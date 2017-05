O que tem para o fim de semana: o que fazer em Joinville e região

Guia + AN 12/05/2017 | 18h16 Atualizada em

O cultivo e as delícias preparadas com arroz serão destaque na 21ª Festa do Arroz, realizada neste domingo no Salão de Festas da Igreja Cristo Rei, localizado no km 18 da rodovia SC-413, no bairro Vila Nova, em Joinville.



Às 9 horas, a programação da festa começa com o Campeonato de Futlama, o futebol jogado na lama, no Recanto das Arrozeiras (Rodovia SC 413 – Rodovia do Arroz), no bairro Vila Nova. Podem participar adultos e crianças.



Depois da brincadeira, a partir das 11 horas, o público será recebido no Salão de Festas da Igreja Cristo Rei, com uma roda de viola. O almoço será servido às 11h30. O buffet oferecerá pratos à base de arroz como charuto, arroz à grega, maionese de arroz, risoto, torta fria de arroz, arroz doce, além de três tipos de carne, pratos quentes e saladas. O preço por pessoa é R$ 30.



À tarde, haverá opções de lanches como cachorro quente, salgados, bolos, cucas e café. E a partir das 15 horas, Tarde Dançante animada pela banda Canutto.

Campeonato de Futlama é uma das atrações da festa Foto: Salmo Duarte / Agencia RBS

A entrada para a festa e o estacionamento são gratuitos. A 21ª Festa do Arroz é realizada pela Grupo de Desenvolvimento da Mulher Rural Cristo Rei (GDMR Cristo Rei), com apoio da Prefeitura de Joinville, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDRural) e Secretaria de Cultura e Turismo (Secult).



SEXTA-FEIRA



Espetáculo AC/DC e Guns N Roses cover

Quando: sexta-feira, às 20h30.

Onde: Teatro Juarez Machado - avenida José Vieira, 315, América, Joinville.

Quanto: os ingressos custam a partir de R$ 40 e podem ser comprados pelo site www.ticketcenter.com.br ou na My Target Idiomas (rua Alexandre Dohler 317, Centro).



Almir Sater, Sérgio Reis e Renato Teixeira em Tocando em Frente: três dos maiores nomes da música sertaneja se apresentam no mesmo palco para uma releitura dos grandes clássicos que marcaram suas carreiras e a vida de milhares de pessoas.

Foto: Divulgação / Divulgação

Quando: sexta-feira, às 22 horas.

Onde: Joinville Square Garden - avenida Santos Dumont, 2625, Santo Antônio.

Quanto: os ingressos na pista custam R$ 70 podem ser comprados no site www.blueticket.com.br.



SÁBADO



Caminhada funcional no Parque Malwee

Quando: sábado, às 8 horas.

Onde: Churrasqueira/Choupana do Parque Malwee - rua Wolfgang Weege, 770, Jaraguá do Sul.

Quanto: gratuito.



Feirinha Comum - Especial Mamães

Quando: sábado, das 9 às 17 horas.

Onde: bemcomum lab¿s - rua Max Heiden, 50, Anita Garibaldi, Joinville.

Quanto: entrada gratuita.



Stammtisch Universitário 2017

Quando: sábado, das 9 às 17 horas.

Onde: Expoville - rua XV de Novembro, 4111, América, Joinville.



Revoadas de outono, conversas no Jardim: expressões do barro no quintal do MAJ: exposição conta com mais de cem peças em cerâmica, relacionadas a elementos da natureza, como pássaros, folhas e plantas, estarão à mostra no jardim externo do MAJ. Na abertura da exposição, as dez ceramistas autoras das obras estarão reunidas, a partir das 16 horas, para uma conversa com o público.

Quando: sábado, às 10 horas (início da exposição) e 16 horas (conversa com autoras).

Onde: MAJ - rua XV de Novembro, 1400, América, Joinville.

Quanto: gratuito.



Bazar da Associação Mia Vida Proteção Animal: neste sábado, o Shopping Mueller recebe o Bazar da Associação Mia Vida Proteção Animal. A ação contará com a venda de camisetas, baby looks e túnicas de estampas variadas de animais, todas personalizadas pela própria ONG. A venda dos produtos será toda revertida para Associação Mia Vida, uma ONG de Joinville sem fins lucrativos, que desenvolve trabalhos voltados à proteção animal, conscientização e castração de felinos. Além disso, a Mia Vida mantém sob sua responsabilidade gatos, principalmente idosos e vítimas de maus tratos, e outros animais.

Quando: sábado, das 10 às 22 horas.

Onde: piso térreo do Shopping Mueller.

Quanto: entrada gratuita.



Feijoada da Ajidevi: a Associação Joinvilense para Integração dos Deficientes Visuais (Ajidevi) promove neste sábado uma feijoada para arrecadar recursos financeiros para a entidade. Os ingressos podem ser comprados na sede da Ajidevi, onde o evento será realizado.

Quando: sábado, a partir das 11h30.

Onde: sede da Ajidevi - rua Jornalista Hilário Müler, 276, Floresta, Joinville.

Quanto: os ingressos antecipados na secretaria da Ajidevi custam R$ 20 e no dia custam R$ 25.



Frozen - Uma aventura congelante: a história das princesas Elsa e Anna e dos personagens príncipe Hans, Kristoff e o boneco de neve Olaf será contada num show realizado neste sábado, na Expoville. Trata-se de um espetáculo contado com muitas músicas e efeitos especiais.

Foto: Divulgação / Parque Expoville Atividades

Quando: sábado, às 15 horas.

Onde: Expoville - rua XV de Novembro, 4111, América, Joinville.

Quanto: os ingressos custam entre R$ 10 e R$ 50 e podem ser comprados pelo site www.ingressonacional.com.br.



