.



Domingo é dia dos quadrinhos, com palestras, oficinas, bate-papos e sessões de autógrafos com autores como Paulo Kielwagen, Chicolam, Fernanda Sponchiado, Rogério Coelho e Alexandre Beck. O encontro com eles é no palco principal, entre 10 e 17 horas. O Colégio Adventista oferece contação de histórias no palco, às 10 horas.

Foto: Salmo Duarte / Agencia RBS

Às 17 horas, haverá o Desfile dos Cosplays, seguido de agradecimento aos quadrinistas e ilustradores e sorteio de brindes. Também às 17 horas, no Teatro Juarez Machado, haverá a abertura do Seminário Catarinenses de Educadores e Mediadores de Leitura. A feira continua com programação até 18 de junho.

SÁBADO



Feirinha Comum

Quando: sábado, das 9 às 17 horas.

Onde: bemcomum lab¿s - rua Max Heiden, 50, Anita Garibaldi, Joinville.

Quanto: entrada gratuita.



Bazar do Abrigo Animal

Quando: sábado, das 10 às 22 horas.

Onde: piso térreo do Shopping Mueller.



Feijoada solidária em prol da instituição Universo Down

Quando: sábado, às 11h30.

Onde: Clube do Jipeiro de Joinville - rua Colon.

Quanto: R$ 35.



Almoço com música ao vivo, com o músico Wanderlei

Quando: sábado, das 12h30 às 16h.

Onde: Praça de alimentação do Shopping Cidade das Flores.



Click do Amor: uma promotora vai fotografar os apaixonados com a Instax Mini 8, câmera instantânea da Fuji que imprime fotos do tamanho de um cartão de crédito. A foto será anexada a um cartão customizado com letterings e adesivos românticos.

Quando: sábado, das 13 às 17 horas.

Onde: Garten Shopping, próxima à loja Centauro.

Quanto: ação gratuita.



Diálogos Arte para Todos: O Instituto de Pesquisa da Arte pelo Movimento (Impar) promove neste sábado o terceiro encontro Diálogos Arte para Todos, ação que integra o projeto de manutenção do Grupo de Teatro Arte para Todos e tem o patrocínio do Mecenato do Sistema Municipal de Desenvolvimento pela Cultura (Simdec) e Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. A atividade tem o apoio do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Comde). O encontro tem duração de duas horas, com uma palestra de abertura e apresentação de exercícios ou jogos cênicos, finalizando com uma roda de conversa com a plateia. O objetivo é compartilhar experiências sobre o processo de pesquisa cênica desenvolvida pelo Grupo de Teatro Arte para Todos e o papel transformador da arte no contexto social e cultural da inclusão. A proposta é promover a discussão e troca de experiências entre estudantes, artistas, educadores, terapeutas, produtores culturais e a comunidade em geral, sobre as possibilidades da experimentação artística como ferramenta de inclusão social e cultural de pessoas com deficiência e outras limitações e suas famílias. No total, o projeto contempla a realização de oito encontros em diferentes locais de Joinville.

Quando: sábado, às 16 horas.

Onde: Casa Iririú - rua Guaíra, 634, Iririú, Joinville.

Quanto: entrada gratuita.



Trilha de Outono: com jazz, música instrumental e música popular brasileira, a Casa 97 abre as portas neste sábado, com o evento Trilha de Outono. A programação terá ainda Jam Session Free, com palco aberto e instrumentos liberados para quem quiser tocar, além de exposição e venda de artesanatos, filtros dos sonhos, mini jardim e massagem expressa (terapêutica).

Quando: sábado, a partir das 17 horas.

Onde: Casa 97 – rua Arco-Íris, 97, Iririú, Joinville.

Quanto: R$ 10,00 antecipado (válido para quem adquirir a entrada com um dos promotores indicados no evento no Facebook/Casa97).

Noite de cinema francês legendado: a Aliança Francesa de Joinville promove neste sábado a exibição do filme La Rafle. O ano é 1942. Joseph tem 11 anos e nesta manhã de junho, deve ir para a escola. Uma estrela amarela é presa em seu peito. Ele tem o apoio de um comerciante de mercadorias e por outro lado, a ironia e zombaria de um padeiro. Entre bondade e desprezo, Joseph, seus amigos judeus, suas famílias, aprendem a viver numa Paris ocupada, sobre a colina de Montmartre, onde eles se abrigavam. Pelo menos, é o que achavam, até a manhã de 16 de julho de 1942, quando sua frágil felicidade desmorona. Do Velódromo D'Hiver, onde 13 mil judeus estão espremidos, até o campo de Beaune-la-Rolande, de Vichy ao Terraço de Berghof, La Rafle segue os reais destinos das vítimas e dos carrascos. Daqueles que orquestraram tudo, daqueles que confiaram neles, daqueles que fugiram, daqueles que se opuseram. Cada personagem desse filme, existiu. Cada evento, até os mais extremos, ocorreu naquele verão de 1942.

Foto: Divulgação / La Rafle

Quando: sábado, às 19 horas.

Onde: Aliança Francesa - rua Professora Senhorinha Soares, 62, Anita Garibaldi.

Quanto: entrada gratuita.



Happy Hour, com cantor Zé Ricardo

Quando: sábado, das 18 às 21h30

Onde: Praça de alimentação do Shopping Cidade das Flores



Leitura dramática: Maré: a Livraria 36, o Centro dos Direitos Humanos (CDH) Maria da Graça Bráz e Hathor Núcleo de Artes realizam neste sábado a leitura dramática da peça Maré. A proposta da atividade é estabelecer possíveis diálogos da arte com a atual conjuntura política. A atividade contará com uma roda de conversa e com banca de livros da Livraria 36. O texto traz para a cena quatro pontos de vista sobre um mesmo episódio, inspirado em um fato real: a chacina no Complexo da Maré, em 2013. A avó, as crianças, a mãe e o pai de uma família vítima de violência policial narram um dia decisivo em suas vidas. A obra, inspirada na realidade das favelas brasileiras, traz os ecos da cidade para a língua poética do teatro.

