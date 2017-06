Homem é morto a tiros em Jaraguá do Sul

Segurança 28/06/2017 | 08h36 Atualizada em

Jaraguá do Sul registra o terceiro homicídio deste ano. Na madrugada desta quarta-feira, um homem foi baleado na rua Carlos Blank, no bairro Vila Lalau. Segundo informações dos Bombeiros Voluntários, a ocorrência foi registrada por volta das 5 horas.



Leia as últimas notícias



Ao chegarem no local, encontraram a vítima em estado grave, com ferimentos de arma de fogo no peito e na cabeça. O homem de 34 anos não resistiu aos ferimentos e morreu no local do crime. O corpo foi recolhido pelo Instituto Geral de Perícias (IGP). A identidade da vítima ainda não foi divulgada.

O primeiro assassinato do ano em Jaraguá ocorreu em janeiro. Um homem foi morto a tiros, na rua Manoel Francisco da Costa, no bairro João Pessoa. Em março, uma mulher foi morta a facadas e o ex-marido, suspeito do crime, foi encontrado enforcado.



Desde março, a cidade não registrava homicídios. A cidade é apontada como uma das mais pacíficas do Brasil, de acordo com dados do Atlas da Violência feito pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), com base nos índices de 2015. Na época, a taxa de mortes por 100 mil habitantes de Jaraguá foi de 3,1 casos,