Running Tour Uninter 2017: para incentivar a prática da corrida, o Centro Universitário Internacional Uninter promove neste sábado o Running Tour Uninter 2017. A corrida está dividida em três modalidades: 2,5 km, 5 km e 10km. Todos os atletas que completarem a prova em qualquer dos percursos receberão medalha de participação. Os primeiros três colocados - geral, masculino, feminino e por idade - nas categorias 5km e 10km, receberão troféu, assim como a maior equipe inscrita. A Running Tour é organizada pela Nosso Time Projetos Esportivos, com patrocínio da Uninter e apoio da CNH Industrial, New Holand, Foxlux, Rede Lojacorr, Mercadoteca e Decathlon.

Foto: Divulgação / Running Tour Uninter 2017

Quando: sábado, às 21 horas.

Onde: Mercado Municipal de Joinville - avenida Dr. Paulo Medeiros, s/n, Centro.

Quanto: As inscrições do primeiro lote já foram encerradas. O segundo lote estará disponível apenas no sábado, das 9 às 18 horas, por R$ 70, na loja Decathlon, durante a entrega dos kits. Equipes acima de 10 pessoas têm um desconto especial. As inscrições dão direito a chip descartável, medalha, fotógrafo, pontos de hidratação com água e frutas. Os participantes desta etapa também ganharão um brinde, que pode ser retirado no polo da Uninter no dia da corrida, das 9 às 20 horas. Os corredores também podem participar de um aulão de aquecimento pré-corrida, na frente do polo, a partir das 19h30.



DOMINGO



Feira do Príncipe - Especial Dia das Mães: esta edição vai reunir mais de cem expositores, com produtos de artesanato, peças em tricô e crochê, bijuterias de diferentes estilos, alpargatas, artigos em couro, peças de decoração como tapetes, pinturas, arte em madeira, mosaicos, jardins plantados em vidros, roupas e calçados usados, além de livros e discos de vinil. Na gastronomia, há opções para o almoço, sobremesa ou lanche. Serão oferecidos caldo de cana, pasteis, queijos, salames, produtos coloniais, pães, bolos e cucas, yakisoba, hambúrguer, sorvetes, brownies, palha italiana, cookies, tapioca e açaí. Já para a criançada, diversão garantida com espaço kids gratuito e apoio de monitores. O evento é realizado pela Prefeitura de Joinville, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo (Secult). Durante o dia, haverá sorteios de brindes para o público que fizer compras no evento.

Foto: Claudia Baartsch / Especial

Quando: domingo, das 10 às 16 horas.

Onde: rua do Príncipe, Joinville.

Quanto: acesso gratuito.

Programação: das 10 às 12 horas, a companhia Essaé, apresenta os espetáculos de teatro lambe-lambe Asas?, Rosa e Sal. Na atração, cada espectador assiste individualmente às peças com bonecos, que são encenadas dentro de uma caixa, nos mesmos moldes dos antigos fotógrafos que trabalhavam em praça pública. No período da tarde, das 14 às 15 horas, o palco da praça Nereu Ramos recebe o espetáculo musical Dubadulaque. Uma experiência musical diferente, que une instrumentos musicais convencionais e instrumentos feitos com materiais alternativos, como bambu, PCV e cabaças, resultando novas sonoridades apresentadas em canções autorais e sucessos populares.



8ª Batalha do Paraíso: as inscrições gratuitas para a batalha podem ser feitas até 16 horas deste domingo, no local do evento. Haverá pockets shows com MC's de Joinville e região.

Foto: Divulgação / Divulgação

Quando: domingo, das 15 às 21 horas.

Onde: Lanchonete do Mano - rua Andromeda, Jardim Paraíso, Joinville.

Quanto: entrada e inscrição gratuitas.



Oficina de Arteterapia para mamães, com Joanna Om

Quando: domingo, às 16 horas.

Onde: Sesc - rua Jorge Czerniewicz, 633, Czerniewicz, Jaraguá do Sul.

Quanto: R$ 20 para comerciários, R$ 25 para conveniados e R$ 30 para a comunidade.



Froid Show em Joinville: o rapper e integrante do grupo Um Barril de Rap, Froid, se apresenta em Joinville neste domingo, com uma sunset feita pela produtora curitibana CwMob. O show é realizado no Let It Be Pub, no bairro Atiradores, a partir das 16h20.

Foto: Divulgação / Froid

Quando: domingo, a partir das 16h20.

Onde: Let It Be Pub - rua Visconde de Taunay, 586, Atiradores, Joinville.

Quanto: os ingressos custam a partir de R$ 40 e podem ser comprados pelo site www.sympla.com.br ou nas lojas Brixton Hip Hop Raro (rua Princesa Isabel, 259 B - Sala 101, Centro), Drop Shop (rua Tenente Antônio João, 2605, Bom Retiro), Grind Skate Shop (rua São Francisco, 40, Centro) e Square Skate Shop (Hiper Condor - rua Florianópolis, 100, loja 21,Itaum).

Classificação: 16 anos, com autorização dos pais ou tutor legal registrada em cartório.



SEXTA, SÁBADO E DOMINGO



Festa do Pau da Linguiça: a festa é realizada em comemoração dos 70 anos do Bar e Lanchonete Monteiro, na Praia da Enseada. Além de programação musical, estarão à venda no local pratos típicos com linguiça e chapeados de costela e frutos do mar.

Quando: sexta-feira, a partir das 19 horas, e sábado domingo, a partir das 10 horas.

Onde: Monteiro Bar e Lanchonete - avenida Atlântica, 314, Praia da Enseada, São Francisco do Sul.

Quanto: entrada gratuita.