Quando: sábado, às 19 horas.

Onde: CDH - rua Doutor Plácido Olímpio de Oliveira, 660, Bucarein, Joinville.

Quanto: entrada gratuita.



DOMINGO

Rua do Lazer: a avenida Hermann Lepper fica livre para a prática de atividades físicas. As atividades da Sesporte ocorrem entre 9 e 12 horas. Neste domingo, a atração será a oficina de handebol.

Foto: Maiara Bersch / Agencia RBS

Quando: domingo, das 8 às 17h30.

Onde: avenida Hermann Lepper, entre as ruas Dona Francisca e Itaiópolis.

Quanto: gratuito.



Feira do Príncipe: na véspera do Dia dos Namorados, a Feira do Príncipe estará em clima de romance, com várias opções de produtos para presentear. Entre eles, artesanato, peças em tricô e crochê, bijuterias de diferentes estilos, alpargatas, artigos em couro, peças de decoração como tapetes, pinturas, arte em madeira, mosaicos, jardins plantados em vidros, roupas e calçados usados, além de livros e discos de vinil. Na gastronomia, produtos sem glúten, sem lactose, veganos e orgânicos, pastel de belém, hambúrguer, cachorro quente, cupcake, bolo no pote, doces caseiros, crepe, caldo de cana e produtos coloniais. Haverá, também, comercialização de flores, temperos, cactus, mudas de plantas e verduras. A atração cultural será a peça de teatro Amor por Anexins, apresentada pela companhia joinvilense Dionisios Teatro, a partir das 12h30. Ainda celebrando os apaixonados, a Feira do Príncipe terá a tradicional brincadeira Correio Elegante e sorteio de brindes inspirados no Dia dos Namorados. O evento é realizado pela Prefeitura de Joinville.

Foto: Maykon Lammerhirt / Agencia RBS

Quando: domingo, das 8 às 17h30.

Onde: rua do Príncipe, Joinville.

Quanto: entrada gratuita.



Mercado de pulgas: objetos de decoração, livros, roupas, móveis, brinquedos, eletrodomésticos, revistas e quinquilharias estarão à venda no evento.

Quando: domingo, das 10 às 18 horas.

Onde: Extranoica demodé - avenida Prefeito Waldemar Grubba, 1030, Vila Baependi, Jaraguá do Sul.

Quanto: entrada gratuita.



Brique do Sesc: com o objetivo de valorização da cultura local, o evento promove feira de artesanato, antiguidades e de produtos regionais feitos em pequena escala, em um evento para toda a família.

Quando: domingo, das 11 às 14 horas, com oficina criativa entre 12 e 13 horas.

Onde: Sesc - rua Jorge Czerniewicz, 633, Czerniewicz, Jaraguá do Sul.

Quanto: gratuito.



Confraria Rock Cultural: neste domingo, a Casa 97 promove uma edição especial do Confraria Rock Cultural. O evento terá discotecagem com vinil, som ao vivo com Nuno e Rafa, Marcelix e seu banjo, exposições e colecionáveis, além de um almoço tipicamente goiano: galinhada com pequi.

Quando: domingo, a partir das 12 horas.

Onde: Casa 97 – rua Arco-Íris, 97, Iririú, Joinville.

Quanto: entrada gratuita. Almoço a R$ 12.

Informações: 3227-9537.



9ª Batalha do Paraíso - Arraiá: para quem curte rap e festa junina, a Batalha do Paraíso promove o seu primeiro arraiá. O evento terá guloseimas e a tradicional batalha de MC's ocorrerá normalmente, com inscrições gratuitas até 16 horas.

Quando: domingo, às 15 horas.

Onde: rua Andromeda, Jardim Paraíso, Joinville.

Quanto: entrada gratuita.



Show do PrimeiraMente:

Quando: domingo, a partir das 16 horas.

Onde: Limme Club - rua São Paulo, 205, Bucarein, Joinville.

Quanto: os ingressos custam R$ 25 (primeiro lote), R$ 30 (segundo lote) e podem ser comprados nas lojas Brixton Hip Hop Raro (rua Princesa Isabel, 259 B, sala 101, Centro) e Terral Surf Shop (Shopping Cidade Das Flores). Na hora, o ingresso custa R$ 40.



SÁBADO E DOMINGO



Turnê Tudo Bacana, com as youtubers Gabie Fernandes e Thalita Meneghim



Quando: sábado e domingo, às 16 e 19 horas

Onde: Teatro da Liga - rua Jaguaruna, 100, Centro, Joinville.

Classificação: 10 anos. Menores de 10 anos só terão acesso ao evento acompanhados dos pais ou responsável legal.

Duração: aproximadamente 60 minutos.



EXPOSIÇÕES



Legados da Grécia

Foto: Divulgação / Garten Shopping

Onde: Garten Shopping

Quando: até 2 de julho

Quanto: R$ 20. Estudantes e idosos pagam meia-entrada R$ 10.

Informações: www.facebook.com/legadosdagrecia



Namorados na Moda

Onde: Shopping Cidade das Flores – Praça da Chaminé.

Quando: até 12 de junho.

Quanto: gratuita.



Feira Sustentável, do Espaço Comércio Justo e Solidário

Onde: Shopping Cidade das Flores – sala 28/47

Quando: até 12 de junho.



Vestígios, de Julian Gallasch

Quando: até 18 de junho, das 10 às 22 horas.

Onde: segundo piso do Shopping Mueller

Quanto: gratuito.