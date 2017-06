Bombeiro faz parto da própria filha em uma ambulância em Jaraguá do Sul

Família 02/06/2017 | 11h48 Atualizada em

O fim da tarde da última quinta-feira ficará na memória de uma forma muito especial para a família do bombeiro Cristiano Leandro, de Jaraguá do Sul. Era por volta de 17h30 e ele estava em casa com a mulher Danieli Moaraes Ferreira quando ela começou a sentir as dores do partos.

Os dois então pediram apoio para o Corpo do Bombeiros da cidade, no qual Cristiano atua faz dez anos. Os colegas de Cristiano se apressaram, mas a pequena Melinda resolveu não esperar.

Melinda está no hospital com a mãe Danieli. As duas passam bem Foto: Arquivo Pessoal / Arquivo Pessoal

A bebê nasceu dentro da ambulância, a caminho para o Hospital Jaraguá e contou com uma ajuda especial para vir ao mundo. O pai Cristiano ajudou na hora do parto.



Ele contou para para a Rádio Jaraguá AM que sentiu uma grande emoção, uma mistura de sentimentos que ficarão em sua memória para sempre.

A pequena Melinda e a mãe foram levadas ao Hospital Jaraguá, onde permanecem internadas, mas passam bem.



O casal já tem um filho, o Lukayan, que completou um aninho faz poucos dias.

Pai ajudou no parto da bebê Foto: Arquivo Pessoal / Arquivo Pessoal