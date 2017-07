O que tem para o fim de semana: confira o que fazer em Joinville e região

Guia + AN 23/06/2017 | 15h31 Atualizada em

Cristãos das mais variadas comunidades e denominações estarão reunidos neste sábado, 1º de Julho para a 9ª edição da Marcha para Jesus de Joinville. A novidade neste ano é que a marcha ocorrerá no período noturno, com início às 19 horas, em novo trajeto.



Nos últimos três anos, a mobilização contou em média com 9 mil pessoas e já concentrou 26 mil pessoas (em 2010).



— Neste ano, teremos a experiência de realizar a Marcha para Jesus no horário noturno, atendendo aos pedidos de irmãos que trabalham no sábado de manhã. Fora esta novidade, o perfil do evento continua o mesmo: uma manifestação cultural, pacífica, plural e familiar, reunindo todas as correntes religiosas cristãs, com gente de todas as idades, etnias e bairros para louvar ao Senhor Jesus, unir a Igreja e prestar um testemunho público de nossa fé — informa o pastor Gilson Siqueira, presidente do Conselho de Pastores de Joinville, grupo que está à frente da Organização do evento.



O trio elétrico, que percorrerá da Praça até o Mercado Público, levará um repertório musical gospel, com rodízio de bandas da região: Somos, CENA, TDJ e Ricardo Dias.



Os momentos de louvor serão intercalados com orações pela cidade de Joinville. O tema deste ano é um texto bíblico: ¿nos dedicaremos à palavra e à oração¿ (Atos 6:4).



A Marcha para Jesus é o evento de encerramento da Semana Social e Cultural Evangélica, que também inclui a exposição No Princípio Era o Verbo (no Shopping Mueller, de 26/06 a 03/07) e a palestra A Bíblia e a Reforma (na Mitra Diocesana, em 30/06).



Agende-se:



O QUÊ: Marcha para Jesus em Joinville.

QUANDO: sábado, 1º de Julho, às 19 horas.

ONDE: Trajeto começa na Rua Rio Branco, 80, esquina com a rua Nove de Março (na frente do INSS, próximo à Praça da Bandeira e Terminal Central), via Beira Rio até o Mercado Municipal.

QUANTO: gratuito



Leia as últimas notícias de Joinville e região



CULTURA E ARTES



SEXTA-FEIRA



Espetáculo teatral Histórias de Malasartes, da Cia Rústico Teatral e Cia Essaé

SINOPSE: Pedro Malasartes é uma figura conhecida. Um malandro que engana a todos aqueles que se acham os donos do mundo. Nas sete histórias do espetáculo, o publico se divertirá vendo mais uma vez suas artimanhas para sobreviver num mundo de espertezas e de jogos perversos.

QUANDO: sexta, às 20 horas

ONDE: sede da Associação de Moradores e Amigos do Bairro Itinga (Amorabi), rua dos Esportistas, 510, Itinga.

QUANTO: gratuito



FIM DE SEMANA



Torneio de Xadrez

O QUÊ: um tabuleiro de xadrez gigante estará disponível em frente à Livrarias Curitiba para a segunda etapa Grand Prix NexT de Xadrez, organizado pelo Núcleo de Estudos em Xadrez e Tecnologias da UDESC (Universidade do Estado de Santa Catarina). As inscrições gratuitas serão realizadas a partir das 14h e estão limitadas a 24 vagas. A etapa final do torneio será em dezembro e não é necessário ter participado da etapa anterior para competir.

QUANDO: sábado, a partir das 14 horas

ONDE: Garten Shopping (avenida Rolf Wiest, 333)

QUANTO: gratuito



Espetáculo teatral de animação Sonho de Papel, do Pequeninus Grupo de Arte

O QUÊ: Com direção de Jô Fornari, o espetáculo de animação é todo construído em papel, utilizando a técnica do origami, entre outras brincadeiras com papel, valendo-se da metáfora da vida e dos sonhos. Na história, Sorocopô é um peixinho sonhador: ele quer voar. Para isso, precisará sair do lago onde vive e nadar por todas as águas. Voar é um sonho esquisito para um peixe, mas Sorocopô é determinado e corajoso e irá enfrentar muitos obstáculos no caminho em busca do seu sonho — até porque ele é de papel, frágil. Mas, afinal, não é no papel que podemos escrever nossa própria história?

QUANDO: sábado e domingo, às 20 horas

ONDE: Espaço Cultural Casa Iririú (rua Guaíba, 634, Iririú)

QUANTO: R$ 10, à venda no local (o valor dos ingressos será revertido para a manutenção do Espaço Cultural Casa Iririú)



Espetáculo Se o Brasil é por Nós, da Cia Rústico Teatral

O QUÊ: No Brasil atual, uma fábrica que produz cordas para instrumentos musicais há décadas está prestes a abrir falência. Diante disso, o herdeiro da empresa contrata uma empresa de consultoria para salvá-la. A criatividade é a marca desta equipe e o país precisa de soluções à post-it. É hora de coragem, salvação e redenção! A peça é inspirada nas reformas trabalhista e da previdência.

QUANDO: sábado, 1º de julho, às 20 horas

ONDE: Sede da Amorabi (rua dos Esportistas, 315, Itinga)

QUANTO: gratuito



Domingos Musicais

O QUÊ: O Quarteto de Sopros Joinville, formado pelos músicos Luiz Fernando Campelo (flauta), Lidiane Alves (clarinete), Jonatas Costa (trompa) e Henriette Hillbrecht (fagote), apresenta a proposta de fazer música de câmara valorizando o timbre de cada instrumento. O grupo não só pesquisa repertório original para essa formação instrumental como também faz experimentos com arranjos mais modernos.

