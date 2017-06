Homem que causou acidente que matou jornalista é condenado em Jaraguá do Sul 

Justiça 28/06/2017 | 09h45 Atualizada em





Altamir era jornalista na Prefeitura de Jaraguá do Sul desde 2010 Foto: Arquivo Pessoal

Terminou na noite de terça-feira o júri popular de Willian Pierre Galvan, homem acusado de causar o acidente que matou o jornalista Altamir Ricardo de Souza, em dezembro de 2013, em Jaraguá do Sul.



O julgamento começou na manhã de terça-feira, também em Jaraguá do Sul, e se estendeu durante todo o dia. Willian foi condenado a seis anos e seis meses de prisão em regime semiaberto.

De acordo com informações do Jornal do Almoço, o conselho de sentença aceitou a tese de que Willian assumiu o dolo eventual por estar embriagado, em alta velocidade e ter avançado no sinal vermelho. Dessa forma, assumiu o risco de matar.Foram seis anos de condenação por homicídio e seis meses por direção sob efeito de álcool. Willian estava em liberdade e foi detido nesta terça.

O acidente

O jornalista Altamir Ricardo de Souza, 44 anos, morreu em um acidente de trânsito no Centro de Jaraguá do Sul.



De acordo com a Polícia Militar, o condutor de um Focus, de 30 anos, teria passado o sinal vermelho na esquina entre as ruas Barão do Rio Branco e Reinoldo Rau e batido na lateral do carro de Altamir.



Ele foi lançado para fora do automóvel e bateu com a cabeça no degrau da escada de uma loja. Altamir foi levado ao Hospital São José em estado grave, mas não resistiu.



O motorista que teria provocado o acidente sofreu lesões leves e o teste do bafômetro constatou que ele estava embriagado. Na época, ele foi preso em flagrante, mas pagou fiança e respondeu em liberdade por homicídio culposo (sem intenção de matar). O condutor também teve a carteira de habilitação apreendida.