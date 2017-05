O que tem para o fim de semana: o que fazer em Joinville e região

Guia + AN 05/05/2017 | 14h30 Atualizada em

Neste sábado e domingo, o BBQ na Rua chega à Jaraguá do Sul com o 1º Festival Gastronômico de Hambúrgueres. O evento, que contará com mais de 40 opções de hambúrgueres e 15 opções de chopes artesanais, será realizado no Parque Municipal de Eventos, localizado na rua Walter Marquardt, no bairro Barra do Rio Molha.



Os jaraguaenses também poderão aproveitar as opções de música ao vivo e a área de recreação infantil. Nos dois dias, o evento inicia às 11 horas, com término às 23 horas no sábado e às 22 horas no domingo.



Leia as últimas notícias de Joinville e região



Com ambiente coberto, entrada e estacionamento gratuitos, o evento terá atrações musicais nos dois dias. No sábado, às 12 horas, o Duo Princípio Ativo se apresenta no festival. Às 15 horas, Daniel Bife sobe ao palco. A banda The Cash encerra as apresentações, às 19 horas. No domingo, às 13 horas, é a vez da cantora Da Lou animar o evento. Às 18 horas, o cantor Zé Luiz encerra as apresentações.



Na gastronomia, serão diversos tipos de carne, incluindo opções para veganos e vegetarianos. A comercialização será feita em dinheiro e cartões de crédito e débito.

Gold Burguer, de Jaraguá do Sul, é uma das hamburguerias confirmadas no evento Foto: Divulgação / BBQ na Rua

Kleiton Hames, um dos organizadores do festival, diz que são esperadas de oito a dez mil pessoas. Este evento, segundo ele, também é realizado em Joinville e Florianópolis.



- O público pode esperar uma variedade de opções e produtos de qualidade, com preço justo. Nós preparamos um evento para um perfil familiar, com música ambiente. Sempre temos uma área grande, com espaço infantil para atrair as famílias - explica.



Confira outros eventos neste fim de semana em Joinville e região:



SEXTA-FEIRA



A Voz do Trovão: o cantor e compositor Ricardo Ledoux e o músico percussionista Felipe Muller se apresentam nesta sexta-feira na Casa da Cultura, em Joinville. Ledoux apresenta suas canções em formato mais suave e alguns poemas de Fernando Pessoa, Manoel de Barros, Paulo Leminski. Músicas novas estão no repertório como Brasil Bonito, além de trabalhos anteriores como Serenos Dois Outros, Deu Baque e Arranjos.

Dupla se apresenta no auditório da Casa da Cultura Foto: Arquivo Pessoal / Ricardo Ledoux

Quando: sexta-feira, às 19 horas.

Onde: auditório da Casa da Cultura - rua Dona Francisca, 800, Saguaçu, Joinville.

Quanto: gratuito.Classificação: 16 anos.



Recital Chá Preto - Lançamento do livro Livre Poética: além do lançamento do livro da poetisa Francielle Costacurta, o evento conta com um bate-papo sobre literatura negra e mulheres negras no protagonismo da escrita, apresentações culturais e exposição de artesanatos da cultura afro.

Quando: sexta-feira, às 19 horas.

Onde: Salvador Vegan Café - rua Henrique Meyer, 61, Centro, Joinville.

Quanto: entrada gratuita. O livro será vendido por R$ 30.



Teatro play back Nossas Diferenças, Histórias Nossas: além do espetáculo apresentado pelo Grupo de Teatro Libração, haverá uma palestra com a professora Juliana Cipriano Martins Moreira, que é deficiente auditiva e vai falar sobre a cultura surda e sobre como é a rotina de um surdo.

Peça é apresentada pelo Grupo de Teatro Libração Foto: Divulgação / Grupo de Teatro Libração

Quando: sexta-feira, às 19h30.

Onde: Casa Iririú - rua Guaíra, 634, Iririú, Joinville.

Quanto: gratuito.



Show Bendito Samba: a Casa 97 promove nesta sexta-feira o show Bendito Samba, com Paulo Júnior e seus convidados. O local abre às 20 horas e a apresentação dos músicos está marcada para 21h30.

