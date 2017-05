Fogo atinge creche em Jaraguá do Sul, Norte de SC

Ocorrência 02/05/2017 | 10h13 Atualizada em

Um incêndio atingiu um CEI na madrugada desta terça-feira, em Jaraguá do Sul, Norte de SC. A Polícia Militar e os bombeiros foram acionados por volta de 0h30 e se deslocaram para a ocorrência no bairro Boa Vista.



Ao chegarem no local, as equipes controlaram o fogo e notaram que possivelmente o incêndio tenha sido criminoso, já que a porta dos fundos foi arrombada e vários armários estavam abertos. A policia fez rondas pela região, mas até a manhã desta terça-feira nenhum suspeito foi preso.

A Prefeitura de Jaraguá também acredita que é incêndio tenha sido criminoso. O fogo começou por volta da meia noite e atingiu duas salas - uma de aula e a enfermaria. Janelas e portas foram arrombadas. As aulas para os 60 alunos estão suspensas.



Foto: Kleber Pizzamiglio / Divulgação

