O que tem para o fim de semana: o que fazer em Joinville e região

As delícias preparadas com aipim e as tradições germânicas serão destaque na 8ª Festa do Aipim realizada neste fim de semana, na Sociedade Dona Francisca (Rodovia SC 418 – s/nº), em Pirabeiraba, na zona Norte de Joinville.



A programação terá início nesta sexta-feira, a partir das 19h30, com o torneio de tiro ao alvo com seta e as Olimpíadas Folclóricas. Para aquecer a noite com animação e sabores especiais, show musical da dupla Sandro & Wilson, de Pomerode (SC), e jantar típico. O cardápio terá a tradicional Schwartzauer (sopa preta), sopa branca (feita com frango) e sopa de aipim com carne vermelha. A porção de cada sopa custa R$ 18 e serve duas pessoas. Haverá, também, as opções de churrasco (R$ 30 para duas pessoas, com acompanhamentos), frango (R$ 45 para quatro pessoas, com acompanhamentos) e marreco (R$ 70 para quatro pessoas, com acompanhamentos).



A festa continua no domingo, a partir das 9 horas, com as Olimpíadas Folclóricas. Às 11h30, almoço típico colonial com pratos à base de aipim: maionese de aipim, aipim com bacon no palito, lasanha e bolinho de aipim, além de saladas e acompanhamentos. O buffet terá, ainda, marreco, frango, alcatra, bisteca e língua. O valor do almoço é de R$ 30 por pessoa.



Para dançar e se divertir, a domingueira com a banda Fantásticos, de Timbó-SC, terá início às 13h30. Durante toda a tarde, haverá venda de bolo, cucas, bolachas, produtos coloniais, café, além de aipim descascado e congelado.

No evento, pratos à base de aipim serão servidos ao participantes Foto: Rodrigo Philipps / Agencia RBS

O encerramento do evento será às 18 horas, com a colheita do aipim exposto. Neste ano, cerca de quinhentos quilos de aipim foram doados pelos produtores da região, para o preparo dos pratos e comercialização durante a festa.



O aipim é o terceiro produto de maior importância na economia agrícola de Joinville, depois do arroz e da banana. De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDRural), apenas os agricultores pertencentes à Associação Joinvilense de Agroindústrias Artesanais Rurais (AJAAR) produziram, em 2016, 600 toneladas de aipim. No entanto, esse número pode superar as mil toneladas, já que a maioria dos produtores rurais do município cultivam aipim em suas propriedades.



SEXTA-FEIRA



Espetáculo teatral Um rio de memória e gente: o ator Vinícius Ferreira traz as memórias do sítio de seus avós paternos, tendo a música e as brincadeiras da cultura popular da região de Apiúna-SC como elementos de paisagens sonoras para histórias e textos poéticos contados e cantados.

Neste espetáculo, o ator Vinícius Ferreira traz as memórias do sítio de seus avós paternos Foto: Divulgação / Dionisos Teatro

Quando: sexta-feira, às 20 horas.

Onde: galpão da AJOTE - rua XV de Novembro, 1383, América, Joinville.

Quanto: os ingressos custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia entrada para idosos, estudantes e professores).



Palco Giratório: Espetáculo Abrazo

Foto: rafael telles / Divulgação

Quando: sexta-feira, às 20 horas.

Onde: Sesc - rua Itaiopolis, 470, América, Joinville.

Quanto: entrada gratuita.



Programação da Casa 97: sexta-feira é dia de pop rock na Casa 97, ao som de Sandro Maia e Banda. Na sequência, quem comanda a festa é a DJ Liah Doni.

Quando: sexta-feira, a partir das 20 horas.

Onde: Casa 97 - rua Arco-Íris, 97, Iririú, Joinville.

Quanto: R$ 15 (R$ 10 até as 23h para quem tiver o nome na lista disponibilizada no evento ¿Pop Rock Eletro na Casa 97¿ no Facebook)



SÁBADO



Caminhada PET - Solidária

Quando: sábado, às 8 horas (início da caminhada).

Onde: ao lado da guarita de ônibus do Mirante - rua Pastor Guilherme Ráu, 942, Saguaçu, Joinville.

Quanto: doação de um quilo de ração para cachorro, que será encaminhadao para o Grupo de Apoio e Proteção Animal (Gapa).



