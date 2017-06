Defesa Civil de Jaraguá do Sul monitora áreas com riscos de deslizamentos

Chuvas 01/06/2017 | 10h21 Atualizada em

A Defesa Civil de Jaraguá do Sul realiza, nesta manhã, vistorias em vários pontos da cidade onde há riscos de deslizamentos. A situação ocorre por causa das chuvas dos últimos dias.



Conforme levantamento apresentado pelo diretor Hideraldo Colle, no mês de maio choveu 444 milímetros em Jaraguá do Sul. Este número representa mais que o dobro da quantidade de chuva esperada para o período.



Nas últimas 24 horas, foram 60 milímetros. Apesar do grande volume de chuva em poucos dias, não foram registrados problemas graves.

Nas últimas horas, foram atendidas quatro ocorrências.



— Foram quatro pequenos escorregamentos, sem maiores danos. O de maior gravidade, foi no Rio Molha, na noite de ontem (quarta-feira)—, diz o diretor.



A Defesa Civil foi acionada por volta das 23 horas para uma queda de árvore na Rua Adolfo Antônio Emmendoerfer. Bombeiros e Polícia Militar também estiveram no local e o trânsito ficou interrompido durante a remoção da árvore.



Na manhã desta quinta-feira, técnicos da Celesc estavam no local providenciando o conserto da rede elétrica atingida pela árvore na noite anterior.



Os demais atendimentos foram na Rua Alzira Franceschi Vasel, no bairro Águas Claras; Rua Neco Spézia, no bairro Jaraguá Esquerdo; e Rua Paula Aldrovandi, na Barra do Rio Molha. Não houve danos em imóveis ou pessoas feridas. Quanto ao nível dos rios, não foram registrados alagamentos.