Quando: sexta-feira, a partir das 20 horas.

Onde: Casa 97 – rua Arco-Íris, 97, Iririú, Joinville.

Quanto: R$ 15 (entrada a R$ 10 para quem tiver o nome na lista. Para isso, basta enviar um direct no Instagram/casa.97)



Show do Cachorro Grande: para comemorar o aniversário de sete anos do Bovary, a banda Cachorro Grande se apresenta nesta sexta-feira, com muito rock and roll. A abertura da festa fica por conta da banda Catfish Catfish Duo.

Banda Cachorro Grande se apresenta nesta sexta-feira em Joinville Foto: Rui Mendes / Divulgação

Quando: sexta-feira, às 21 horas.

Onde: Bovary Snooker Pub - Visconde de Taunay, 166, Centro, Joinville.

Quanto: os ingressos custam R$ 35 para homens e R$ 20 para mulheres e só serão vendidos no local e dia do evento.

Leia mais: Orelhada: Banda Cachorro Grande faz show em Joinville



Imobilidade no País Tropical: a Associação Atlética Acadêmica do Centro de Engenharias da Mobilidade (AAACEM) da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) realiza nesta sexta-feira mais uma edição da festa Imobilidade, que nesta edição tem um toque de brasileiridades e tropicalismos.

Quando: sexta-feira, às 23 horas.

Onde: Joinville Square Garden - avenida Santos Dumont, 2625, Santo Antônio.

Quanto: os ingressos custam R$ 55 e podem ser comprados pelo site www.eventbrite.com.br ou nas lojas Reggae Roots, GigaByte e na sala da AAACEM.



Agenda: 8 eventos que ocorrem em Santa Catarina neste fim de semana



SÁBADO



Gincana de Pesca Infantil: a edição deste ano tem confirmada a participação de 200 crianças e adolescentes, com idades entre 4 e 16 anos. Realizada com o apoio da Secretaria de Desenvolvimento Rural, a programação tem como objetivo proporcionar a confraternização de pescadores infantis e incentivar a prática da pesca organizada e a integração entre as famílias. Também funcionará no local uma barraca para a venda de produtos do programa de Agroindústria da Secretaria de Desenvolvimento Rural.

200 crianças e adolescentes estão confirmados no evento Foto: Phelippe José / Divulgação,Secom

Quando: sábado, das 9 às 10h30.

Onde: antiga Fundação 25 de Julho - rodovia SC-418 Km 0, Pirabeiraba, Joinville.



Feira de vinil, antiguidades e brechó do Salvador: este é o primeiro evento em comemoração ao aniversário de dois anos da cafeteria vegana. Haverá discotecagem e comercialização de cerveja. Além de doces, salgados e cafés, o espaço é destinado para discussões políticas e cultura.

Quando: sábado, das 10 às 20 horas.

Onde: Salvador Vegan Café - rua Henrique Meyer, 61, Centro, Joinville.

Quanto: entrada gratuita.



Bazar do Abrigo Animal: neste sábado, o Shopping Mueller recebe o bazar do Abrigo Animal, com o objetivo de arrecadar recursos para a instituição. Voluntários vão comercializar camisetas, toalhas de banho, roupinhas pet e algumas peças de brechó. O Abrigo Animal de Joinville existe há 16 anos e atualmente atende 320 cães e gatos vítimas de maus tratos e abandono.

Quando: sábado, das 10 às 22 horas.

Onde: piso térreo do Mueller - rua Pedro Lobo Centro, Centro, Joinville.

Quanto: entrada gratuita.



1ª Feijoada do Direito: as turmas do quarto ano do curso de Direito da Faculdade Cenecista de Joinville (FCJ) prepararam uma feijoada para este sábado, a partir das 11 horas. Haverá música ao vivo no local e sorteio de brindes aos participantes.

Quando: sábado, a partir das 11 horas.

Onde: Virado no Alho Restaurante - rua Simão Kruger, 50, Floresta, Joinville.

Quanto: R$ 35 o prato individual e R$ 60 para casal. Crianças de até cinco anos não pagam e crianças de até 10 anos pagam metade.



