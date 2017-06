Motorista é socorrido após passar mal e bater carro contra ponto de ônibus em Jaraguá do Sul 

Trânsito 01/06/2017 | 10h56 Atualizada em





Motorista bateu contra ponto de ônibus em Jaraguá do Sul Foto: Fábio Junkes / Divulgação

Um motorista precisou ser socorrido na manhã desta quinta-feira após bater o veículo que dirigia contra dois carros e um ponto de ônibus em Jaraguá do Sul, Norte de SC. O acidente ocorreu por volta das 8h40, na rua Bertha Weege, perto da empresa Malwee Malhas, no bairro Barra do Rio Cerro.



Segundo informações da Polícia Militar, o motorista de 77 anos teria passado mal ao volante. Os bombeiros e o Samu foram chamados para a ocorrência e o homem foi encaminhado ao hospital com parada cardiorrespiratória. O estado de saúde dele é grave.

O trânsito ficou lento na região, mas já flui normalmente. Não houve mais feridos no acidente.