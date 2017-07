Corupá vai servir cuca de 120 metros no aniversário da cidade

Gigante 29/06/2017 | 15h35 Atualizada em





A maior cuca de banana do Brasil vai marcar as comemorações dos 120 anos da cidade Foto: Divulgação / Prefeitura de Corupá

Depois da cuca feita em Joinville ser eleita a maior do Brasil, com 10,56 metros, Corupá vai servir o doce com 120 metros de comprimento e 20 cm de largura. A maior cuca de banana do Brasil vai marcar as comemorações dos 120 anos da cidade, no próximo domingo.



Leia as últimas notícias de Joinville e região

O doce típico alemão, junto com o recheio farto da Capital Catarinense da Banana, será distribuído para a população e visitantes após o desfile de Aniversário de Corupá que ocorre às 9 horas de domingo na Avenida Getúlio Vargas, no Centro. A organização está em contato com uma empresa de homologação de recordes brasileiros para realizar a aferição da cuca de banana no domingo.



A cuca gigante será feita em parceria com a Prefeitura de Corupá, que organiza as festividades de aniversário do município, produtores de banana que vão doar mais de 200 kg da fruta e o Supermercado Mees que usará 100 formas de cuca, 17 dúzias de ovos, 35 kg de açúcar, 118 kg de trigo, 30 kg de margarina, 7 litros de leite, 6 kg de fermento, além de sal, limão, canela, baunilha e banha com um tempo total de seis horas para a confecção e para assar o doce.



A distribuição da cuca vai ocorrer na rua Nereu Ramos, lateral da Praça Arthur Muller, no Centro da cidade.



Confira a programação deste fim de semana dos 120 anos de Corupá



SÁBADO (1º de julho) – FESTEJANDO NA PRAÇA (Praça Arthur Müller- Centro) – das 8h30 às 16h



8h30 às 12h – SCRcred com o Grupo Amor Maior: Doação de Animais, inscrição para castração; concurso do cão mais enfeitado e cãominhada com saída da Praça Arthur Muller passando pela Rua Duque de Caxias, Rua Jaraguá e retorno à Praça.



Das 9h às 15h:



- Senac – tenda com aferição de pressão, roleta com distribuição de brindes e informações sobre cursos.



- Sesi - brinquedos infláveis e cama elástica.



- Senai – unidade móvel com demonstração de equipamentos de segurança e normas regulamentadoras.



Distribuição de cookies pelos alunos do curso de Química



14h - Apresentação de dança das crianças da Gutolândia

15h - Corrida Rústica - Concentração

15h - Largada

15h30 – inscrição no local

16h – Dançando com o Studio de Dança Puro Swing – com Zumba e Fit Dance.

19h - Início da Festa na Igreja da Comunidade São Pedro e São Paulo, no bairro Izabel



DOMINGO (2 de julho) - DESFILE FESTIVO



9h - Avenida Getúlio Vargas, Centro (saída do Banco Bradesco e finalização na Casa Günther) – Participação de mais de 20 entidades.

*A abertura do desfile com a banda do 62º Batalhão do Exército de Joinville- Após o desfile haverá a distribuição de cuca de banana de 120 metros – a maior do Brasil. Será na Rua Nereu Ramos, lateral da Praça Arthur Müller, no Centro.



12h – Feijoada do Jeep Clube - na sede da entidade na Rua Otto Hildbrecth,780

11h às 14h– Churrasco do Centro de Educação Infantil Gertrudes Steffen no galpão no paroquia São JoséDas

10h às 20h - Festa na Igreja da Comunidade São Pedro e São Paulo, no bairro Izabel