Pic Nic Star Wars Day Zoo Joinville: o jardim do Zoobotânico é o ponto de encontro escolhido pelos fãs de Star Wars para comemorar Star Wars Day, que foi na quinta-feira, mas em Joinville será celebrado neste sábado. Cosplayers, completos ou com máscaras e capacetes, estão convidados.

Quando: sábado, das 14h30 às 17 horas.

Onde: Zoobotânico - rua Pastor Guilherme Ráu, 462, Saguaçu, Joinville.

Quanto: gratuito.



Rádio POP: sábado é dia de mais uma edição de Rádio POP na Casa 97. Desta vez, o comando do som fica por conta dos DJs César Wild e Rafa Silva. Na pista, a partir das 22 horas, só ritmos dançantes. O local abre às 20 horas para quem quiser garantir o lugar e começar a festa mais cedo.

Quando: sábado, a partir das 20 horas.

Onde: Casa 97 – rua Arco-Íris, 97, Iririú, Joinville.

Quanto: R$ 15 (entrada a R$ 10 para quem tiver o nome na lista disponível no evento Radio Pop do Facebook).



Núcleo Sul no Bovary: neste sábado, o Bovary recebe um show de clássicos do rock com a banda Núcleo Sul. A abertura da noite será com o acústico do Xande Rhos.

Banda Núcleo Sul se apresenta neste sábado em Joinville Foto: Divulgação / Divulgação

Quando: sábado, a partir das 20 horas. O show da Núcleo Sul é às 23 horas.

Onde: Bovary Snooker Pub - rua Visconde de Taunay, 166, Centro, Joinville.

Quanto: entrada gratuita até 22 horas. Depois deste horário, a entrada custa R$ 20 para homens e R$ 12 para mulheres.



100 dias Engenharias Udesc: a festa universitária contará com a banda Somecents, tocando rock´n roll, e com o DJ Juninho, com hip hop e funk. O evento começa às 22 horas no Porão da Liga, no Centro de Joinville.

Quando: sábado, às 22 horas.

Onde: Porão da Liga - rua Jaguaruna, 100, Centro, Joinville.

Quanto: a partir de R$ 20.



Pagodinho de Sábado #Descubra: a festa contará com os grupos Samba Vibe e EsquentaSamba, Ney Soarez, DJ Oli e Wini Oliveira.

Quando: sábado, às 22 horas.

Onde: Fábrica Otto - avenida Santos Dumont, 4400, Santo Antônio, Joinville.

Quanto: os ingressos custam a partir de R$ 15 para mulheres e a partir de R$ 25 para homens e podem ser comprados na Mormaii (shopping Mueller), Marta Maria Joinville (Garten Shopping), Studio Casanova (rua 9 de Março), Barbearia Max (rua Albano Schmidt, 1351) Morena Pimenta (rua Graciosa, 970), VetVida Pet Shop (rua Mário Pedro Schoping, 67) Barbearia Resenha (rua das Cegonhas, 1003), Jhope All Life Style (rua Getulio Vargas, 341) e Gigabyte Lounge (em frente à Univille).



Gabriel, O Pensador no Pirata Rock Bar: neste sábado, o rapper, compositor, escritor e empresário Gabriel Contino, mais conhecido pelo nome artístico Gabriel, o Pensador, se apresenta no palco do Pirata Rock Bar, em Jaraguá do Sul. O carioca se apresenta a partir das 23 horas.

Gabriel, o Pensador se apresenta neste sábado em Jaraguá do Sul Foto: Carlos Macedo / Agencia RBS

Quando: sábado, às 23 horas.

Onde: Pirata Rock Bar - rua Olívio Domingos Brugnago, 501, Vila Nova.

Quanto: entre R$ 45 e R$ 55. Em Jaraguá, os ingressos podem ser comprados no Container Rock Wear, Ponto Certo Moda Jovem, Quiosque Chopp Brahma Jaraguá do Sul (no shopping), Academia Espaço Maior e Mime Matriz. Em Joinville, os ingressos podem ser comprados na Rock Total Comércio de Disco e em Blumenau na Bruneti Shopping Blumenau.