Feira de adoção de animais: o evento é promovido pela ONG Patudos da Rua, com apoio do Centro de Bem Estar Animal. O Centro irá disponibilizar para adoção sete cães de raça indefinida que têm abrigado, incluindo filhotes e adultos de pequeno porte. A ONG também levará outros animais de estimação. Aos interessados em adotar, é solicitado documento de identidade e, se possível, comprovante de residência. Na ocasião, também será promovido brechó, e comercializados adereços para cães, bottons e outros itens. Também serão aceitas doações de ração e material de limpeza.

Quando: sábado, das 9 às 18 horas.

Onde: estacionamento do supermercado BIG - avenida beira Rio, Joinville.

Quanto: entrada gratuita.



Programa Lazer nos Bairros no Ulysses Guimarães: o programa Lazer nos Bairros, da Secretaria de Esportes (Sesporte), terá sua primeira edição neste sábado, no bairro Ulysses Guimarães. A proposta é oferecer uma série de atividades de recreação e entretenimento para as crianças da comunidade e suas famílias. A previsão é da participação de cerca de mil crianças. Entre as atividades programadas para esta edição estão: cama elástica, brinquedos infláveis, voleibol, jogos de chão, pintura de rosto, cantinho infantil, apresentação de futebol americano e oficina de lutas. As ações serão realizadas de forma integrada com as unidades básicas da Secretaria da Saúde.

Presença do Gladiators, time de futebol americano de Joinville, está confirmada Foto: Rodrigo Philipps / Agencia RBS

Quando: sábado, das 14 às 17 horas.

Onde: rua Cidade de Barretos, em frente à UBSF Ulysses Guimarães, Joinville.

Quanto: gratuito.



Feira de troca de brinquedos: o Parque Expoville promove um movimento diferente neste sábado, organizando uma feira de troca de brinquedos. Ao invés de comprar, trocar. É essa a proposta do evento, uma maneira divertida de repensar a forma como consumimos, envolvendo adultos e crianças na prática desta reflexão. Além de ser uma atividade divertida, as feiras de troca possibilitam entrosamento e sociabilização entre os pequenos. A feira é realizada exclusivamente para troca, não devendo haver compra ou venda de produtos. Os brinquedos devem estar em bom estado. Em caso de chuva, o evento será transferido para o dia 10 de junho.

Foto: João de Oliveira / Divulgação

Quando: sábado, das 15 às 18 horas

Onde: Expoville - rua 15 Novembro, 4315, Glória, Joinville.

Quanto: entrada gratuita.



Reverbera - O Som do Cantautor convida Ana Paula da Silva

Foto: Arquivo Pessoal / Arquivo Pessoal

Quando: sábado, das 15 às 21 horas.

Onde: MAJ - rua XV de Novembro, 1400, América, Joinville.

Quanto: gratuito.



Espetáculo teatral Mãe-criada: a trajetória de como se dá a gestação e o nascimento de uma mãe será encenada em na noite deste sábado. Baseada em sua própria experiência e em depoimentos de outras mulheres, a atriz Clarice Siewert aborda os conflitos da transformação da mulher em mãe.

Quando: sábado, às 20 horas.

Onde: galpão da AJOTE - rua XV de Novembro, 1383, América, Joinville.

Quanto: os ingressos custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia entrada para idosos, estudantes e professores).



Espetáculo teatral O Doente Imaginário

Quando: sábado, às 20 horas.

Onde: Teatro do Sesc - rua Itaiopolis, 470, América, Joinville

Quanto: gratuito. Os ingressos devem ser retirados uma hora antes do espetáculo.



Programação da Casa 97: neste sábado, a Casa 97 promove o projeto Bendito Samba. Desta vez, o som ficará por conta do grupo Tudo Acaba em Samba, com Paulo Torres, Léo Santos, Kinho Freitas e Fael Moura.

Quando: sábado, a partir das 20 horas.

Onde: Casa 97 – rua Arco-Íris, 97, Iririú, Joinville.

Quanto: R$ 15 (R$ 10 até as 23h para quem tiver o nome na lista disponibilizada no Facebook/Casa97)



SEXTA-FEIRA E SÁBADO



Festa Junina da Paroquia São Francisco de Assis

Quando: sexta-feira, às 19 horas, e sábado, às 16 horas.

Onde: Paróquia São Francisco de Assis - rua Platina, 232, Saguaçu.



