Jaraguá do Sul Park Shopping recebe etapa do maior circuito latino-americano de BMX 

Esporte 29/06/2017 | 10h51 Atualizada em

Manobras radicais vão tomar conta do Jaraguá do Sul Park Shopping oferecendo muita diversão aos clientes entre os dias 30 de junho e 2 de julho. É que, pela primeira vez, a cidade está na rota do maior circuito latino-americano de BMX. A etapa jaraguaense do BMX Super Spine Tour terá cerca de 40 competidores e, entre eles, algumas estrelas mundiais.



O campeonato é patrocinado pela Tenco, que administra o shopping, e percorre o Brasil movimentando o esporte e incentivando a profissionalização de quem se dedica a ele. Considerada uma das modalidades mais técnicas e radicais do BMX no mundo, a competição tem como diferencial o formato da rampa, que exige dos atletas doses extras de habilidade. Com 21 metros de comprimento e outros nove de largura, ela será instalada em frente à entrada principal do empreendimento, na Rua Emílio Carlos Jordan.



Para oferecer ainda mais emoção aos espectadores, a tour fará com que grandes nomes do BMX internacional desembarquem em Jaraguá do Sul. Em busca do título, estão André Jesus, campeão do circuito BSS 2016, e Cauan Madona, vice-campeão no ano passado. Com eles, também competem atletas como Douglas Leite de Oliveira, recordista internacional de aéreo nos X-Games, Caio Rabisco e, ainda, o venezuelano Daniel Dhers, cinco vezes medalhista de ouro nos X-Games.



Além de conferir de perto as disputas acirradas do campeonato, o público da região também poderá se familiarizar com a modalidade de BMX Freestyle, que, recentemente, foi incluída Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2020. Ela tem como principal foco as manobras e promete surpreender a torcida.



Em 2017, o BMX Super Spine Tour já passou por Varginha, em Minas Gerais, sendo a segunda etapa em Jaraguá do Sul. Depois, segue para Lages, Itaquaquecetuba, São Paulo, Bragança Paulista e Taubaté.



Programação

30/6, sexta-feira

11h30 às 13h - seletiva

13h às 17h – treinos livres



1/7, sábado

12h30 às 14h30 – treinos livres

14h30 às 17h – classificatória



2/7, domingo

13h às 14h – treinos livres

14h às 15h – final

15h às 16h – melhor manobra

16h às 17h - premiação