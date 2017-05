Bombeiros de Schroeder resgatam cachorro que ficou preso em portão 

Região 11/05/2017 | 09h12 Atualizada em

Os Bombeiros Voluntários de Schroeder receberam um chamado diferente nesta quarta-feira. Por volta das 16 horas, um cachorro ficou com a cabeça presa em um portão. O dono, preocupado com o animal, entrou em contato com a guarnição solicitando o resgate.



De acordo com Pablo Henrique Moretti, responsável pela ação, o fato aconteceu na rua Cristina Bauer, no Centro Norte. O cão estava muito agitado e por este motivo a ação precisou ser rápida. A retirada foi feita com uma hooligan — ferramenta utilizada para arrombamentos em casos de incêndio.



Com o auxílio do instrumento, o bombeiro abriu espaço entre as grades do portão e libertou o animal. Apesar do susto, o cão não se feriu, ressaltou Moretti.