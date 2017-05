O que tem para o fim de semana: o que fazer em Joinville e região

Guia + AN 19/05/2017 | 18h51 Atualizada em

Neste domingo, Joinville recebe aquele que é considerado o maior encontro de músicos de bandoneon do Brasil. A décima sétima edição da Bandoneon Fest, realizada na Sociedade Rio da Prata, reúne artistas vindos de diversas regiões e, também, do exterior.

A programação terá início às 9 horas, com a apresentação de diversos artistas da região. Entre eles, Banda do Corpo de Bombeiros Mirim, Grupo Diversom e Grupo de Bandoneonistas de Joinville; Márcio Brosowsky, de São Bento do Sul; Os Cinquentões e alunos de bandoneon da Fundação Cultural de Timbó; Bandoneonistas da Festa do Bandoneon de Massaranduba; show de tango e milongas, com o bandoneonista Mano Monteiro (Porto Alegre) e o violonista Walter Gonzalez (Uruguai); show com o bandoneonista gaúcho, João Paulo Deckert (Panambi); entre outros. O destaque da programação musical será o show internacional com o bandoneonista e fabricante de bandoneons, o alemão Klaus Gutjahr, que vem a Joinville especialmente para a festa.



Além de prestigiar os ritmos tradicionais, o público poderá se divertir com a Manhã Dançante (a partir das 10:30 horas) e a Tarde Dançante (a partir das 14 horas), animadas por artistas como Sandro & Wilson, Banda D¿Fiebes, Fest Musik e Musical Gute Freunde.



Durante todo o dia, opções de lanches como salgados, cachorro quente, doces, cucas e café. No almoço, além de pratos da culinária típica alemã (marrecho recheado e repolho roxo), diversas opções de carne, acompanhamentos e saladas. O buffet livre custará R$ 30 por pessoa.



De acordo com Francielle Trapp Menna Barreto Alonso, organizadora e filha do fundador do Bandoneon Fest, a expectativa é que cerca de cinco mil pessoas compareçam ao evento.



- Quem comparecer, vai conferir uma variedade muito grande de shows ao som do bandonenon. O objetivo é mostrar a versatilidade do instrumento. Vai ter tango, música gauchesca, brasileira, alemã, barroca e clássica - explica.

Evento conta com apresentação de diversos artistas da região Foto: Maykon Lammerhirt / Agencia RBS

Para Francielle, este é um dos eventos culturais mais importantes de Joinville.



- O evento está atraindo os olhos das empresas e até do exterior. Há até conversas sobre fazer uma fábrica bandoneon. Todo ano, as pessoas participam e se apaixonam pelo instrumento. É uma variedade grande pessoas, de todas as idades - diz.



A 17ª Bandoneon Fest é realizada na Sociedade Rio da Prata (SC 418, Km 07, antiga Estrada Dona Francisca), em Pirabeiraba. Mais informações pelo site www.bandoneonfest.com.br ou pelos telefones (47) 3439-5071 / 99912-5983. O evento tem apoio da Prefeitura de Joinville, por meio do Sistema Municipal de Desenvolvimento pela Cultura (Simdec).



Confira outros eventos em Joinville e região:



SEXTA-FEIRA



Palhaçaria: apresentação de um cabaré cômico, com números de palhaças e palhaços. A apresentação faz parte do processo de formatura dos alunos e alunas do curso de palhaçaria em formação da Amorabi.

Quando: sexta-feira, às 19 horas.

Onde: Amorabi - rua dos Esportistas, 510, Santa Catarina, Joinville.

Quanto: gratuito.



Lançamento do disco Grand Bazaar II

Foto: Divulgação / Grand Bazaar II

Quando: sexta-feira, às 20 horas.

Onde: Sesc - rua Itaiopolis, 470 - América, Joinville.

Quanto: gratuito. Os ingressos começam a ser distribuídos às 19 horas.