DOMINGO



Encontro de patinadores: neste domingo, o Garten Shopping será o ponto de mais um encontro de patinadores. Patinadores amadores e profissionais irão se encontrar no estacionamento. O evento é realizado quinzenalmente e contou com a participação de 25 patinadores na última edição. A iniciativa tem o apoio do grupo RAD (Roller, Amigos e Diversão), que recomendada o uso de equipamentos de segurança. Os menores de 14 anos precisam estar acompanhados dos pais ou responsáveis, que devem apresentar uma autorização assinada. Os participantes que tiverem entre 14 e 18 anos também precisam apresentar um termo de responsabilidade antes de acessar o local.

Foto: Divulgação / Garten Shopping



Quando: domingo, das 10 às 13 horas.

Onde: Garten Shopping, área coberta na entrada sul do estacionamento

Quanto: gratuito.



Domingos Musicais: neste domingo, é realizada mais uma edição do Domingos Musicais. O evento é realizado pela Sociedade Cultural Alemã, em parceria com a Prefeitura de Joinville, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo (Secult). Na manhã deste domingo, a atração será a banda The Headcutters, de Itajaí-SC, considerado um dos mais renomados grupos da nova safra de blues do Brasil. Com o timbre e a sonoridade dos anos 1950 e 1960, segue a linha das lendárias gravadoras de blues de Chicago, daquela época. No intervalo da apresentação, o público pode saborear empadas comercializadas no local.

Quando: domingo, 10h30 às 12 horas.

Onde: Casa da Memória, anexa ao Cemitério do Imigrante -rua XV de Novembro, 1000, América, Joinville.

Quanto: a entrada é gratuita, mas quem desejar, pode levar um quilo de alimento não perecível para doação a entidades beneficentes.



Festa Junina com costela de chão

Quando: domingo, às 11 horas.

Onde: Studio de Dança Dois pra lá Dois pra cá - rua Chapecó, 101, Saguaçu, Joinville.

Quanto: R$ 50 (para adultos)



Batalha de MC's: a Central das Rimas realiza mais uma batalha neste domingo. A batalha será individual, com inscrições até 15h30.

Quando: domingo, das 15h30 às 20 horas.

Onde: praça Nereu Ramos - rua Engenheiro Niemeyer, 15, Centro, Joinville.

Quanto: gratuito.



Workshop de mosaicos

Quando: domingo, das 16 às 19 horas.

Onde: primeiro piso do Shopping Mueller - rua Senador Felipe Schmidt, s/n, Centro, Joinville.

Quanto: inscrições gratuitas pelo telefone (47) 3451 8272.



Espetáculo teatral Para: Fabio: para fechar o fim de semana, Eduardo Campos encena Para: Fabio. O espetáculo tem como base memórias de mulheres que viveram relacionamentos abusivos, coletadas a partir de cartas, pesquisas e conversas obtidas pelo ator e dramaturgo.

Quando: domingo, às 20 horas.

Onde: galpão da AJOTE - rua XV de Novembro, 1383, América, Joinville.

Quanto: os ingressos custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia entrada para idosos, estudantes e professores).



Garage Band - 12ª Batalha

Quando: domingo, às 20h30, abertura da casa às 18 horas.

Onde: Didge - rua Visconde de Taunay, 368, Atiradores, Joinville.

Quanto: entrada gratuita.

EXPOSIÇÕES



Namorados na Moda

Quando: até 12 de junho, das 10 às 22 horas.

Onde: Shopping Cidade das Flores - rua Mario Lobo, 106, Centro, Joinville.

Quanto: gratuito.



Pintando o amor através das cores

Quando: até 30 de junho, das 10 às 22 horas.

Onde: Garten Shopping - avenida Rolf Wiest, 333, Bom Retiro, Joinville.

Quanto: visitação gratuita.



Legados da Grécia

Quando: até 2 de julho, das 10 às 22 horas.

Onde: Garten Shopping - avenida Rolf Wiest, 333, Bom Retiro, Joinville.

Quanto: R$ 20. Estudantes e idosos pagam meia-entrada R$ 10.

Informações: www.facebook.com/legadosdagrecia



Exposição de mosaicos Art Musiva

Quando: até 8 de junho, das 10 às 22 horas.

Onde: primeiro piso do Shopping Mueller - rua Senador Felipe Schmidt, s/n, Centro, Joinville.

Quanto: gratuito.



Exposição Vestígios, de Julian Gallasch

Quando: até 18 de junho, das 10 às 22 horas.

Onde: segundo piso do Shopping Mueller - rua Senador Felipe Schmidt, s/n, Centro, Joinville.

Quanto: gratuito.