QUANDO: domingo, às 10h30

ONDE: Casa da Memória (ao lado do Cemitério do Imigrante), na rua Quinze de Novembro, 1000, Centro.

QUANTO: gratuito



Espetáculo teatral Monstros, do Parassimpáticos

O QUÊ: No espetáculo infantil, Zefa é uma menina com muita energia e cheia de curiosidade. Sua mãe vive cheia de tarefas e muitas vezes não consegue ficar com a pequena. Acontece que Zefa adora brincar com Ralph seu melhor amigo urso e os dois vivem aprontando aventuras. Dia desses, a mãe de Zefa saiu pra trabalhar, foi então que monstros apareceram: o monstro do armário, do travesseiro, da gaveta, o monstro debaixo da cama e até o monstro do pensamento. Mas sabe, até que essa monstrarada toda não era tão ruim assim, porque eles acabaram se tornando grandes amigos de Zefa.

QUANDO: domingo, às 16 horas

ONDE: Sede da Amorabi (rua dos Esportistas, 315, Itinga)

QUANTO: gratuito



Garten Art

O QUÊ: artistas participam de live painting com o tema modernidade em um paredão de 79 metros quadrados, que receberá muitas cores por cinco artistas plásticos de Joinville: Época Mouco, Guime, Doralice, Psiu e Felipe Ricardi.

Em uma técnica mista, utilizando spray e tinta acrílica, eles irão desenvolver uma pintura única e, ao mesmo, tempo com a característica individual de cada um.

QUANDO: dias 1º e 2 de julho, a partir das 14 horas

ONDE: Garten Shopping (avenida Rolf Wiest, 333)

Exposição Legados da Grécia

O QUÊ: Uma mostra inédita em Santa Catarina revela os dez principais legados da Grécia antiga que ainda exercem influência no mundo moderno, como arquitetura, artes plásticas, filosofia, literatura, medicina, ciências, política, esporte, teatro e música.

QUANDO: todos os dias, das 10 às 22 horas

ONDE: Garten Shopping (avenida Rolf Wiest, 333)

QUANTO: gratuito



FESTAS E BALADAS



Sexta-feira



Festa Boladona - Trap Hip Hop Global Bass Chill Baile

QUANDO: sexta-feira, a partir das 22 horas

ONDE: Bar Pixel (rua Ministro Calógeras, 178, Centro)

QUANTO: R$ 20 ou R$ 50 com consumação



Banda Azul Rasgado

QUANDO: sexta-feira, a partir das 20 horas

ONDE: Casa 97 (rua Arco-Íris, 97)

QUANTO: R$ 15 (com nome na lista, até as 23h, o valor da entrada é R$ 10)



Segue o Baile com MC G15

QUANDO: sexta-feira, a partir das 23 horas

ONDE: Joinville Square Garden (avenida Santos Dumont, 2625)

QUANTO: Saiba mais sobre o show e os valores dos ingressos



Sertanejo Retrô

QUANDO: sexta, a partir das 23 horas

ONDE: Bulls Music Joinville (rua Blumenau, 2820, Santo Antônio)



Stone Cold & Bento Leão & Os The Brecht

QUANDO: sexta-feira, a partir das 21 horas

ONDE: Palácio Snooker Pub



Fim de semana



Festa Quase Junina

O QUÊ: Saiba mais sobre a Festa Quase Junina

QUANDO: sábado, das 11 às 20 horas

ONDE: Zeit Cervejaria (Avenida Edgar Nelson Meister, 282, Zona Industrial Norte)

QUANTO: gratuito. No local, haverá opções gastronômicas, cerveja artesanal e área kids, com preços variados.



Feijoada Junina e Show com Jesus Luhcas

O QUÊ: A Programação conta com aula de yoga às 10h30, almoço com feijoada tradicional e vegana (das 12 às 15h30), show com Jesus Luhcas (às 14 horas) e trilha ecológica durante todo o dia.

QUANDO: sábado, das 12 às 15h30

ONDE: Hemerocallis Café-Bistrô (rua Tenente Antônio João, 4257, Jardim Sofia)

QUANTO: R$ 35, com venda antecipada na loja Bem Estar Veg e Sadhana Yoga



Festa Funklândia com DJ Schasco

QUANDO: sábado, a partir das 16h30

ONDE: Casa 97 (rua Arco-íris, 97, Iririú)

QUANTO: R$ 25



Who Let the Dogs Out?

QUANDO: sábado, a partir das 22 horas

ONDE: Bar Pixel, 178, Centro

QUANTO: R$ 20 ou R$ 50 com consumação



Arraiá Atenuca

O QUÊ: Festa com Renan Moura & Martinelli, Papo reto e DJ Vidal. O traje caipira é indispensável.

QUANDO: sábado, a partir das 23 horas

ONDE: Fábrica Otto (avenida Santos Dumont)

QUANTO: R$ 55 (valores de segundo lote)



Arraiá do Sesc

O QUÊ: Festa com atrações tradicionais, com apresentações artísticas, brincadeiras, desafios e comidas típicas

QUANDO: domingo, das 14 às 18 horas

ONDE: Sesc (rua Itaiópolis, QUANTO: Um quilo de alimento não perecível e um agasalho em bom estado



Central das Rimas - Batalha de Dupla

O QUÊ: Batalha de duplas com inscrições até 15h40 ou até a capacidade máxima de 32 MCs participantes.

QUANDO: domingo, às 15h30

ONDE: Praça Nereu Ramos, na rua do Príncipe, Centro.

QUANTO: gratuito