Espetáculo Viva La Vida Viva La Arte

Quando: sexta-feira, às 20 horas.

Onde: Teatro Juarez Machado - Joinville.

Quanto: a meia-entrada e os ingressos antecipados custam R$ 15 e podem ser comprados no Conservatório Belas Artes. No dia, os ingressos custam R$ 30.



1º Encontro do Clube do Livro de Joinville

Quando: sexta-feira, às 20 horas.

Onde: Salvador Vegan Café - rua Henrique Meyer, 61, Centro, Joinville.

Quanto: entrada gratuita.



Programação da Casa 97: com um repertório especial incluindo U2, Alanis Morissette, Bruno Mars, Florence, Maroon 5, Franz Ferdinand, Coldplay, Amy Whinehouse entre outros, a Lady Murphy é a atração desta sexta-feira na Casa 97. Composta pelos músicos Jussara Gossen, Rico Vogel, Ricardo Motta e Formiga Machado, a banda criada em 2001 relembra clássicos do Rock'n Roll que marcaram época e os hits que fazem sucesso nas rádios. Depois do show, a festa continua sob o comando do DJ Ramon Danielski.

Quando: sexta-feira, abertura da Casa 97 às 20 horas. Show às 22h.

Onde: Casa 97 – rua Arco-Íris, 97, bairro Iririú.

Quanto: R$ 20 (R$ 15 até as 23h para quem tiver o nome na lista disponibilizada no evento ¿Lady Murphy na Casa 97¿ no Facebook)



Vice - pop, rhythm and blues e hip hop

Quando: sexta-feira, às 22 horas.

Onde: Bar Pixel - rua Ministro Calógeras, 178, Centro, Joinville.

Quanto: R$20 ou R$ 50 consumíveis.



SÁBADO

Feira de Mudas Frutíferas e Ornamentais: a feira vai reunir 23 produtores de Joinville e região, que irão comercializar mudas de inúmeras espécies, variedades e portes, atendendo ao público que pretende cultivar em maior escala, como em pequenos ambientes.

Quando: sábado, das 8 às 16 horas.

Onde: Ceasa Joinville - rua dos Bororós, 2415 – Distrito Industrial, em frente à fábrica da Tigre.

Quanto: entrada e estacionamento gratuitos. As mudas custam entre R$ 6 e R$ 30. Também na feira, serão comercializados produtos orgânicos cultivados por produtores da agricultura familiar de Joinville. Os boxistas do Ceasa atenderão até as 12 horas, com venda de produtos no varejo.



Mostra artística Bilingual Kinder e contação de história: a escritora Yvette Pais apresenta produção artística desenvolvida através da leitura de I want to be.

Quando: sábado, às 9 horas.

Onde: Livraria A Página - rua Dr. João Colin, 475, Centro, Joinville.

Quanto: entrada gratuita, com sessão de autógrafo e venda do livro.



I Feijoada do Cachaço

Quando: sábado, às 12 horas.

Onde: Dona Francisca Choperia - rua Visconde de Taunay, 788, Atiradores, Joinville.

Quanto: R$ 30.



Roda de conversa sobre aromaterapia, com Eloá Rosa

Quando: sábado, às 14 horas.

Onde: Hemerocallis Café - Bistrô - Agrícola da Ilha, rua Tenente Antônio João, 4257, Jardim Sofia, Joinville.

Quanto: contribuição espontânea.



Diálogos Arte para Todos: o objetivo da ação é compartilhar experiências sobre o processo de pesquisa cênica desenvolvida pelo Grupo de Teatro Arte para Todos e o papel transformador da arte no contexto social e cultural da inclusão.

Quando: sábado, às 15 horas.

Onde: Ajaice - rua Salgado Filho, 27, Saguaçu, Joinville.

Quanto: entrada gratuita.



