Defesa Civil monitora situação dos rios no Planalto Norte de SC

Em função das chuvas em Santa Catarina, a Defesa Civil monitora a situação dos rios no Planalto Norte do Estado. De acordo com a Defesa Civil, a maior preocupação é com os deslizamentos. Até o momento, a situação dos rios segue controlada. A previsão de chuva é de até 180 milímetros até quinta-feira.



Em Canoinhas, o rio Canoinhas subiu 20 centímetros nas últimas 24 horas. Em Mafra, o rio Negro subiu 34 cm nas últimas 12 horas. Em Rio Negrinho, o nível do rio está baixando, sem registro de ocorrências.



Jaraguá do Sul e Corupá seguem em alerta por causa de deslizamentos. Em Jaraguá, a preocupação maior é com o bairro Ilha da Figueira. As famílias ribeirinhas e que moram perto de encostas já foram orientadas.

Por volta da meia-noite desta terça-feira, foi registrada queda de barreira na BR-280,e m Corupá. A rodovia ficou interditada por cerca de 40 minutos no km 91. A Defesa Civil de Corupá, bombeiros e PM ajudaram a retirar as árvores da pista. O trânsito já está normalizado.



— Estamos monitorando, no período na tarde vamos fazer uma nova avaliação para verificar a situação e se precisa intervenção. Há risco de deslizamento, o solo está saturado —, disse o coordenador regional da Defesa Civil do Estado, Osvaldo Gonçalves.



Na manhã desta terça-feira, houve queda de árvores e de barreira no interior de Corupá, no bairro Pedra de Amolar. Ocorrência também registrada no bairro Osvaldo de Amaral, com comprometimento de tubulação do bairro.