Plus Model Brasil + Painel Diva Moda e Estilo ocorre neste fim de semana



DOMINGO



Corrida do Bem: o evento promovido pelo Sesi é destinado aos industriários e comunidade e terá parte do valor das inscrições revertida para uma instituição de amparo social de Joinville. Mais de 1,8 mil pessoas participarão das provas de corrida, caminhada e maratoninha. No evento, também será colocado à disposição dos atletas o Circuito do Bem-Estar, que oferecerá massoterapia, avaliação física, aferição da pressão arterial, frutas e água.

Largada será às 8 horas Foto: Thiago Braga / Divulgação

Quando: domingo, com largada às 8 horas. A entrega dos kits dos atletas será feita no sábado, das 10 às 16 horas, na loja Decathlon, no bairro Glória.

Onde: Perini Business Park - avenida dos Imigrantes, Joinville.

Quanto: as inscrições já foram encerradas.



Rua do Lazer: o trânsito de veículos será bloqueado em parte da avenida Hermann Lepper e o espaço fica livre para a prática de corrida, caminhada e para a utilização de bicicletas, patins, skate, etc. Oficialmente, a Rua do Lazer é realizada todos os domingos.

Quando: domingo, das 8 às 17h30.

Onde: avenida Hermann Lepper, Centro, Joinville.

Quanto: gratuito.



Domingos Musicais, com Douglas Hahn: esta edição recebe o expoente barítono Douglas Hahn, que juntamente com Matheus Alborghetti, ao piano, apresentará o repertório especialmente selecionado para o evento. O público poderá conferir peças consagradas do canto lírico e canções populares.

Quando: domingo, às 10 horas.

Onde: Sociedade Cultural Alemã de Joinville - rua XV de Novembro, 1000, América.

Quanto: entrada gratuita. Os organizadores do evento pedem a doação de um quilo de alimento não perecível.



13ª Central das Rimas - Batalha de Dupla: o evento contará com até 32 MCs, distribuídos em duplas para as batalhas. As inscrições dos participantes podem ser feitas no local, até 15h40. O evento, realizado pela Central das Rimas, tem o apoio da Brixton Hip Hop Raro.

Quando: domingo, das 15 às 20 horas.

Onde: Praça Nereu Ramos - rua Engenheiro Niemeyer, 15, Centro, Joinville.

Quanto: gratuito.



PIXEL 0800, com brechó, música e rango: ao som de indie, hip hop, pop e músicas brasileiras com os DJs Walter Petla, Diego Quadros e Neubauer, o Bar Pixel promove uma tarde com diversos expositores neste domingo.

Quando: domingo, das 15 às 21 horas.

Onde: Bar Pixel - rua Ministro Calógeras, 178, Centro, Joinville.

Quanto: entrada gratuita.



Brechózão Underground SC: haverá venda e troca de itens como roupas, pisantes, patches, discos, CDs, livros, zines, acessórios de metal extremo, Punk, HC e crusuvi. Quem quiser, pode levar itens para vender e trocar. O evento também contará com peças novas. Se chover, o evento será adiado.

Quando: domingo, das 15 às 21 horas.

Onde: Museu de Arte de Joinville (MAJ) - rua XV de Novembro, 1400, América.

Quanto: entrada gratuita.



Stand-up comedy com Murilo Couto: o comediante apresenta seu segundo show solo de Stand-up comedy – Eu só queria ser um artista, amado e respeitado pelo Brasil – onde busca se afirmar como artista brasileiro respeitado, tocando músicas de própria autoria e abordando temas polêmicos.

Murilo Couto apresenta stand-up comedy em Joinville Foto: Murilo Couto / Divulgação

Quando: domingo, às 20 horas.

Onde: Teatro Juarez Machado - avenida José Vieira, 315, América, Joinville.

Quanto: os ingressos custam entre R$ 30 e R$ 80 e podem ser comprados no site www.ticketcenter.com.br ou na My Target Idiomas (rua Alexandre Dohler, 317, Centro). Compre com desconto pelo Clube do Assinante do jornal A Notícia.



