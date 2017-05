Defesa Civil de Jaraguá do Sul alerta sobre possibilidade de alagamentos

Chuvas 19/05/2017 | 08h23 Atualizada em

A Defesa Civil de Jaraguá do Sul está em estado de atenção por causa da chuva das ultimas 24 horas na região. Levantamento feito junto às estações meteorológicas instaladas no município apontam o acumulado entre 70 e 90 milímetros. O número compreende o começo da manhã desta quinta-feira até às 7h30 desta sexta.



Em relação ao nível dos rios, existem alguns alagamentos já registrados e a possibilidade é de novos pontos durante o dia. A previsão indica mais chuva para as próximas horas. Às 7h40, o Rio Jaraguá apresentava 2,5 metros acima do nível normal. No mesmo horário, uma equipe da Defesa Civil estava no Rio da Luz, próximo ao CTG Velha Querência, onde um ribeirão transbordou e alagou a rua principal.



— Ainda não temos registro de ocorrências graves. No entanto, existe um alerta da Defesa Civil do Estado para o risco de deslizamentos. Por isso, avisamos os moradores das encostas para que fiquem atentos à movimentação ao redor de suas casas, observando possível inclinação de árvores, de postes e rachaduras — explicou o diretor de Defesa Civil da cidade, Hideraldo Colle.



Ele reforçou também que a população somente utilize o telefone da Defesa Civil (199) para emergências. É possível fazer o acompanhamento da previsão do tempo, a última imagem de satélite e os dados das estações de monitoramento instaladas em Jaraguá do Sul clicando aqui.



Por causa da chuva, duas escolas municipais estão com atividades comprometidas no bairro Rio da Luz. No caso da Escola Municipal Prof. Henrique Heise, as aulas estão suspensas por conta da interdição da ponte que dá acesso à escola. No CMEI Rui Kroeger, o atendimento é em regime de plantão, para os pais que não tiverem como ficar com os filhos.



7h00min - Acumulados significativos, nas últimas 6 horas, sobre o estado em:

Massaranduba - 92mm

São Francisco do Sul - 89mm

Araquari- 75mm

Pomerode 73mm

Luiz Alves - 72mm

Guaramirim 71mm

Garuva - 69mm

Blumenau - 60mm

Itapoá - 59mm

Rodeio - 56mm

Joinville - 54mm