Projeto Reverbera - O Som do Cantautor: neste sábado, dia 20 de maio, o convidado do Projeto Reverbera - O Som do Cantautor é o cantor Jesus Luhcas, que ministra workshop à tarde e faz show à noite, tudo de graça. O projeto é realizado pelo músico e compositor Ricardo Ledoux. O objetivo é trazer à cena a música autoral local e estadual, buscando a troca de experiências entre compositores, músicos, poetas, escritores e professores.

Quando: sábado, workshop das 15h às 17h45. Show às 19 horas.

Onde: Museu Nacional de Imigração e Colonização - rua Rio Branco, 229, Centro, Joinville.

Quanto: gratuito (vagas limitadas para o workshop)

Informações e inscrições: (47) 98813-7271 ou contato@ricardoledoux.com.br.



Valentina e o Cachorro de Chapéu

Quando: sábado, às 17 horas.

Onde: Scar - rua Jorge Czerniewicz, 160, Czerniewicz, Jaraguá do Sul.

Quanto: entrada gratuita.



Corrida Rústica: neste ano, o evento bateu recorde de inscrições, sendo que 365 atletas devem competir nas modalidades 5 km, 10 km e caminhada de 5 km. Algumas ruas serão interditadas total ou parcialmente, já que o percurso contempla as principais vias do Centro de Araquari.

Quando: sábado, às 20 horas.

Onde: em frente ao Salão Paroquial, em Araquari.



Programação da Casa 97: a primeira edição da festa DSCNTRLE (Descontrole) promovida pela Casa 97 será neste sábado. A partir das 22 horas, os DJs Felipe Alves e César Wild comandam o som com um repertório dançante que inclui sucessos de Madonna, Britney Spears, Cher, Beyoncé e outros clássicos da música pop.

Quando: sábado, abertura da Casa às 21 horas. DJs a partir das 22 horas.

Onde: Casa 97 – rua Arco-Íris, 97, bairro Iririú, Joinville.

Quanto: R$ 15 (R$ 10 até as 23h para quem tiver o nome na lista disponibilizada no evento ¿Dscntrle - Descontrole¿ no Facebook)



Rumah, com os DJs Davis e Tarter

Quando: sábado, a partir das 22 horas.

Onde: Rumah Club - rua São Paulo, 185, Centro, Joinville.

Quanto: até meia-noite, os ingressos custam R$ 30 para homens e R$ 15 para mulheres. Depois da meia-noite, os ingressos para homens custam R$ 40 e R$ 20 para mulheres.



DOMINGO



Dia das Massas

Quando: domingo, às 13 horas.

Onde: União Tricolor Social - rua Apus, 234, Jardim Paraíso, Joinville.

Quanto: R$ 15 (individual) e R$ 25 (casal)



Palhaçaria: apresentação de um cabaré cômico, com números de palhaças e palhaços. A apresentação faz parte do processo de formatura dos alunos e alunas do curso de palhaçaria em formação da Amorabi.

Quando: domingo, às 15 horas.

Onde: Amorabi - rua dos Esportistas, 510, Santa Catarina, Joinville.

Quanto: gratuito.



Coletivo Popular, com música e poesia

Quando: domingo, às 16 horas.

Onde: Mercado Público Municipal de Joinville.

Quanto: gratuito.



Espetáculo Viva La Vida Viva La Arte

Quando: domingo, às 20 horas.

Onde: Teatro Juarez Machado - Joinville.

Quanto: a meia-entrada e os ingressos antecipados custam R$ 15 e podem ser comprados no Conservatório Belas Artes. No dia, os ingressos custam R$ 30.



SEXTA, SÁBADO E DOMINGO



Joinville Motorcycle Festival: exposição de motos, custumizadores, acessórios, praça de food trucks, palco rock, palco eletronico, bandas, DJs, e passeios.

Quando: sexta-feira, sábado e domingo.

Onde: Expoville - rua XV de Novembro, 4315, Glória, Joinville.

Quanto: R$ 10.