Concerto Clássicos da Música no Presente: esta é a última apresentação do concerto, apresentado pela Orquestra Prelúdio de Joinville. A apresentação é realizada na sede da Missão Evangélica União Cristã (MEUC).

Quando: domingo, às 20h15.

Onde: MEUC - rua Luís Brockman, 89, América, Joinville.

Quanto: entrada gratuita.



Conheça os espetáculos do Festival de Dança de Joinville



SÁBADO E DOMINGO



11ª Feira e Exposição do Anthurium e do Mangarito: durante o evento, o público poderá visitar os jardins, saborear a gastronomia, aprender sobre o cultivo das plantas e ouvir canções alemãs. A festa é organizada pela Associação de Protetores da Agricultura Familiar da Região de Pirabeiraba e tem o apoio da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural (Epagri).

Público poderá visitar os jardins durante o evento Foto: Mauro Artur Schlieck / Divulgação

Quando: sábado e domingo, das 9 às 18 horas.

Onde: Chácara Holz - Estrada da Ilha, Pirabeiraba, Joinville.

Quanto: entrada gratuita.



Se o Brasil é por nós: a dramaturgia traz, no Brasil atual, uma fábrica que está prestes a falir. Diante disso, o novo diretor contrata uma empresa de consultoria para salvá-la. A criatividade é a marca desta equipe e o país precisa de soluções à post-it. É hora de coragem, salvação e redenção.

Quando: sábado e domingo, às 20 horas.

Onde: Galpão de Teatro da Ajote - rua XV de Novembro, 1294, Joinville.

Quanto: R$ 10, com meia entrada por R$ 5.



Orelhada: Shows gringos bem pertinho de Joinville



EXPOSIÇÕES



Cores, Formas e Olhares: a mostra de pinturas da artista Adriana Rech inclui obras com diversos estilos que demostram busca, pesquisa e experimentação com diferentes técnicas e materiais, explorando as possibilidades de expressão.

Exposição fica até o dia 20 de maio Foto: Adriana Rech / Divulgação

Quando: todos os dias, até 20 de maio.

Onde: espaço cultural do Aeroporto Lauro Carneiro de Loyola - avenida Santos Dumont, 9000, Aventureiro, Joinville.

Quanto: visitação gratuita.



Exposição da Polícia Militar: neste fim de semana, haverá uma exposição comemorativa aos 182 anos da PM e os 32 anos do 8º Batalhão de Joinville. Armamentos, fardas, uma viatura e uma bike patrulha estarão expostos. Um policial estará no local para tirar dúvidas e orientar os visitantes.

Quando: sábado e domingo, das 10 às 22 horas.

Onde: próximo à loja Polishop, no Garten Shopping - avenida Rolf Wiest, 333, Bom Retiro, Joinville.

Quanto: visitação gratuita.



Exposição fotográfica Sanuk: imagens que retratam o estilo de vida de tailandeses e cambojanos compõem a exposição no Espaço Garten Mais. A mostra é uma coletânea com mais de 30 fotografias ampliadas da Tailândia e Camboja, captadas pelo fotógrafo Rodrigo Arsego e pela jornalista Andressa Pereira.

Fotos foram captadas pelo fotógrafo Rodrigo Arsego e pela jornalista Andressa Pereira Foto: Divulgação / Garten Shopping

Quando: todos os dias, das 10 às 22 horas, até 30 de maio.

Onde: Garten Shopping - avenida Rolf Wiest, 333, Bom Retiro, Joinville.

Quanto: visitação gratuita.



Mostra de arte Soltos: a exposição dos grafiteiros e desenhistas Bilbo e Jonca seguem até o dia 11 de maio na Casa 97, com visitação de quinta-feira a sábado, a partir das 20 horas. A mostra reúne trabalhos da dupla que há mais de dez anos se inspira nos acontecimentos do dia a dia e na rotina dos grandes centros para transformar cenas do cotidiano em intervenções artísticas.

Quando: quintas, sextas e sábados, a partir das 20 horas, até 11 de maio.

Onde: Casa 97 – rua Arco-Íris, 97, bairro Iririú, Joinville.