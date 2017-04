Servidores suspendem greve em Jaraguá do Sul

Norte de SC 07/04/2017 | 13h50 Atualizada em

Após cinco semanas de paralisação, os servidores de Jaraguá do Sul decidiram, em assembleia realizada na noite de quinta-feira, suspender a greve na cidade. Segundo a Prefeitura, os serviços essenciais voltaram ao normal nesta sexta-feira.



Todas as unidades de saúde estão funcionando normalmente. Nas escolas os professores também já retornaram. Mesmo assim, de acordo com a Secretaria de Educação, as aulas devem voltar ao normal só na segunda feira porque não houve tempo hábil para avisar todos os alunos.



Os servidores decidiram suspender a greve na assembleia da noite de quinta-feira. O sindicato dos servidores e a prefeitura entraram em um acordo. Em um dos pontos do acordo, a prefeitura se compromete em justificar todos os dias parados dos servidores, parcelar o desconto dos dias parados e não vai encaminhar para a Câmara mais nenhuma projeto referente aos direitos do funcionalismo público municipal.



Em entrevista ao Jornal do Almoço, o presidente do sindicato dos servidores, Luiz Cezar Schorner, disse que a greve está suspensa, mas que se a prefeitura descumprir algum item do acordo não está descartada uma nova greve.