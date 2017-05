Polícia Civil apreende suspeito de comercializar substâncias proibidas em Jaraguá do Sul

Apreensão 03/05/2017 | 14h07 Atualizada em

Remédios eram vendidos e aplicados no interior de uma borracharia em Jaraguá do Sul

A Polícia Civil de Jaraguá do Sul, por meio do Setor de Investigação e com apoio da Divisão de Investigação Criminal (DIC), prendeu nesta terça-feira suspeito de comercializar substâncias proibidas para a venda. A ação ocorreu por volta das 15h30.



Após denúncia anônima de que remédios eram vendidos e aplicados no interior de uma borracharia, localizada no bairro Czerniewicz, a polícia deu cumprimento ao mandado de busca. No local, encontrou na posse do proprietário do estabelecimento diversos comprimidos proibidos, anabolizantes e medicamentos para emagrecer.



Além dos medicamentos, foram encontradas também seringas e agulhas descartáveis, algumas munições calibre .38 e .762 — utilizada em fuzis de alto poder de fogo — e R$ 36.633,75 em dinheiro. Após os procedimentos policiais, o homem permanece a disposição da Justiça.